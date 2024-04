Geotab punta sulle integrazioni OEM: insieme a Mobilisights, porta in Europa la partnership con Stellantis

Le flotte che lavorano con Geotab in Europa possono ora integrare facilmente in MyGeotab i dati dei veicoli di varie marche del gruppo Stellantis, come Opel, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Citroën o Peugeot

ROMA, 9 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Geotab - leader globale nell'ambito della tecnologia per i veicoli connessi, annuncia un'espansione della partnership con Mobilisights, business unit di Stellantis, gruppo automobilistico e fornitore di soluzioni di mobilità leader a livello globale.

Stellantis, con sede nei Paesi Bassi, è produttore di marchi come Opel, Vauxhall, Abarth, Fiat, Jeep, Lancia, Alfa-Romeo, DS Automobiles, Citroën e Peugeot, che la rendono una potenza del settore automobilistico. Mobilisights è stata costituita lo scorso anno come unità aziendale indipendente, interamente dedicata alla crescita dell'attività di data service dell'azienda.

La partnership con Geotab porta il concetto di auto connessa ancora più vicino alla realtà. I dati provenienti dal dispositivo telematico incorporato direttamente nei veicoli Stellantis, infatti, possono ora essere facilmente integrati nella piattaforma MyGeotab, il software per le flotte aziendali di Geotab. Grazie a questa partnership, i gestori delle flotte con veicoli a marchio Stellantis possono ora beneficiare della combinazione tra le soluzioni Geotab e i dati provenienti dai sistemi telematici integrati di Stellantis.

"Con Mobilisights abbiamo creato, sotto il cappello Stellantis, una nuova business unit in grado di offrire servizi basati sui dati e orientati al futuro. Siamo orgogliosi di collaborare con Geotab, consentendo ai Fleet Manager di ottimizzare l'efficienza dei veicoli di 14 marchi automobilistici", afferma Sebastien Fraysse, Head of Sales EMEA di Mobilisights.

"Grazie a questa integrazione, i clienti di Geotab possono ora accedere in modo semplice ai dati telematici dei loro veicoli Stellantis senza bisogno di hardware o software aggiuntivi", aggiunge.

I moderni veicoli connessi, compresi i veicoli elettrici e i veicoli commerciali leggeri, consentono di analizzare e gestire un'ampia gamma di dati, tra cui posizione, velocità, frenata e accelerazione, pressione degli pneumatici e monitoraggio della carica della batteria. La nuova partnership consentirà a Geotab di sfruttare la vasta gamma di dati raccolti da Mobilisights per migliorare ulteriormente la propria offerta, con approfondimenti analitici sulle prestazioni della flotta relativi a tutte le tipologie di veicoli.

MyGeotab controlla lo stato e le complessità di una flotta mista, utilizzando le sue comprovate capacità di integrazione e analisi per fornire il massimo valore ai gestori delle flotte. Geotab è in grado di integrare, attraverso un'API multifunzionale (un'interfaccia software che supporta più operazioni o funzionalità all'interno di un unico sistema), non solo i dati raccolti dai diversi dispositivi telematici proprietari delle case automobilistiche, ma anche da più fonti differenti (come ad esempio strumenti di terze parti o il dispositivo telematico GO9 di Geotab).

La particolare capacità di Geotab di armonizzare i dati provenienti da più fonti, comprese le caratteristiche uniche dei veicoli elettrici, sottolinea il suo impegno nel sostenere la transizione verso l'elettrificazione. Questo contribuirà, in ultima analisi, a rendere le flotte più efficienti e sostenibili.

In particolare, la partnership offrirà agli utenti i seguenti vantaggi:

Christoph Ludewig, Vice President OEM Europe di Geotab, afferma: "La collaborazione con Stellantis, realtà di rilievo nell'industria automobilistica, rappresenta per noi un importante traguardo. I nostri clienti beneficeranno di una telematica ancora più efficiente e intuitiva. L'analisi avanzata dei dati è essenziale per il futuro della mobilità, con riferimento anche all'elettrificazione e all'integrazione dei veicoli a guida autonoma. Ecco perché le partnership tra produttori di veicoli e specialisti dei dati sono oggi così importanti, ed è per questo che continuiamo a espandere il nostro ecosistema."

La partnership con Stellantis amplia le crescenti opzioni di integrazione di Geotab per la telematica integrata in tutta Europa.

*In una prima fase, l'integrazione Mobilisights per Geotab sarà disponibile in Europa per i principali marchi Stellantis Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Citroën, DS-Automobiles, Jeep, Lancia, Peugeot e Opel/Vauxhall.

StellantisStellantis N.V. (NYSE: STLA / Euronext Milan: STLAM / Euronext Paris: STLAP) è uno dei principali costruttori di veicoli al mondo e ha l'obiettivo di proteggere la libertà di movimento attraverso mezzi sicuri, puliti ed economicamente accessibili. Celebre per i suoi brand iconici e innovativi - Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move e Leasys - Stellantis sta attuando Dare Forward 2030, un ambizioso piano strategico che le permetterà di trasformarsi, entro il 2038, in un'azienda tecnologica di mobilità a zero emissioni nette di carbonio, con una percentuale di compensazione a una cifra delle emissioni restanti, creando al contempo valore aggiunto per tutti gli stakeholder.

Per maggiori informazioni, visitare www.stellantis.com

Mobilisights

Mobilisights è la società di dati di Stellantis con accesso unico ai dati telematici integrati di 14 marchi automobilistici. Mobilisights immagina un mondo "più intelligente" dove applicazioni e servizi innovativi sfruttano i dataset dei veicoli connessi e le informazioni che essi forniscono, per trasformare radicalmente e migliorare continuamente la vita quotidiana di consumatori e aziende.

Visita: www.mobilisights.com. Segui: https://www.linkedin.com/company /mobilisights

GeotabGeotab è leader globale nelle soluzioni per il trasporto connesso, con oltre 50.000 clienti in 160 Paesi che utilizzano la nostra tecnologia per il monitoraggio e la gestione ottimizzata delle flotte. Siamo un'azienda che da più di 20 anni investe in ricerca, sviluppo e innovazione per consentire a partner e clienti, tra cui aziende Fortune 500 e organizzazioni del settore pubblico, di trasformare le proprie flotte. Con oltre 4 milioni di attivazioni, elaboriamo più di 75 miliardi di dati al giorno per dare ai clienti la possibilità di prendere decisioni migliori, aumentare la produttività, avere flotte più sicure e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. La piattaforma flessibile e aperta e il Marketplace di Geotab offrono centinaia di soluzioni di terze parti su misura per ogni esigenza. Grazie a un team composto dai migliori data scientist ed esperti di IA del settore, Geotab sfrutta appieno il potenziale dei dati per una migliore analisi predittiva e in tempo reale, così da affrontare le sfide di oggi e di domani. Per saperne di più, visita il sito ufficiale, il blog di Geotab e seguici su Twitter e su LinkedIn.

Per ulteriori informazioniHotwire – Ufficio stampa02 36643650GeotabIT@hotwireglobal.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2380797/Geotab_Logo_EN.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/geotab-punta-sulle-integrazioni-oem-insieme-a-mobilisights-porta-in-europa-la-partnership-con-stellantis-302109784.html