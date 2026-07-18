Bitmine Immersion Technologies (BMNR) pubblica il messaggio di luglio del Presidente: "ETH è la cura per la 'Valle perturbante della ricchezza'"

Bitmine possiede il 4,8% dell'offerta totale di ETH pari a 120,7 milioni

Bitmine ha raggiunto il 96% dell'obiettivo "Alchemy of 5%" in soli 12 mesi

Bitmine è stata aggiunta all'indice Russell 1000 Large-cap il 26 giugno 2026

Le azioni privilegiate di Serie A di Bitmine saranno negoziate sul NYSE con il simbolo BMNP

Bitmine continua a essere sostenuta da un gruppo di investitori istituzionali di primario livello, tra cui ARK di Cathie Wood, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore privato Thomas "Tom" Lee a sostegno dell'obiettivo di Bitmine di acquisire il 5% di ETH

NORWALK, Connecticut, 18 luglio 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "Società"), una società Bitcoin ed Ethereum specializzata nell'accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, ha pubblicato oggi il messaggio di luglio del Presidente dal titolo "ETH è la cura per la 'Valle perturbante della ricchezza'"

Questo messaggio del Presidente spiega la convinzione dell'azienda, secondo cui Ethereum rappresenta un'interfaccia fondamentale per proteggere gli esseri umani dagli effetti causati dalle crescenti capacità dell'IA e dalla conseguente, maggiore influenza economica.

Il messaggio del Presidente è disponibile qui:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentazione degli utili dell'intero esercizio 2025 e la presentazione aziendale sono disponibili qui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Per tutti gli aggiornamenti, è possibile registrarsi all'indirizzo: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su BitmineBitmine (NYSE: BMNR) è un miner di Bitcoin con attività negli Stati Uniti. La società sta utilizzando il proprio capitale in eccesso per diventare la principale società di tesoreria di Ethereum al mondo, implementando un'innovativa strategia di asset digitali per investitori istituzionali e operatori del mercato pubblico. Guidata dalla sua filosofia della "alchimia del 5%", la Società è impegnata a utilizzare ETH come principale asset di riserva di tesoreria, sfruttando attività native a livello di protocollo, tra cui lo staking e i meccanismi di finanza decentralizzata. Nel 2026, la società ha lanciato MAVAN (Made-in America VAlidator Network), un'infrastruttura di staking dedicata per gli asset Bitmine.

Per ulteriori dettagli, seguiteci su X:https://x.com/bitmnr https://x.com/fundstrat

Dichiarazioni previsionaliIl presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono puramente storiche sono dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. Queste dichiarazioni previsionali possono essere identificate da termini quali "prevede", "progetta", "progettato", "intende", "crede", "anticipa", "stima" ed espressioni simili. Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali che riguardano, in particolare: (i) gli obiettivi della Società in merito all'acquisizione di ETH, tra cui l'iniziativa "Alchemy of 5%" e la previsione, secondo cui Bitmine raggiungerà tale obiettivo nel 2026; (ii) le convinzioni e le aspettative della Società sul mercato delle criptovalute, inclusa la convinzione, secondo cui le difficoltà macroeconomiche affrontate dal settore nel 2026 possano diventare condizioni favorevoli; (iii) la convinzione della Società, secondo cui Ethereum rappresenta un'interfaccia fondamentale per proteggere l'essere umano dagli effetti causati dalle crescenti capacità dell'IA, tra cui la tesi della "Valle perturbante della ricchezza" riguardo al crescente potere economico e sociale di un'economia sempre più alimentata dall'IA agentica; (iv) la convinzione del Presidente, secondo cui Ethereum è ben posizionata per trarre vantaggio da due fattori di crescita esponenziale, ossia la creazione di infrastrutture blockchain da parte di Wall Street e l'adozione dell'IA agentica; (v) la convinzione della Società riguardo al posizionamento di Bitmine rispetto ai principali fattori trainanti del prossimo ciclo di rialzo delle criptovalute, tra cui il supporto a partner infrastrutturali fondamentali e il consolidamento dell'ecosistema Ethereum; e (vi) la crescita e il progresso futuri della strategia di tesoreria Ethereum della Società. Nel valutare tali dichiarazioni previsionali, si dovrebbero tener presenti diversi fattori, tra cui: la capacità di Bitmine di tenere il passo con le nuove tecnologie e le mutevoli esigenze del mercato; la capacità di Bitmine di finanziare la propria attività attuale, le operazioni di tesoreria di Ethereum e le attività future proposte; il contesto competitivo in cui opera Bitmine; le condizioni di mercato che influenzano il prezzo di negoziazione delle azioni ordinarie e delle azioni privilegiate di Serie A della Società; gli sviluppi normativi che riguardano gli asset digitali, tra cui l'emanazione e l'attuazione definitiva del GENIUS Act e di altra legislazione in corso di approvazione e di altre iniziative SEC; la volatilità e l'imprevedibilità dei prezzi degli asset digitali; le prestazioni, l'affidabilità e la sicurezza delle operazioni di staking della Società; i rischi riguardanti i sistemi di IA e il relativo impatto sui mercati delle criptovalute; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. Le dichiarazioni previsionali non sono garanzie di prestazioni future e i risultati futuri effettivi possono differire e spesso differiscono materialmente da quelli espressi in tali dichiarazioni. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di Bitmine, comprese quelle indicate nella sezione "Fattori di rischio" del modulo 10-K di Bitmine depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nonché in tutti gli altri documenti depositati presso la SEC, modificati o aggiornati di volta in volta. Le copie dei documenti depositati da Bitmine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Bitmine non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni in caso di revisioni o modifiche successive alla data di pubblicazione del presente comunicato, salvo nei casi previsti dalla legge.

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