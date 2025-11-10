Pietro Brunelli svela le nuove tendenze dell’abbigliamento premaman Made in Italy

Milano, 10 novembre 2025 – Con la nuova collezione Autunno/Inverno 2025, Pietro Brunelli, primo brand italiano specializzato in abbigliamento premaman, presenta i trend di stagione che ridefiniscono la maternità come espressione di eleganza, forza e autenticità.

Interamente Made in Italy, la FW25 Collection fonde comfort e design sartoriale, offrendo capi che uniscono estetica e funzionalità. Una proposta pensata per accompagnare le donne in gravidanza con uno stile contemporaneo e sofisticato, sempre fedele all’identità del brand.

Maglieria Premaman luminosa e silhouette fluide

Protagonista della stagione è la maglieria premaman, reinterpretata in chiave couture.

Dolcevita e abiti in lana e cashmere sono impreziositi da micro-paillettes che catturano la luce con discrezione, creando capi versatili e raffinati.

Gli abiti tricot e a coste, nei toni del nero, moka, ciliegia e beige, esprimono una femminilità equilibrata tra comfort e stile metropolitano.

Coordinati in maglia e capispalla scultorei

I set coordinati in maglia diventano la nuova uniforme della maternità moderna: pantaloni slim, cardigan avvolgenti e tuniche fluide da combinare liberamente per interpretare un’eleganza rilassata ma sempre sofisticata.

Tra i capi iconici spicca il cappotto a vestaglia in lana e cashmere, dalle linee avvolgenti e silhouette decisa, che celebra l’essenza del Made in Italy.

Il ritorno del bouclé e l’attitudeaprès-ski

Ritorna il fascino del tailleur bouclé, reinterpretato nei codici estetici del brand: giacche morbide e gonne coordinate evocano la raffinatezza dello stile Chanel, con un tocco moderno e premaman-friendly.

L’ispirazione après-ski, legata ai Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, introduce completi in maglia tecnica che uniscono performance e lusso, per una donna dinamica, elegante e cosmopolita.

Sostenibilità e innovazione: la capsuleBamboo Jersey

Elemento distintivo della stagione è la capsuleBamboo Jersey, che segna un nuovo passo nel percorso sostenibile di Pietro Brunelli.Realizzata in fibra di bamboo naturale, antibatterica e traspirante, offre morbidezza e comfort unici, ideali per l’abbigliamento premaman.

Abiti off-shoulder e jumpsuit dalla linea essenziale uniscono sensualità e responsabilità ambientale, confermando l’impegno del brand verso una moda etica e consapevole.

«La FW25 rappresenta una dichiarazione d’amore per la femminilità autentica. Ogni capo è pensato per accompagnare le donne in gravidanza con eleganza e libertà, senza rinunciare alla loro identità», afferma Pietro Brunelli, fondatore e direttore creativo del marchio.

Con questa collezione, il brand milanese consolida la sua posizione come punto di riferimento internazionale nella moda premaman di alta gamma, dove tendenze, comfort e qualità sartoriale Made in Italy si incontrano in perfetto equilibrio.

Pietro Brunelli – Il brand

Fondato a Milano nel 2006, Pietro Brunelli è il primo marchio italiano dedicato interamente alla maternità.

Da sempre sinonimo di eleganza, innovazione e qualità sartoriale Made in Italy, il brand è presente nelle boutique internazionali più prestigiose e online su www.pietrobrunelli.it.

Ogni collezione nasce dal desiderio di offrire alle future mamme capi di design, versatili e sostenibili, che accompagnino con grazia l’evoluzione del corpo e dello stile.

Scopri la collezione su www.pietrobrunelli.it

