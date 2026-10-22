Governo, Palazzo Chigi: "Oggi Meloni taglia traguardo dei 4 anni, rispetto del programma sottoscritto con i cittadini stella polare"

"Il 22 ottobre 2026 il Governo Meloni è diventato il primo Esecutivo nella storia repubblicana a tagliare il traguardo dei quattro anni di durata". Lo si legge sul sito di palazzo Chigi che pubblica un documento, con 71 slide, che elenca "i numeri più importanti e i provvedimenti più significativi approvati e avviati dall’insediamento ad oggi". Tra questi, "il taglio di 140 miliardi di tasse a famiglie e imprese; la riduzione del 70% degli sbarchi illegali; l’aumento di 1,4 milioni di posti di lavoro stabili".

"Il 22 ottobre 2022, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i Vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini e i Ministri del Governo hanno prestato giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica- si legge nella prima slide - Il 22 ottobre 2026 il Governo Meloni è diventato il primo Esecutivo nella storia repubblicana a tagliare il traguardo dei quattro anni di durata. Questo documento elenca, in modo sintetico, i numeri più importanti e i provvedimenti più significativi approvati e avviati dall’insediamento del Governo, frutto del lavoro corale dell’Esecutivo con il prezioso sostegno della macchina amministrativa dello Stato.

"Stella polare dell’azione di Governo è il rispetto e la puntuale attuazione del programma, con il quale la coalizione di centrodestra si è presentata al cospetto del popolo italiano e ha ricevuto la sua fiducia con le elezioni politiche del 25 settembre 2022. È un percorso che ha consentito all’Italia di acquisire una nuova centralità e un rinnovato protagonismo a livello internazionale, di rilanciare lo sviluppo e l’occupazione, di avviare riforme attese da molto tempo, di sostenere e proteggere il tessuto produttivo e industriale, di mettere in sicurezza i conti dello Stato e difendere il potere d'acquisto delle famiglie e dei lavoratori. Il Governo continuerà a lavorare per consolidare i risultati raggiunti e dare piena attuazione al patto programmatico sottoscritto con i cittadini".