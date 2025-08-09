È arrivato il nuovo Bybit Web3: alimenta le emozioni on-chain con 200.000 dollari in palio

DUBAI, EAU, 8 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha annunciato un altro capitolo nell'infrastruttura Web3 con il nuovissimo Bybit Web3.

Dopo la pausa di maggio di quest'anno, quando ha avuto inizio la ristrutturazione, Bybit Web3 è tornato ancora migliorato con la missione di sbloccare l'accesso a milioni di utenti in tutto il mondo. La nuova edizione reinventa l'esperienza on-chain con offerte innovative e un percorso utente senza interruzioni.

Esperienza on-chain senza barriere

L'aggiornamento strategico adotta un nuovo approccio al trading on-chain, integrando le funzionalità e i vantaggi principali della DeFi nella piattaforma di trading di Bybit, eliminando la difficoltà di dover configurare e gestire più portafogli Web3 e token di gas.

Grazie al trading on-chain senza complesse configurazioni e gestionali di portafogli on-chain e token di gas, Bybit Web3 riunisce le opportunità DeFi in un'unica interfaccia intuitiva. Nessun portafoglio esterno, nessun token di gas richiesto: sfruttando esclusivamente il loro Bybit UTA (Unified Trading Account) che utilizza USDT, USDC, SOL o bbSOL, gli utenti possono esplorare le attività di trading on-chain e DeFi su Bybit Web3.

Gli utenti di Bybit possono navigare senza problemi tra l'exchange centralizzato e Web3, negoziando direttamente gli asset on-chain più ricercati, tra cui TUNA, PUMP, FRAG, Fartcoin, JLP, RAY, MOODENG, LetsBONK, TSLAx, MSTRx, SPYx, CRCLx e NVDAx sulla rete Solana.

Esclusiva Bybit Web3: montepremi a tempo limitato

Da ora fino al 7 settembre 2025, gli utenti idonei di Bybit Web3 possono sbloccare un nuovo montepremi di 200.000 USDT nel corso di due eventi:

1. Ricompense basate sulle attività: i partecipanti selezionati guadagneranno biglietti Lucky Draw per sbloccare un montepremi di 120.000 USDT; tra i compiti più semplici rientre effettuare la prima transazione Web3 con qualsiasi importo.

2. Concorso basato sulle prestazioni: I trader Web3 con maggiore esperienza possono competere per i primi posti nelle classifiche in base al volume, per avere la possibilità di vincere fino a 80.000 USDT.

I premi vengono distribuiti in base all'ordine di arrivo delle richieste. Si applicano termini e condizioni.

Bybit Web3 unisce il potenziale di Web3 alla praticità dell'esperienza centralizzata, offrendo agli utenti flessibilità e supporto attraverso un modello innovativo. Con più funzionalità, come opportunità di arbitraggio on-chain e off-chain sulla tabella di marcia, progredire on-chain non è mai stato così facile.

#Bybit / #TheCryptoArk / #BybitWeb3

Informazioni su Bybit

Bybit è il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, al servizio di una community globale di oltre 70 milioni di utenti. Fondata nel 2018, sta ridefinendo il concetto di apertura nel mondo decentralizzato creando un ecosistema più semplice, aperto e paritario per tutti. Con un forte focus sul Web3, Bybit collabora strategicamente con i principali protocolli blockchain per fornire un'infrastruttura solida e promuovere l'innovazione on-chain. Azienda rinomata per la custodia sicura, la varietà di mercati, l'esperienza utente intuitiva e gli strumenti blockchain avanzati, Bybit colma il divario tra TradFi e DeFi, consentendo a sviluppatori, creatori e appassionati di sfruttare appieno il potenziale del Web3. Scopri il futuro della finanza decentralizzata su Bybit.com.

Per maggiori informazioni su Bybit visitare la sala stampa Bybit Per richieste di informazioni da parte dei media contattare media@bybit.com Per aggiornamenti seguire le community e i social di Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.