ESTEVE CDMO rafforza la propria presenza globale nel settore manifatturiero con un importante investimento in un nuovo sito in Cina

SHAOXING, Cina, 22 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- ESTEVE CDMO, l'organizzazione di sviluppo e produzione su contratto di ESTEVE, sta rafforzando la propria presenza manifatturiera globale attraverso il trasferimento, l'espansione e la modernizzazione delle proprie attività esistenti in Cina, con un investimento di oltre 80 milioni di dollari.

Il nuovo sito di Shaoxing espande notevolmente le capacità produttive di ESTEVE CDMO in Asia, combinando una maggiore capacità, tecnologie avanzate e flessibilità per la crescita futura. L'impianto comprende tre laboratori di produzione con un volume totale di reazione di 250 m³, di cui più di 150 m³ sono riservati per ulteriori sviluppi, consentendo di raggiungere un potenziale volume totale di reazione di oltre 400 m³ in funzione dell'evoluzione delle esigenze di produzione

"Questo investimento rappresenta un passo importante nella crescita sostenuta di ESTEVE CDMO e della nostra piattaforma di produzione globale. Rafforzare la nostra presenza in Cina ci consente di avvicinare le nostre capacità ai clienti in Asia sfruttando al contempo le competenze della nostra rete globale," ha dichiarato Joan Petit, presidente di ESTEVE CDMO. "La nostra ambizione è chiara: costruire un'azienda CDMO leader a livello mondiale con le capacità e la flessibilità necessarie per assistere i nostri partner in tutto il mondo. Questo è ciò che ci muove: fare la differenza per i pazienti e contribuire al nostro obiettivo comune di migliorare le vite insieme".

La presenza di ESTEVE in Cina risale al 2000, quando l'azienda ha istituito la sua prima joint venture nel Paese. Le attività in Cina, che fanno parte della sua piattaforma tecnologica globale, integrano le capacità disponibili in tutta la rete di produzione dell'azienda in Europa, nelle Americhe e in Asia. Attraverso questa presenza integrata, ESTEVE CDMO offre tecnologie come l'essiccazione a spruzzo e la produzione di HPAPI, rispondendo ai requisiti sempre più complessi dello sviluppo e della produzione di API a piccole molecole per i clienti in Cina, Asia e nei mercati internazionali.

"È un privilegio assistere al continuo impegno di ESTEVE nei confronti della Cina e della regione. Questo investimento è un chiaro esempio del valore che l'impegno a lungo termine, l'esperienza e l'innovazione possono portare alla comunità locale", ha dichiarato Francisco de Asís Benítez Salas, console generale della Spagna a Shanghai.

Le considerazioni ambientali, sanitarie e di sicurezza sono integrate nella progettazione e nel funzionamento dell'impianto. Il nuovo sito ha ottenuto un rating BREEAM "Very Good", riconoscendo le sue prestazioni di sostenibilità e l'approccio alla progettazione e al funzionamento responsabili. Il progetto è stato anche selezionato come candidato ai BREEAM China Awards. Questi sforzi fanno parte dell'impegno più ampio di ESTEVE per creare un impatto positivo, rafforzato dalla sua certificazione B Corp e dalla sua attenzione rivolta ad alti standard di prestazioni sociali e ambientali, trasparenza e pratiche commerciali responsabili.

Il continuo sviluppo della piattaforma di produzione di ESTEVE CDMO rafforza le capacità, la tecnologia e la presenza internazionale dell'azienda, rispondendo alle esigenze a lungo termine dei partner farmaceutici.

Informazioni su ESTEVE CDMO

ESTEVE CDMO, parte di ESTEVE, è un partner globale specializzato esclusivamente in principi attivi farmaceutici a piccole molecole (API) e intermedi farmaceutici, che assiste gli innovatori farmaceutici e biotecnologici nel far progredire molecole complesse dallo sviluppo iniziale alla fornitura commerciale. Con oltre 60 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione, ESTEVE CDMO combina profonde competenze scientifiche, solidi sistemi normativi e di qualità e una mentalità collaborativa.

ESTEVE CDMO, con sede a Barcellona, dispone di una rete globale di sei siti di sviluppo e produzione in Spagna, Stati Uniti, Messico e Cina, che consentono soluzioni di approvvigionamento scalabili, resilienti e affidabili, adattate alle esigenze in evoluzione di ciascun programma.

Ulteriori informazioni sul sito https://www.esteve.com/global/contract-manufacturing.

Informazioni su ESTEVE

ESTEVE è un'organizzazione sanitaria internazionale con un obiettivo chiaro: migliorare le vite. Fondata nel 1929 e con sede a Barcellona, l'azienda opera attraverso due aree di business complementari: Pharma, incentrata sulla fornitura di trattamenti altamente specializzati per le persone affette da malattie complesse, e CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization), che collabora con innovatori farmaceutici e biotecnologici nello sviluppo e nella produzione di principi attivi farmaceutici a piccole molecole (API).

ESTEVE combina la sua esperienza farmaceutica con le capacità globali di CDMO, supportate da società collegate in ambito farmaceutico in Europa e negli Stati Uniti e da impianti di produzione di CDMO in Spagna, Messico, Cina e Stati Uniti.

Impegnata nei confronti dei pazienti, degli operatori sanitari, delle comunità e degli innovatori, ESTEVE ritiene che il progresso della scienza e dell'assistenza sanitaria dipenda dalla collaborazione, dalla responsabilità condivisa e dalla fiducia. L'azienda rispetta rigorosi standard ambientali, sociali e di governance (ESG) ed è certificata B Corp.

Ulteriori informazioni sul sito www.esteve.com.

Contatto stampa: Gemma Mestre, Global External Communications Manager, gmestre@esteve.com.

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