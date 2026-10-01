Ittikar è operativo e aperto a nuovi membri

Da marzo, la rete di capitale privati dedicata a family office è nelle mani dei suoi 100 membri fondatori e ha già concluso due delle acquisizioni di Mondevo Group.

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti e Ginevra, 1 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Nel novembre 2025, Mondevo Group ha annunciato la propria visione: creare una rete di capitali privati per i family office di tutto il mondo, incentrata sull'intelligenza artificiale. Quattro mesi dopo la piattaforma era già attiva, in anticipo rispetto ai programmi. La piattaforma è ora aperta anche al di fuori del gruppo fondatore.

Ittikar è il luogo in cui i family office analizzano le operazioni, investono e raccolgono capitali. Alle sue spalle vi è un family office con 25 anni di esperienza negli investimenti e rapporti con 500 family office. Mondevo Group ha utilizzato la piattaforma per acquisire Caruso, la casa italiana di abbigliamento maschile, a febbraio, e Underscore District, l'acceleratore di marchi con sede a Milano che sostiene Magliano, GR10K e il rivenditore multi-brand WOK Store, ad agosto. Il motore di due diligence di Ittikar ha seguito entrambe le operazioni, dall'analisi fino al completamento.

"Non abbiamo lanciato Ittikar con una dimostrazione. Lo abbiamo lanciato utilizzandolo per le nostre operazioni e con il nostro capitale. Il Gruppo ha acquistato Caruso e Underscore District utilizzando lo stesso motore a disposizione dei nostri membri: l'intera data room è stata analizzata e valutata in pochi giorni, ogni rilievo è stato documentato e il memorandum del comitato investimenti è stato redatto prima ancora che i consulenti completassero la loro consueta analisi preliminare."

Fabio Brambilla, cofondatore del gruppo Ittikar e Mondevo Group.

Mondevo Tech, la divisione tecnologica del Gruppo, sviluppa Ittikar internamente: oltre 50 ingegneri dirigono 120 agenti di IA per la programmazione. La piattaforma è sviluppata in conformità al GDPR, alla direttiva NIS 2 e al regolamento europeo sull'IA. Ogni famiglia aderente conserva i propri dati in un Data Pod sovrano dedicato, in una giurisdizione propria scelta e con un proprio sistema di crittografia.

"I dati di una famiglia appartengono alla famiglia. Questo principio ha determinato l'architettura della piattaforma ed è per questo che abbiamo scelto di rispettare gli standard europei più rigorosi anziché quelli più convenienti."

Cristiano Motto, cofondatore e Chief Technology Officer di Ittikar e Mondevo Group

L'intelligenza alla base della piattaforma è verticale. Ogni membro dispone di un assistente personale, Itti, supportato da agenti specializzati in un unico ambito: i mercati privati. Questi agenti sono tarati sul profilo di investimento di ciascuna famiglia, il relativo Capital DNA™, e sviluppati sulla base del modo in cui un team addetto alle operazioni analizza una data room, un comitato di investimento valuta il rischio e un'operazione di raccolta di capitali viene strutturata e abbinata agli investitori.

"L'IA generica può riassumere un documento. Non può accompagnare un family office lungo l'intero processo di una transazione. L'IA di Ittikar è stata sviluppata da persone con esperienza nell'esecuzione di operazioni reali e nell'applicazione di standard di investimento istituzionali. L'IA svolge l'analisi. Il team di investimento di Ittikar riesamina ogni accordo prima che venga pubblicato sulla piattaforma. La decisione finale spetta alla famiglia."

Chris Shann, responsabile degli investimenti e dell'adozione dell'IA presso Ittikar

I membri fondatori sono volutamente eterogenei: famiglie fondatrici, single family office, multi-family office, imprenditori e conglomerati familiari in Asia, Medio Oriente, Europa e America Latina e in settori che spaziano dai beni di consumo e di lusso all'immobiliare, alla finanza, all'industria e alla tecnologia. Con il completamento della prima versione, Ittikar offre ora diversi livelli di adesione. I dettagli sono disponibili su ittikar.com.

"Ittikar è un'attività supportata dall'intelligenza artificiale. Analizza i dati a un livello di approfondimento che nessun family office potrebbe sostenere con le proprie risorse e riduce il ciclo delle operazioni da mesi a giorni. Si tratta di una piattaforma buy-side, creata per i family office, non un luogo in cui le operazioni vengono vendute agli investitori. I membri vedono solo ciò che corrisponde al loro Capital DNA™, piuttosto che il flusso di operazioni non filtrato a cui il mercato è abituato."

Hussam Otaibi, fondatore di Ittikar e Mondevo Group

Lo sviluppo della seconda versione è iniziato a settembre. Come la prima, durerà nove mesi, con funzionalità introdotte progressivamente fino a giugno 2027: analisi del portafoglio, monitoraggio e rendicontazione all'inizio del 2027, strumenti di negoziazione nel secondo trimestre e, entro la metà del 2027, la possibilità per i membri di tokenizzare asset e regolare coinvestimenti su registri distribuiti, forniti tramite partner autorizzati. Una prima prova di concetto della tokenizzazione è prevista entro la fine di quest'anno.

Note per la redazione

Informazioni su Ittikar. Ittikar è la rete di capitali privati per i family office di tutto il mondo, creata da un family office e supportata dall'intelligenza artificiale. È il luogo in cui i family office analizzano le operazioni, investono e raccolgono capitali: due diligence di livello istituzionale, coinvestimenti selezionati e raccolta diretta di capitali su un'unica piattaforma buy-side, dove ogni membro vede solo ciò che corrisponde al proprio Capital DNA™. Operativa da marzo 2026. Parte di Mondevo Group.

www.ittikar.com

Informazioni su Mondevo Group. Mondevo Group è una holding privata globale che opera all'intersezione tra investimenti, tecnologia e lusso. Sfrutta capacità native di intelligenza artificiale e una rete globale di famiglie con patrimoni molto elevati per costruire imprese durature in settori caratterizzati da elevate barriere all'ingresso e da solide prospettive di crescita a lungo termine. www.mondevogroup.com

Contatti per la stampa:

Roberta Callegari, responsabile dei media e delle comunicazioni di Mondevo Group e di Ittikar

roberta.callegari@mondevogroup.com

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