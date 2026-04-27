/C O R R E C T I O N -- Odds Scanner Group/

Nel comunicato stampa, Sambafoot entra in OddsScanner: la principale piattaforma di tipster calcistici del Brasile si consolida sotto il marchio OddsScanner, la società ci informa che sono necessarie delle modifiche in tutto il testo, compreso il titolo. Di seguito il comunicato completo e corretto:

Sambafoot entra in Odds Scanner: analisi, dati e pronostici sul calcio brasiliano si consolidano sotto il marchio Odds Scanner

La migrazione porta in Odds Scanner le analisi, i dati e i pronostici sul calcio brasiliano di Sambafoot, combinati con la tecnologia di comparazione quote del gruppo e applicati alla Serie A, alla Coppa Italia e alle principali competizioni internazionali

SLIEMA, Malta, 23 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Odds Scanner Group ha annunciato oggi che Sambafoot, portale dedicato ad analisi, dati e pronostici sul calcio brasiliano, migrerà sotto il marchio Odds Scanner. Dal 24 aprile 2026, tutti i contenuti, i tipster e il pubblico di Sambafoot confluiranno su oddsscanner.com, rafforzando l'offerta del gruppo per il pubblico italiano e unificando la copertura calcistica e la comparazione quote sotto un unico marchio riconosciuto a livello globale.

Fin dal lancio, Sambafoot ha costruito un seguito fedele grazie ad analisi approfondite delle partite, dati statistici, pronostici di tipster esperti e copertura del Brasileirão, della Copa Libertadores e delle principali competizioni internazionali — tornei seguiti con interesse anche in Italia, in particolare per la presenza di calciatori brasiliani in Serie A e per le sfide dei club brasiliani con le europee in FIFA Club World Cup e Champions League. Odds Scanner affianca a questa base editoriale una piattaforma di comparazione quote testata in più mercati, incluso quello italiano, dove gli operatori devono essere titolari di concessione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Il consolidamento dei due marchi consente al gruppo di investire in modo più profondo in un unico prodotto, con un solo team editoriale, un'unica community di tipster e un'unica tecnologia al servizio degli utenti.

Cosa cambia? Gli utenti in Italia avranno accesso all'intera suite di strumenti di comparazione quote di Odds Scanner — con monitoraggio in tempo reale dei prezzi tra concessionari ADM, informazioni su bonus e promozioni del mercato italiano, guide dedicate e la copertura editoriale del gruppo da altri mercati calcistici. La piattaforma è pensata per il mercato regolamentato italiano e rispetta gli standard di trasparenza e gioco responsabile previsti dalla normativa ADM. Le risorse di gioco responsabile, incluso il numero verde Telefono Verde Nazionale per i problemi legati al gioco d'azzardo (800 558822) e l'autoesclusione tramite il Registro Unico degli Autoesclusi (RUA), sono disponibili in evidenza nell'esperienza utente.

Su Odds Scanner

Odds Scanner è una piattaforma globale di comparazione quote e informazione sulle scommesse, gestita da Odds Scanner Group. In Italia, aiuta gli scommettitori a confrontare le quote tra concessionari ADM, trovare promozioni valide sul mercato italiano e accedere a copertura editoriale indipendente, pronostici dei tipster e risorse di gioco responsabile. Per maggiori informazioni, visita oddsscanner.com.

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