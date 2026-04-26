Fisher & Paykel presenta Nature--Ritual a EuroCucina 2026, trasformando le routine quotidiane in rituali senza tempo

MILANO, 26 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Fisher & Paykel, il marchio di elettrodomestici di lusso di Aotearoa, in Nuova Zelanda, e parte del portafoglio globale del Gruppo Haier, ha presentato Nature—Ritual a EuroCucina a Milano.

L'installazione immersiva di 450 m² presenta la collezione State of the Art del marchio all'interno di un ambiente scultoreo ispirato ai paesaggi selvaggi della Nuova Zelanda. Alla base c'è un'idea semplice: un design accurato può trasformare la routine in rituali ricchi di significato.

In Nature—Ritual, gli elettrodomestici non vengono presentati come oggetti a sé stanti, ma come parte integrante di un'architettura del vivere esprimendo l'approccio di Fisher & Paykel al lusso incentrato sulla vita, dove l'espressione del design, l'intelligenza del prodotto e le prestazioni si fondono per elevare la vita in casa.

Nature—Ritual presenta inoltre l'evoluzione dello stile minimal di Fisher & Paykel: un'espressione raffinata del minimalismo in vetro nero o grigio, caratterizzata da superfici a filo, sottilissimi spazi perimetrali attorno agli elettrodomestici e dettagli curati nei minimi particolari. Attraverso la cucina, la cura dei tessuti e il più ampio linguaggio architettonico dell'installazione, riflette l'impegno del marchio nel sostenere architetti e designer che mirano a creare spazi perfettamente curati e attentamente studiati.

Daniel Witten-Hannah, amministratore delegato di Fisher & Paykel, afferma che la mostra riflette le origini, la visione e le ambizioni dell'azienda sul palcoscenico mondiale di Milano.

"Nature—Ritual esprime la nostra convinzione che il miglior design sia legato al luogo, plasmato dai bisogni umani e caratterizzato dalla chiarezza. "

"Grazie a un'integrazione perfetta, all'intelligenza del prodotto e a materiali di eccellente fattura, riflette la nostra convinzione che i prodotti pensati per la vita quotidiana riducano gli ostacoli, coinvolgano i sensi e trasformino le routine quotidiane in rituali domestici. "

La direzione creativa di Nature—Ritual e di tutti gli elementi scultorei è stata curata da Dean Poole di Alt Group, mentre l'allestimento espositivo è stato progettato da Calvi Brambilla and Partners di Milano.

Concepita come un'oasi di calma all'interno dell'intensità di EuroCucina, l'installazione riunisce forme monolitiche, elettrodomestici perfettamente integrati e un ambiente sensoriale stratificato, avvolto in un manto simile a una foresta.

Poole descrive Nature—Ritual come un'espressione della visione del mondo di Fisher & Paykel.

"Racchiude in sé le qualità di una foresta incontaminata e una profonda comprensione della vita domestica, traducendole in un minimalismo caldo e tangibile, espresso attraverso due soli materiali."

"Non si tratta semplicemente di un'esposizione di elettrodomestici, ma di un'esplorazione del design incentrato sulla vita, che mostra come la natura, i materiali elementari e il comportamento umano si fondano per conferire un significato più profondo al nostro modo di vivere" afferma Poole.

Dall'esterno, Nature—Ritual si presenta con una forma monolitica dalle texture delicate. Attraverso aperture accuratamente incorniciate, i visitatori intravedono per la prima volta un interno avvolto dalla foresta.

All'interno si dispiegano quattro scenari, ciascuno realizzato in tōtara, legno autoctono della Nuova Zelanda, e basalto vulcanico. Elementi in ceramica realizzati su misura dall'artista Aaron Scythe, insieme al canto degli uccelli, ai profumi, alla luce e a una tenda di foresta retroilluminata ad alta risoluzione, creano un ambiente profondamente coinvolgente.

In tutto lo spazio, gli elettrodomestici della collezione State of the Art di Fisher & Paykel sono integrati nei quattro scenari e in cinque sculture di prodotto come strumenti scultorei e altamente performanti per la vita quotidiana.

Quattro scenari:

Esperienza del tè

All'ingresso, i visitatori vengono accolti con il tè: un gesto universale di ospitalità. Il tè Kawakawa, sinonimo di benessere, viene delicatamente lasciato in infusione su una monumentale lastra di pietra riscaldata a induzione e servito in recipienti di ceramica fatti a mano accanto a una scultura del prodotto che si erge per quattro metri fino al soffitto.

