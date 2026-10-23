Bybit ottiene una licenza VARA per i servizi di cambio a Dubai

Bybit Fintech FZE riceve l'approvazione normativa per il trading a pronti, nel contesto del rafforzamento da parte della società del proprio impegno per la conformità e lo sviluppo dell'ecosistema di asset digitali di Dubai

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 23 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, la nuova piattaforma finanziaria a cui si affidano più di 80 milioni di utenti in tutto il mondo, ha annunciato che Bybit Fintech FZE ha ottenuto una licenza di Virtual Asset Service Provider (VASP) dall'Autorità di regolamentazione degli asset virtuali (VARA) di Dubai per i servizi di cambio, che copre il trading a pronti.

La licenza segna un traguardo importante per la presenza di Bybit a Dubai, dove la società ha stabilito la propria sede internazionale nel 2022. Consolida, inoltre, i continui sforzi di Bybit per costruire la propria attività nell'ambito dei quadri normativi stabiliti e contribuire allo sviluppo del settore degli asset digitali di Dubai.

"Dubai ha fatto progressi significativi nella costruzione di un ambiente normativo per gli asset virtuali e siamo lieti di compiere questo passo successivo nel nostro viaggio qui", ha dichiarato Ben Zhou, Co-founder e CEO di Bybit. "Siamo impazienti di proseguire il nostro lavoro a Dubai, sostenendo la comunità locale di asset digitali e costruendo la nostra attività in linea con gli standard stabiliti da VARA".

Costruzione a lungo termine

"L'ottenimento di questa licenza rappresenta un importante passo avanti per Bybit. Abbiamo grande rispetto per il lavoro di VARA nell'istituire un quadro chiaro e solido per gli asset virtuali", ha dichiarato Peter Loo, Chief Legal and Compliance Officer di Bybit. "Un mercato sano degli asset digitali ha bisogno di una forte supervisione, di una efficace gestione dei rischi e di un impegno a proteggere gli utenti. Contiamo di portare avanti la nostra collaborazione con VARA man mano che sviluppiamo la nostra attività a Dubai. Con il tempo, ci auguriamo anche di espandere le nostre attività autorizzate per includere i derivati, soggetti alle necessarie approvazioni normative. I derivati sono una parte importante dell'attività di trading globale di Bybit e desideriamo estendere la nostra offerta a Dubai attraverso il processo normativo appropriato".

Per Bybit, la licenza si inserisce nell'ambito di uno sforzo più ampio per costruire la propria attività in ciascun mercato in linea con i requisiti locali. La società continua a investire in conformità, sicurezza e gestione dei rischi, sviluppando prodotti e servizi per gli utenti in diverse giurisdizioni.

Il traguardo di Dubai giunge nel contesto dei progressi più ampi sul piano normativo di Bybit nel 2026. Nel suo intervento di apertura di ottobre, Ben ha evidenziato cinque nuove licenze e approvazioni normative nell'Unione europea, nelle Isole Cayman, in Indonesia, in Sud Africa e in El Salvador nel 2026.

Questi sviluppi riflettono la continua attenzione di Bybit alla collaborazione con le autorità di regolamentazione e all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie man mano che si espande a livello internazionale. La società ritiene che forti relazioni con le autorità di regolamentazione e servizi conformi a livello locale siano importanti per costruire una fiducia duratura con gli utenti e gli operatori di mercato.

Sostegno all'ecosistema degli asset digitali di Dubai

Sin da quando ha stabilito la propria sede internazionale a Dubai nel 2022, Bybit ha partecipato al crescente ecosistema blockchain e Web3 dell'emirato attraverso l'impegno del settore, i partenariati e le iniziative che promuovono la condivisione delle conoscenze e la collaborazione.

Il quadro normativo e la presenza internazionale di Dubai ne fanno un mercato chiave per il continuo sviluppo degli asset digitali. Bybit intende rafforzare la propria presenza nell'emirato, collaborando con le parti interessate e sviluppando i propri servizi in linea con i requisiti normativi applicabili.

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