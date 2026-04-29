Il tablet più importante sarà al centro del lancio di un prodotto innovativo Huawei a Bangkok

BANGKOK, 29 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Huawei ha comunicato in via ufficiale l'evento del lancio innovativo "Now Is Your Spark", che si svolgerà a Bangkok, in Thailandia, il 7 maggio 2026. Questo evento di lancio rivelerà una gamma completa di tablet, dispositivi indossabili e smartphone di punta. Con il potenziamento della vita quotidiana grazie alla tecnologia ed esplorando le frontiere del futuro tramite l'innovazione, Huawei punta a ispirare ogni utente grazie a esperienze intelligenti in ogni scenario.

Tra i momenti salienti di questo evento di lancio, il tablet più importante di HUAWEI MatePad Pro Max farà il suo debutto a livello globale. La serie HUAWEI MatePad Pro ha sempre offerto esperienze complete e innovative, con i migliori livelli di produttività e creatività della categoria. Questo nuovo dispositivo è il miglior tablet mai realizzato da Huawei, con un design leggero, produttività di livello PC e display PaperMatte, che offre nuove possibilità in termini di lavoro, creazione ed espressione creativa.

Nel settore dei dispositivi indossabili, la serie HUAWEI WATCH FIT continua ad avere ampio successo tra i consumatori a livello globale. Entro aprile 2026, le spedizioni hanno superato i 24 milioni di unità, fissando un nuovo punto di riferimento nel mercato degli smartwatch sportivi alla moda. La serie offre un'esperienza di utilizzo leggera e confortevole, dando, inoltre, indicazioni a livello sportivo professionali e funzionalità per la gestione della salute. In occasione dell'evento di lancio innovativo di Huawei a Bangkok, ci sarà il debutto della nuovissima serie HUAWEI WATCH FIT 5. È pensato per diventare il compagno ideale degli utenti che vogliono esprimere il proprio stile personale, scoprire il piacere dello sport e monitorare la propria salute 24 ore su 24. In occasione del lancio verrà presentato anche HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, pensato proprio per le maratone con funzionalità di analisi dei dati migliorate così da supportare in modo scientifico ogni fase della corsa. Inoltre, Huawei intende presentare il suo primo smartwatch gioiello, HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition, concepito in collaborazione con la rinomata designer di gioielli internazionale Francesca Amfitheatrof. Dopo cinque anni, ritorna alla grande anche l'orologio premium di nuova generazione per bambini, la serie HUAWEI WATCH KIDS X1.

Nel segmento degli smartphone, HUAWEI nova 15 Max offrirà un'esperienza migliore ai consumatori a livello globale. Grazie ai suoi punti di forza in termini di tecnologia di imaging, durata della batteria e qualità affidabile, è il partner ideale per i giovani che vogliono immortalare i momenti più belli della vita e dare sfogo alla propria creatività.

"Now Is Your Spark": ogni individuo può illuminare il mondo per promuovere il cambiamento, e la tecnologia è la torcia che accende, connette e aumenta questa forza. Dando voce alla passione, uno scopo all'ispirazione e un palcoscenico all'espressione, Huawei vuole consentire ai consumatori a livello globale di scrivere le proprie storie grazie a tecnologie innovative.

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