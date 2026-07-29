Piping System: un futuro d’acciaio

La storia della Piping System inizia con una valigia, quella con cui Alfonso Alterino lasciò la Calabria per trasferirsi a Parma, seguendo la donna che sarebbe diventata sua moglie. Una scelta dettata dall’amore e accompagnata da poche certezze, ma da un’idea molto precisa: imparare, costruire, non considerare mai un traguardo come definitivo. Dopo un lungo percorso maturato nel tessuto produttivo del territorio e numerose esperienze in ruoli di crescente responsabilità, nel 2014 prende forma l’iniziativa che cambierà la sua vita professionale: nasce Piping System. L'azienda muove i primi passi come realtà artigiana, specializzata in saldatura e piping industriale. Fin dall'inizio, però, l'obiettivo va oltre la semplice erogazione di un servizio: la volontà è costruire un'impresa capace di crescere nel tempo, che sappia investire nelle persone, nelle competenze e nell'innovazione. Grazie a una visione strategica, a investimenti continui e a un costante sviluppo del know-how aziendale, Piping System amplia progressivamente il proprio raggio d'azione, trasformandosi in una realtà strutturata e multiservizio, oggi punto di riferimento nel settore impiantistico-industriale.

“Oggi Piping System è un’organizzazione industriale con tre stabilimenti produttivi a Parma, oltre 9.800 metri quadrati di aree coperte e circa 130 persone tra dipendenti e collaboratori esterni”, racconta Alterino. “Il fatturato 2025 è di 10 milioni di euro. Numeri che raccontano una crescita, ma non ne spiegano da soli la direzione. La nostra scelta è stata quella di passare dal singolo intervento alla presa in carico dell’intero progetto. Non vogliamo essere soltanto fornitori, ma partner affidabili e capaci di affiancare il cliente dalla richiesta iniziale alla messa in esercizio”.

Il perimetro operativo è ampio: analisi e progettazione CAD 2D e 3D, software e automazione, carpenteria inox, prefabbricazione di linee di piping, saldatura TIG e orbitale, costruzione di skid di processo, serbatoi e macchine, assemblaggio, collaudo, installazione e manutenzione. In un settore dove le interfacce sono spesso una fonte di ritardi e complessità, Piping System punta al modello one-stop supplier: un interlocutore unico in grado di coordinare lavorazioni meccaniche, elettriche e di processo, documentazione tecnica e validazione.

“La sfida non è produrre di più, ma produrre meglio per proiettarsi nel futuro”, spiega il CEO. “Per questo l’azienda ha fatto della qualità e dell’affidabilità un elemento strutturale: saldatori qualificati, procedure certificate, una solida collaborazione con l’Istituto Italiano della Saldatura, controlli boroscopici e dimensionali costanti, tracciabilità dei materiali e welding book per ogni commessa. Accanto alla certificazione UNI EN ISO 9001, il sistema di gestione comprende la UNI EN ISO 14001 per l’ambiente e la UNI EN ISO 45001 per salute e sicurezza, oltre alle qualifiche richieste per saldatura, carpenteria e attrezzature a pressione. È un patrimonio tecnico che consente all'azienda di operare per alcuni dei più importanti gruppi nazionali e internazionali nei settori food & beverage, farmaceutico, chimico ed energetico, nel pieno rispetto dei rigorosi requisiti di riservatezza richiesti da questi comparti."

Proprio negli ultimi anni il settore farmaceutico è diventato uno dei fronti di maggiore specializzazione, insieme alla microelettronica. Per l’industria Piping System realizza, tra le altre cose, linee ASME/BPE, sistemi per acqua purificata e Water for Injection, distribuzione di vapore puro, aria compressa sterile, azoto di processo e impianti CIP/SIP. Ambiti nei quali l’acciaio inox è solo il punto di partenza: contano l’esecuzione controllata e documentata delle saldature, la validazione GMP, la documentazione e la capacità di garantire che ogni singolo componente sia rintracciabile. Nella microelettronica, invece, precisione, affidabilità e stabilità dimensionale diventano requisiti essenziali per strutture e componenti destinati a processi ad alto contenuto tecnologico.

Alla base della traiettoria imboccata dall’impresa c’è un investimento continuo in formazione, macchinari, digitalizzazione e ricerca applicata. Dalle saldatrici orbitali alle macchine T-Drill, dai sistemi di taglio tubo laser al controllo tridimensionale CMM, la tecnologia è letta come leva per anticipare i problemi, contenere i tempi e aumentare le performance. “Il mondo del lavoro è estremamente dinamico”, dichiara Alterino. “Le intuizioni di ieri sono la realtà di oggi, ma probabilmente domani non basteranno. E per un’azienda che vuole mantenere un ruolo di leader nel mercato e di punto di riferimento per tutto il settore è importantissimo stare sempre un passo avanti. Perché anticipare il mercato è solo il punto di partenza. È fondamentale credere nel valore delle persone. Squadre tecniche, responsabili di cantiere e project manager devono lavorare in modo integrato, con piattaforme condivise per monitorare commesse, materiali e avanzamento produttivo. Per questo, Piping System investe in personale altamente qualificato”.

Il prossimo passo è rendere l’integrazione tra persone e tecnologia ancora più profonda. Piping System guarda a nuove competenze produttive e tecnologiche da internalizzare, così da completare dentro i propri stabilimenti un numero crescente di lavorazioni oggi affidate all’esterno. L’obiettivo è un ciclo produttivo sempre più autonomo, capace di controllare tempi, qualità e capacità di risposta. “Il nostro logo è un ingranaggio”, conclude Alterino. “A prima vista può sembrare un semplice componente, un piccolo elemento nell'immensità di un sistema. Eppure è proprio in quella apparente semplicità che risiede il suo significato più profondo. Ogni ingranaggio è composto da una moltitudine di elementi ancora più piccoli, ciascuno indispensabile. Solo quando ogni singolo componente trova il proprio posto e si integra perfettamente con gli altri, il meccanismo prende vita e funziona con precisione, armonia ed efficienza. Io credo profondamente che il valore di un'organizzazione non si misuri dalla grandezza dei suoi singoli elementi, ma dalla loro capacità di collaborare, completarsi e muoversi nella stessa direzione. Perché è solo quando ogni tassello svolge il proprio ruolo con competenza e responsabilità che il sistema raggiunge la sua massima espressione”.

www.pipingsystemsrl.it

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