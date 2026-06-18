HDC 2026 Global Eco Summit: l'ecosistema Huawei alimenta la crescita dei partner in Cina e il successo transfrontaliero

DONGGUAN, Cina, 18 giugno 2026 /PRNewswire/ -- In occasione dell'HDC 2026 Global Eco Summit, Huawei ha riunito partner dell'ecosistema a livello globale, marchi e sviluppatori per analizzare in che modo le sue tecnologie innovative stiano plasmando l'interazione digitale in un mondo sempre più interconnesso, caratterizzato dall'uso di più dispositivi. Il summit, che ha abbracciato settori quali la vendita al dettaglio di lusso, il turismo, i servizi finanziari e le piattaforme digitali, ha evidenziato come le imprese stiano sfruttando l'ecosistema di Huawei per promuovere l'innovazione e la crescita aziendale, con partner chiave che hanno condiviso casi concreti di collaborazione e informazioni pratiche.

Dominio del mercato cinese: analisi del pubblico basate sull'IA e strategie incentrate sulla narrazione per una crescita scalabile del marchio

L'ecosistema di Huawei si è imposto come una piattaforma potente, che consente ai marchi di muoversi nel mercato cinese con precisione e creatività. Sfruttando le avanzate funzionalità IA di Petal Ads e le approfondite analisi sul comportamento dei consumatori, i brand hanno accesso a profili multidimensionali del pubblico, segnali comportamentali in tempo reale e strumenti di misurazione omnicanale. L'ecosistema offre, inoltre, accesso a segmenti di consumatori benestanti, tra cui oltre 22 milioni di viaggiatori all'estero ogni anno, il 76% dei quali appartiene a fasce di consumo medio-alte con un interesse elevato per beni di lusso, tecnologia e stili di vita di esclusivi.

Una delle principali case di moda di lusso a livello mondiale ha dimostrato come queste capacità si traducano in una crescita significativa in Cina. Per entrare in contatto con i consumatori con un elevato patrimonio netto, il marchio ha stretto una partnership con Huawei per sfruttare il targeting di precisione di Petal Ads, raggiungendo un pubblico di fascia alta, tra cui gli utenti di dispositivi pieghevoli, con grafiche della schermata iniziale immersive ottimizzate per i dispositivi Huawei. Le campagne hanno generato decine di milioni di visualizzazioni e percentuali di clic elevate. Da allora, la partnership si è estesa a collaborazioni esperienziali e iniziative nei punti vendita, fondendo la tradizione del marchio con la tecnologia intelligente di Huawei.

Un ente nazionale per il turismo del Sud-Est asiatico ha dimostrato come la strategia rivolta al mercato cinese diventi più efficace quando i media, i contenuti, i dispositivi e le esperienze offline sono interconnessi. Questa collaborazione ha sfruttato Petal Ads, dispositivi indossabili Huawei, SkyTone ed esperienze di vendita al dettaglio offline, in modo da offrire ai consumatori cinesi un'esperienza di viaggio immersiva a 360 gradi, grazie ai quadranti per orologi personalizzati con le mascotte delle destinazioni e collaborazioni con Key Opinion Leader. La campagna ha generato centinaia di milioni di visualizzazioni, incrementando notevolmente la notorietà del marchio e consolidando la destinazione come una delle mete preferite dai viaggiatori cinesi all'estero.

Espansione degli orizzonti a livello globale: i partner esteri consolidano l'ecosistema globale di Huawei

Con l'aumento dei viaggi e dei consumi transfrontalieri, i partner esteri si affidano sempre più all'ecosistema Huawei per offrire agli utenti all'estero esperienze fluide e pertinenti a livello locale, integrando servizi essenziali come biglietteria, pagamenti e connettività direttamente nella vita digitale quotidiana degli utenti.

Una delle maggiori piattaforme di biglietteria di Hong Kong ha avviato una collaborazione con Huawei per ridefinire le esperienze di viaggio e gli eventi transfrontalieri per i viaggiatori cinesi all'estero. Sfruttando l'architettura ibrida di Huawei, il supporto localizzato e le funzionalità di Huawei Login, la piattaforma ha creato un'applicazione ad alte prestazioni e multi-dispositivo per concerti, eventi sportivi e servizi di viaggio a Hong Kong e in Asia. Oltre alla vendita dei biglietti, l'integrazione abbraccia l'intero percorso di viaggio: gli utenti possono prenotare i biglietti, raggiungere le destinazioni tramite Petal Maps e rimanere connessi grazie a SkyTone, il tutto all'interno dell'ecosistema Huawei, trasformando le singole transazioni in momenti di viaggio continui e interconnessi.

BonusFlaş, la piattaforma di pagamento digitale e portafoglio digitale di Garanti BBVA, nonché una delle principali soluzioni di pagamento digitale in Turchia, ha dimostrato come l'ecosistema di Huawei consenta transazioni fluide e sicure. Grazie a questa collaborazione, BonusFlaş ha reso possibili i pagamenti contactless basati su NFC sulle serie HUAWEI WATCH 5 e HUAWEI WATCH GT 6 e su altri dispositivi indossabili compatibili con NFC, consentendo agli utenti di effettuare pagamenti sicuri con un solo tocco presso milioni di terminali POS in tutta la Turchia, direttamente dal polso. La piattaforma aggiornata di BonusFlaş ha riunito carte, pagamenti digitali, campagne esclusive e marchi preferiti in un'unica interfaccia intuitiva, ampliando la base utenti e definendo un nuovo standard per la collaborazione tra fintech e dispositivi indossabili in Turchia.

Creare insieme un futuro connesso

L'HDC 2026 Global Eco Summit ha confermato il ruolo di Huawei come ponte aperto e collaborativo a livello globale, in grado di mettere in contatto marchi, sviluppatori e consumatori per trainare una crescita condivisa. Grazie all'espansione del commercio e dei viaggi transfrontalieri, Huawei è pronta a supportare i partner con le sue tecnologie innovative e il suo vasto ecosistema. Huawei invita tutti i marchi globali, gli sviluppatori e i partner dell'ecosistema a unirsi per costruire un mondo completamente connesso e intelligente, in grado di trasformare le sfide transfrontaliere in opportunità.

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