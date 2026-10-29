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Piramal Pharma Limited annuncia i risultati per il secondo trimestre e il primo semestre dell'anno fiscale 2027

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29 ottobre 2026 | 12.39
LETTURA: 8 minuti

MUMBAI, India, 29 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA | BSE: 543635), azienda leader mondiale nel settore farmaceutico, della salute e del benessere, ha annunciato oggi i propri risultati indipendenti e consolidati per il secondo trimestre (2T) e il primo semestre (6M) conclusi il 30 settembre 2026.

Principali dati finanziari consolidati

(in ₹ crore o come indicato)

Dettagli

2° trimestre dell'anno fiscale 2027

2° trimestre dell'anno fiscale 2026

Crescita su base annua

1° semestre dell'anno fiscale 2027

1° semestre dell'anno fiscale 2026

Crescita su base annua

Ricavi operativi

2.617

2.044

28 %

4.887

3.977

23 %

  CDMO

1.424

1.044

36 %

2.611

2.041

28 %

  CHG

849

644

32 %

1.592

1.281

24 %

  PCH

359

319

13 %

706

621

14 %

EBITDA

385

224

72 %

669

389

72 %

Margine EBITDA

14,7 %

11,0 %

13,7 %

9,8 %

PAT

5

(99)

105 %

(64)

(181)

64 %

Punti salienti

Nandini Piramal, presidente di Piramal Pharma Limited, ha dichiarato: "Abbiamo registrato un solido primo semestre dell'anno fiscale 2027, con una crescita dei ricavi del 23% e un ampliamento del margine EBITDA di oltre 350 punti base, sostenuta da una domanda sana nei nostri settori di attività, da un'esecuzione disciplinata e da una migliore leva operativa. La performance è stata trainata dal nostro settore di attività CDMO, che è cresciuto del 28% grazie a forti afflussi di ordini e a un'esecuzione robusta. Il nostro settore di attività CHG ha completato questo slancio con una crescita del 24%, sostenuta dalle vendite di anestesia per inalazione nei mercati al di fuori degli Stati Uniti e dall'integrazione di Kenalog, mentre Consumer Healthcare ha continuato a registrare una crescita costante del 14% grazie alla solida performance dei marchi di punta e dell'e-commerce.

Con il secondo semestre in genere più solido del primo, siamo ben posizionati per registrare una solida performance per tutto l'anno, sostenuta da un sano portafoglio ordini, un coinvolgimento incoraggiante dei clienti e una costante disciplina operativa".

Punti salienti dei settori di attività

Organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO):

Crescita robusta: una crescita su ampia scala in India e nelle sedi estere, sostenuta da una sana domanda commerciale, da una migliore esecuzione e da una gestione disciplinata dei costi. India e Nord America hanno trainato la performance in tutta la rete.Redditività migliorata: un migliore utilizzo della capacità e una maggiore leva operativa hanno portato a un significativo miglioramento della redditività.Forte slancio commerciale: la solida attività legata alle gare d'appalto (RFP) e gli afflussi di ordini hanno portato all'aggiunta di 22 nuovi clienti durante il primo semestre dell'anno fiscale 2027. La pipeline di fase III è passata da 25 a 28 molecole a partire da marzo 2026.Crescita dei ricavi derivanti dall'innovazione e dai brevetti: i ricavi derivanti dall'innovazione sono cresciuti del 24%, mentre i ricavi derivanti dalla produzione commerciale su brevetto sono cresciuti del 39% nel primo semestre dell'anno fiscale 2027.Capacità differenziate: potenziamento delle capacità nel settore dei prodotti biologici grazie all'acquisizione di una partecipazione di controllo in Yapan Bio. L'espansione a Lexington procede secondo i piani, aggiungerà funzionalità di riempimento e finitura sterili, completando l'offerta ADC integrata. È stato commissionato un nuovo laboratorio di microbiologia presso il sito.I servizi ADC hanno continuato a guadagnare slancio, con un aumento dei ricavi del 51% su base annua nel primo semestre dell'anno fiscale 2027.Intensificazione del coinvolgimento dei clienti: sono stati ospitato con successo 110 audit presso i clienti durante il primo semestre dell'anno fiscale 2027, riflettendo il continuo coinvolgimento dei clienti e la fiducia nei sistemi di qualità dell'Azienda.

Prodotti generici ospedalieri complessi (CHG):

Leadership nell'anestesia per inalazione: abbiamo mantenuto la leadership nel mercato statunitense del sevoflurano con una quota di valore del 48%, consolidando al contempo la presenza nei mercati al di fuori degli Stati Uniti. (Fonte: IQVIA)Integrazione di Kenalog®: Kenalog® ha contribuito al fatturato di CHG nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2027 e dovrebbe rappresentare un importante fattore di crescita per il settore di attività nell'anno fiscale 2027.Terapia intratecale: abbiamo mantenuto la nostra posizione di leader nel mercato statunitense del baclofene intratecale. (Fonte: IQVIA)Terapia del dolore iniettabile: collaborazione continua con i fornitori per garantire la disponibilità dei prodotti.Costruire un portafoglio differenziato e specializzato: investimenti costanti in prodotti 505(b)(2), farmaci generici complessi e differenziati, prodotti di marca, attraverso l'acquisizione di licenze e lo sviluppo congiunto per rafforzare il portafoglio a lungo termine.

