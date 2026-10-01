FOUNDERS: HELENA RUBINSTEIN - Un nuovo documentario dedicato alla donna che ha rivoluzionato il mondo della bellezza

PARIGI, 1 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- FOUNDERS è una nuova serie di documentari prodotta da Terminal 9 Studios e dedicata a figure pionieristiche che, legando il proprio nome a un marchio, hanno ridefinito la propria epoca. Imprenditori e imprenditrici la cui audacia e i cui rigorosi standard di eccellenza non hanno soltanto trasformato un settore, ma in alcuni casi hanno contribuito alla nascita di un'industria completamente nuova.

Nel suo primo episodio, FOUNDERS ripercorre le origini della bellezza moderna. Figura straordinaria, Madame Helena Rubinstein è stata molto più di una pioniera della cosmetica: ha rappresentato un modello di emancipazione, ha sostenuto con convinzione che la bellezza dovesse fondarsi sulla scienza e ha promosso una concezione profondamente moderna della bellezza come strumento di affermazione e autonomia.

Articolato in due capitoli, l'episodio accompagna lo spettatore lungo un coinvolgente percorso cronologico. Il documentario si basa su un patrimonio storico di straordinaria ricchezza e riunisce rari filmati d'archivio, documenti storici e corrispondenza mai resa pubblica prima d'ora. La narrazione, affidata alla voce di un esperto, intreccia prospettive contemporanee e uno sguardo dall'interno sull'attuale attività di ricerca e innovazione scientifica del marchio, arricchiti da contributi attuali. Ne emerge un dialogo continuo tra le origini del marchio, la ricerca d'avanguardia portata avanti ancora oggi e le convinzioni e la visione che guidarono la sua fondatrice.

Il film è ora disponibile su Tencent, Apple TVe Google TV.

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