Huawei presenta i firewall della serie HiSecEngine USG6000G per proteggere le imprese nel loro percorso verso l'intelligenza totale

BARCELLONA, Spagna, 6 marzo 2026 /PRNewswire/ -- In occasione del MWC Barcelona 2026, Huawei ha presentato il suo nuovo prodotto di punta: i firewall della serie HiSecEngine USG6000G, una linea convergente di gateway ad alte prestazioni di nuova generazione. Oltre ai firewall delle serie E e F, la gamma di prodotti include tre modelli a configurazione fissa da 2U e quattro firewall desktop della serie G, rappresentando un ulteriore upgrade nel portafoglio di soluzioni per la sicurezza di rete di Huawei.

Prestazioni elevate: motori di sicurezza dedicati per un'operatività costante

I nuovi firewall della serie G sono progettati sui motori di sicurezza dedicati di Huawei, garantendo prestazioni leader del settore ed elevati tassi di rilevamento delle minacce. I firewall a configurazione fissa della serie USG6800G sono progettati per sedi aziendali con elevati volumi di traffico e servizi complessi. Tra questi, l'USG6885G raggiunge prestazioni di protezione dalle minacce pari a 135 Gbps, le più elevate tra i firewall a configurazione fissa da 2U, offrendo il doppio delle prestazioni e il 50% in più di capacità di decrittazione SSL rispetto a prodotti simili. Questi firewall ad alte prestazioni possono fungere da gateway centrali nelle sedi principali, garantendo un'operatività costante dei servizi essenziali anche con tutte le funzioni di sicurezza abilitate, riuscendo così a soddisfare le esigenze di protezione del traffico ad alto volume. Per gli scenari multi-sede, i firewall desktop della serie USG6500G di Huawei integrano funzioni di firewall, router e switch, supportando al contempo la connettività 5G e l'alimentazione PoE.

Elevata capacità di rilevamento: analisi intelligente per l'identificazione puntuale di minacce sconosciute

La serie HiSecEngine USG6000G integra capacità di elaborazione intelligente per la sicurezza, attivando algoritmi inline avanzati e inferenze locali in tempo reale. Oltre al rilevamento dei file già esistente, la serie introduce il riconoscimento del phishing nelle pagine web, capace di bloccare attacchi sconosciuti in pochi millisecondi. Con un tasso di rilevamento delle minacce sconosciute pari al 95% - il 15% superiore alla media del settore - questi firewall aiutano le aziende a difendersi dai rischi legati alla sicurezza informatica e garantiscono la continuità dei servizi.

Adriano da Rocha Lima, Segretario Generale del Governo dello Stato di Goiás, Brasile, ha dichiarato che "stiamo lavorando costantemente per garantire lo sviluppo dell'istruzione e dei servizi digitali nel Paese. Grazie all'introduzione dei prodotti di sicurezza di rete Huawei, i nostri dipartimenti regionali hanno costruito connessioni efficienti e sicure, migliorando la qualità dei servizi e della vita delle persone".

I firewall HiSecEngine USG6000G di Huawei sono applicabili su larga scala a filiali aziendali, campus e data center. Poiché garantiscono connessioni sicure tra sedi centrali e distaccamenti, offrono accesso locale protetto a Internet e assicurano una protezione completa e di ultima generazione alle imprese.