Piramal Consumer Healthcare (PCH):

I marchi di punta continuano a sovraperformare: i marchi di punta sono cresciuti del 21% su base annua nel primo semestre dell'anno fiscale 2027, contribuendo al 53% delle vendite di PCH, riflettendo la forza del portafoglio principale.Forte slancio del commercio elettronico: è cresciuto del 32% su base annua nel primo semestre dell'anno fiscale 2027 e ha contribuito al 28% delle vendite di PCH.Innovazione e premiumizzazione: attenzione costante su un numero inferiore di lanci, di maggiore portata e con un potenziale superiore per migliorare la qualità del portafoglio e i margini. È stata lanciata la gamma "Vizible" con il marchio Lacto Calamine per rafforzare la presenza nel segmento della cura della pelle premium.Investimenti sostenuti nel marchio: è stato investito circa l'11% delle vendite di PCH nei media e nella promozione commerciale attraverso canali digitali e tradizionali per sostenere la crescita a lungo termine del marchio.Accordo di distribuzione con Bayer: l'accordo di distribuzione giungerà a naturale scadenza nel dicembre 2026. La transizione è gestita congiuntamente per garantire la continuità del settore di attività, senza che si preveda alcun impatto rilevante sulle previsioni per l'anno fiscale 2027.

Conto economico consolidato

(in ₹ crore o come indicato)

Dettagli

Trimestrale

Semestrale

2° trimestre dell'anno fiscale 2027

2° trimestre dell'anno fiscale 2026

Variazione su base annua

1° trimestre dell'anno fiscale 2026

Variazionesu base trimestrale

1° semestre dell'anno fiscale 2027

1° semestre dell'anno fiscale 2026

Variazionesu base annua

Ricavi operativi

2.617

2.044

28 %

2.270

15 %

4.887

3.977

23 %

Altro reddito

36

66

-45 %

89

(60) %

125

124

1 %

Reddito totale

2.653

2.109

26 %

2.359

12 %

5.012

4.101

22 %

Costo del materiale

906

703

29 %

852

6 %

1.758

1.397

26 %

Spese per i dipendenti

714

611

17 %

676

6 %

1.390

1.230

13 %

Altre spese

648

571

13 %

547

18 %

1.195

1.085

10 %

EBITDA

385

224

72 %

285

35 %

669

389

72 %

Interessi passivi

88

82

6 %

88

(1) %

176

169

4 %

Ammortamento

233

203

15 %

224

4 %

457

400

14 %

Quota dell'utile netto dalle società collegate

18

15

20 %

20

(9) %

37

33

12 %

Utile ante imposte

82

(46)

277 %

(7)

1.194 %

74

(146)

151 %

Imposte

77

53

44 %

62

24 %

139

56

149 %

Utile al netto delle imposte

5

(99)

105 %

(69)

107 %

(64)

(202)

68 %

Voce eccezionale1

-

-

ND

-

ND

-

21

ND

Utile al netto delle imposte e della voce eccezionale

5

(99)

105 %

(69)

107 %

(64)

(181)

64 %

Stato patrimoniale consolidato

(in ₹ cr. o come indicato)

Voci chiave dello stato patrimoniale

Al

30 set 2026

31 mar 2026

Patrimonio netto totale

8.165

8.162

Debito netto

4.859

4.164

Totale

13.023

12.326

Immobilizzazioni nette

10.448

9.784

  Attività materiali

4.923

4.843

  Attività immateriali, avviamento compreso

4.254

3.841

  CWIP (incluso IAUD2)

1.271

1.100

Capitale circolante netto

2.260

2.081

Altre attività3

315

462

Totale attività

13.023

12.326

Teleconferenza sui risultati

Piramal Pharma Limited terrà una teleconferenza per investitori/analisti il 28 ottobre 2026 dalle 10:00 alle 10:45 (IST) per discutere i risultati del secondo trimestre e del primo semestre dell'anno fiscale 2027.

Le informazioni per accedere alla teleconferenza sono riportate qui di seguito:

Evento

Sede e ora

Numero di telefono

Teleconferenza del 28 ottobre 2026

India – 10:00 IST

+91 22 6280 1461 / +91 22 7115 8320 (numero principale)

1 800 120 1221 (numero verde)

Stati Uniti – 00:30

(fuso orario standard orientale – New York)

Numero verde

18667462133

Regno Unito – 04:30

(fuso orario di Londra)

Numero verde

08081011573

Singapore – 12:30

(fuso orario di Singapore)

Numero verde

8001012045

Hong Kong – 12:30

(fuso orario di Hong Kong)

Numero verde

800964448

Modalità di connessione rapida (Express Join) con Diamond Pass™

Usare questo link per la registrazione preventiva e ridurre i tempi di attesa al momento dell'accesso alla teleconferenza –Clicca qui

Informazioni su Piramal Pharma Limited:

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso i suoi 17 impianti di sviluppo e produzione a livello mondiale e una rete globale di distribuzione in più di 100 Paesi. PPL include Piramal Pharma Solutions (PPS), un'azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto, Piramal Critical Care (PCC), un'azienda di farmaci generici complessi per ospedali e la divisione Piramal Consumer Healthcare (PCH), che vende prodotti da banco e per il wellness. Inoltre, una delle aziende consociate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una joint venture tra Abbvie e PPL, è emersa come uno dei leader di mercato nell'ambito delle terapie oftalmologiche nel mercato farmaceutico indiano.

Per maggiori informazioni: Piramal Pharma | LinkedIn

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