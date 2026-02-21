circle x black
Esclusivo concerto belga al Lotto Belgium Pub per la serata di chiusura dei Giochi Invernali di Milano-Cortina

21 febbraio 2026 | 10.00
Festival DJ, sassofono e atleti: il concerto dei Giochi Invernali di Milano-Cortina al Lotto Belgium Pub combina il meglio del Belgio per una serata di chiusura indimenticabile 

MILANO, 21 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Sabato 21 febbraio, la serata di chiusura dei 25. Giochi Olimpici Invernali, si terrà un esclusivo concerto belga presso il Lotto Belgium Pub di Milano. Il DJ belga di Tomorrowland Henri PFR darà inizio ai festeggiamenti insieme al sassofonista Bram Coumans. L'evento è organizzato congiuntamente dalla Cancelleria del Primo Ministro del Belgio e dal COIB, ed è parte della campagna internazionale di branding del Paese "Belgium. Open for business".

Il DJ e il sassofonista

Il DJ e produttore di fama internazionale di Bruxelles Henri PFR, noto per le sue esibizioni al Tomorrowland, si esibirà in un duo sabato 21 febbraio durante la serata di chiusura dei Giochi Invernali insieme al sassofonista di Anversa Bram "Jackson" Coumans, conosciuto per le sue collaborazioni con artisti come Buscemi. Un duo di alto livello che combina il suono unico del sassofono, inventato dal belga Adolphe Sax, con l'energia di Tomorrowland, uno dei festival più iconici del Belgio. In molti modi, il Belgio è piccolo ma il Belgio è grande!

Il Belgio sotto i riflettori al Lotto Belgium Pub e online

Il Lotto Belgium Pub servirà da sfondo per questa performance tipicamente belga. È il luogo di incontro a Milano per i sostenitori belgi che desiderano festeggiare le vittorie degli atleti, situato in Via Agostino Bertani a pochi passi da Parco Sempione.

Il concerto, un'iniziativa congiunta della Cancelleria FPS del Primo Ministro del Belgio e del Comitato Olimpico e Interfederale Belga (COIB), fa parte della campagna internazionale di branding del Paese "Belgio. Aperto per affari." Un video dell'atmosfera del concerto sarà condiviso sulle pagine Instagram, LinkedIn e Facebook della campagna, che possono essere trovate sotto l'handle @belgium e tramite l'hashtag #BelgiumOpenforbusiness.

Per maggiori informazioni:

Caroline JORIS, responsabile della DG Comunicazione Esterna caroline.joris@premier.fed.be, +32 473 34 74 55 

Thomas FERRI, collaboratore alla comunicazione thomas.ferri@premier.fed.be, +32 495 61 61 08

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2917508/Bram_Coumans.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2917509/Henri_PFR.jpg

 

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/esclusivo-concerto-belga-al-lotto-belgium-pub-per-la-serata-di-chiusura-dei-giochi-invernali-di-milano-cortina-302693729.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