Prodotto in primo piano: i forni Fisher & Paykel della serie 11 da 60 cm in stile minimalista, vincitori del premio Red Dot Award "Best of the Best", presentati all'interno di cornici intagliate in legno di tōtara.

La cucina come monolite

Presenta la cucina come una presenza architettonica unica, con superfici in tōtara intagliato e forme in basalto che incorniciano soluzioni perfettamente integrate per la conservazione degli alimenti e del vino. Un piano cottura a induzione modulare si integra perfettamente con la superficie in basalto, mentre le lavastoviglie DishDrawer™ con frontali in pietra da 20 mm conferiscono alla cucina l'aspetto di un insieme armonioso piuttosto che di un insieme di elementi separati.

Prodotto in primo piano: debutto a Milano del forno Fisher & Paykel serie 11 da 30" in stile minimal con funzione vapore.

Esperienza del vino

Caratterizzata da forme sinuose e scolpite in legno di tōtara, l'Esperienza del vino illustra le potenzialità di una cantina e di uno spazio di degustazione integrati nell'ambiente domestico. Le cantinette a colonna perfettamente integrate, dotate di un controllo preciso della temperatura e di modalità di degustazione, esaltano l'esperienza di conservazione e di servizio.

Prodotto in primo piano: cantinetta a colonna integrata Serie 11 da 61 cm, elemento fondamentale della cantina architettonica.

Esperienza nella cura dei tessuti

Il debutto milanese del nuovo ecosistema minimalista per la cura dei tessuti di Fisher & Paykel rappresenta un cambiamento radicale nella cura dei capi. Progettato come un'estensione del guardaroba di lusso, i trattamenti specifici per ogni tipo di fibra, la tecnologia a vapore e quella di rilevamento intelligente preservano le condizioni dei capi più preziosi. Un capo commissionato dalla stilista Claudia Li completa l'installazione.

Prodotto in primo piano: accessorio indispensabile per ogni guardaroba alla moda, l'armadio per la cura dei tessuti in stile minimal della serie 11 è caratterizzato da superfici in vetro a filo e finiture raffinate, che gli consentono di integrarsi perfettamente nell'ambiente domestico conferendo al contempo un'estetica architettonica raffinata agli spazi dedicati alla cura dei tessuti.

In Nature—Ritual, la collezione State of the Art mette in mostra l'approccio di Fisher & Paykel all'integrazione perfetta, alla progettazione modulare e alla gestione della temperatura.

Ogni elettrodomestico è realizzato sulla base di piattaforme avanzate che combinano la tecnologia di rilevamento con approfondite conoscenze nel campo della scienza alimentare e delle fibre, al fine di controllare con precisione i sistemi meccanici che determinano le prestazioni e i risultati.

In qualità di marchio premium all'interno del portafoglio globale di elettrodomestici del Gruppo Haier, la forte presenza di Fisher & Paykel riflette l'impegno più ampio del gruppo a favore di un lifestyle di alto livello e di esperienze incentrate sulla persona. Questa visione trova ulteriore espressione nella partecipazione di Haier alla Milano Design Week, dove un'esperienza immersiva articolata in sei zone fonde design, tecnologia adattiva ed ecosistemi intelligenti, ponendo i visitatori al centro di uno stile di vita connesso.

All'interno di questo spazio espositivo, un'area dedicata ai partner invita i visitatori in un ambiente immersivo e multisensoriale. Attraverso un approccio interattivo ispirato alle collaborazioni di Haier con club di calcio di prim'ordine (Liverpool Football Club e Paris Saint-Germain), lo spazio dà vita a una ricerca condivisa di eccellenza, prestazioni e innovazione, trasmettendo al contempo un'esperienza di vita di alto livello ispirata ai campioni.

Da quando ha stabilito la propria presenza in Europa negli anni '90, Haier ha costantemente ampliato la propria offerta di soluzioni lifestyle di alta gamma e oggi è presente in oltre 45 mercati della regione. Impegnata a promuovere esperienze di alto profilo attraverso un design all'avanguardia ed ecosistemi intelligenti, Haier continua a plasmare il futuro della vita connessa di fascia alta per i consumatori di tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni:Visitare i siti web ufficiali: Haier | Fisher & Paykel

Scopri l'ultima collezione di Fisher & Paykel alla mostra Nature—Ritual:EuroCucina, padiglione 4P, stand D34 al Salone del Mobile.Milano.

Scopri le soluzioni innovative di Haier presso: Spazio Bergognone 26, SUPERSTUDIO MAXI ed EuroCucina, stand Arrex ("Technology by Haier").

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