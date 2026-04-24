Gli AIDA Global AI Design Awards di Homestyler apriranno i battenti a Milano

MILANO, 24 aprile 2026 /PRNewswire/ -- La mattina del 23 aprile (ora locale), avrà inizio la cerimonia di premiazione degli AIDA Global AI Design Awards di Homestyler presso l'ADI Design Museum di Milano, in Italia. Con l'esposizione di 170 progetti premiati e tecnologie di intelligenza artificiale all'avanguardia, l'evento metterà in luce la trasformazione in atto nel settore del design d'interni in 3D e segnerà l'inizio di una nuova era guidata dall'intelligenza artificiale.

L'edizione di quest'anno degli AIDA Global AI Design Awards riunisce designer di spicco provenienti da Italia, Francia, Turchia, Germania, Stati Uniti e altri paesi per esplorare le applicazioni all'avanguardia dell'intelligenza artificiale nel design d'interni in 3D. Organizzato da Homestyler e coordinato dall'ADI – Associazione per il disegno industriale in Italia – il concorso è incentrato sul tema "Design con l'IA per una vita migliore". Nel corso di un bando di concorso internazionale durato otto mesi e di un rigoroso processo di valutazione, il premio ha ricevuto oltre 50.000 candidature. Tra queste, sono state selezionate 170 opere per la loro creatività, il loro valore estetico e la loro fattibilità pratica, a dimostrazione dell'impatto rivoluzionario dell'intelligenza artificiale sul settore del design d'interni in 3D.

La cerimonia di premiazione si terrà presso l'ADI Design Museum di Milano, una sede che rappresenta alcuni dei più prestigiosi riconoscimenti nel mondo del design. Oltre a rendere omaggio ai vincitori, l'evento riunirà esperti di design, leader del settore e professionisti provenienti da tutto il mondo per discutere della profonda integrazione tra intelligenza artificiale e design d'interni in 3D ed esplorare le prospettive future del settore.

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo dell'interior design, liberando i designer dal lavoro ripetitivo e consentendo loro di concentrarsi su attività creative di maggior valore. Inoltre, abbassa la soglia di accesso alla progettazione di livello professionale e offre ai marchi globali nuovi strumenti per il marketing, l'acquisizione di clienti e la presentazione immersiva dei prodotti. In qualità di pioniere nel campo del design d'interni in 3D, Homestyler ha creato un ecosistema di progettazione basato sull'IA che copre l'intero processo, supportato da una vasta libreria di modelli e casi di studio. Il suo AI Planner crea istantaneamente un'ampia gamma di planimetrie e configurazioni degli ambienti, compresi progetti complessi di ville a più piani. AI Modeler consente agli utenti di caricare foto o inserire testo per generare rapidamente modelli 3D, riducendo i tempi di produzione a pochi minuti. AI Painter trasforma le opere d'arte in risorse 3D utilizzabili all'interno dei progetti di design, consentendo la personalizzazione online, e la produzione e la consegna offline. AI Decor offre accesso immediato a materiali di interior design per soluzioni complete sia per gli arredi che per i complementi tessili. AI Planter favorisce una pianificazione efficiente degli spazi esterni e dei giardini, mentre AI Render offre visualizzazioni di alta qualità in tempi rapidi, riproducendo fedelmente gli stili di design e trasformando le idee in narrazioni visive accattivanti.

In risposta al crescente interesse del settore per l'intelligenza artificiale, l'evento vedrà anche il lancio della versione aggiornata dell'AI Design Assistant di Homestyler, che aprirà un nuovo capitolo nel design d'interni basato sull'intelligenza artificiale.

Il 23 aprile, l'ADI Design Museum di Milano diventerà un palcoscenico mondiale per l'interior design 3D basato sull'intelligenza artificiale. Invitiamo gli operatori del settore e i nostri partner a scoprire come l'intelligenza artificiale stia ridefinendo il design d'interni in 3D e a esplorare il futuro di questo settore in rapida evoluzione.

Sito web di AIDA:

https://www.homestyler.com/solution/hsda_homestyler-design-award-2025/?utm_medium=milan26&utm_source=homestyler&utm_campaign=milan26&adid=882026&source_page=milan26

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