LA ROCHE-POSAY SPONSORIZZA... L'OMBRA DI JANNIKSINNER

Il brand dermocosmetico ridefinisce l'importanza della protezione solare attraverso una nuova forma di sponsorizzazione con "Shadow Sponsor", un concept culturalmente provocatorio

PARIGI, 18 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Nel mondo dello sport, gli atleti gareggiano immersi in una moltitudine di loghi. La sponsorizzazione è ovunque. Loghi su cappellini, maglie, racchette e scarpe: ogni superficie si trasforma in uno spazio di comunicazione del brand, in una continua competizione per catturare l'attenzione del pubblico.

Eppure, c'è una cosa che non è mai stata sponsorizzata, un elemento che è sempre stato al fianco degli atleti: la loro ombra.

E se le ombre diventassero un promemoria per l'uso della protezione solare?

Questa è l'idea alla base di Shadow Sponsor, la nuova e audace sponsorizzazione sportiva di La Roche-Posay, realizzata in collaborazione con il numero 1 del tennis mondiale Jannik Sinner. Noto per la carnagione chiara e i capelli rossi, Sinner collabora da tre anni con La Roche-Posay per promuovere l'importanza della protezione solare.

Con un'iniziativa senza precedenti nel settore, La Roche-Posay "sponsorizza" l'ombra di Jannik Sinner, facendone il primo Shadow Ambassador globale, per trasformare un semplice indizio visivo in un potente stimolo comportamentale all'applicazione della protezione solare.

Perché le ombre?

Perché sono indicatori naturali dei raggi UV: più sono corte e nette, maggiore è l'intensità dei raggi. Ancorando la sicurezza solare a un segnale universalmente visibile, La Roche-Posay introduce un nuovo "meccanismo" mentale: lo Shadow Protection Factor, un semplice dispositivo mnemonico pensato per attivare un cambiamento comportamentale su larga scala e trasformare la consapevolezza in un gesto istintivo.

UNA NUOVA TIPOLOGIA DI AMBASSADOR

Una novità assoluta nello sport, l'idea creativa è semplice ma d'impatto: se vedi la tua ombra, proteggiti.La sponsorizzazione è stata lanciata con un video manifesto che presenta al pubblico una voce sorprendente e inedita. "Sono il segno che il sole splende. Sono il segno che i raggi UV sono intensi. Sono il segno che hai bisogno di protezione", recita l'ombra di Sinner nella campagna, rendendo così l'applicazione della protezione solare un gesto intuitivo da mettere in atto sempre.

Più che una campagna, Shadow Sponsor è un'innovativa piattaforma globale progettata per generare risonanza culturale e amplificazione mediatica.

Dal campo da gioco alla vita di tutti i giorni, la campagna trasforma lo spazio fisico in un mezzo di comunicazione, sfruttando le ombre come segnale e strumento narrativo.

Con 8 miliardi di persone, e di conseguenza 8 miliardi ombre, l'idea è per sua natura universale. Ogni momento sotto il sole diventa un'opportunità per agire.

"Gli sponsor investono miliardi per acquisire visibilità. La Roche-Posay ha investito tempo ed energie per proteggere da ciò che è invisibile, ossia le radiazioni UV", ha affermato Alexandra Reni Catherine, Global General Manager presso La Roche-Posay.

A livello globale, i casi di tumore cutaneo sono destinati ad aumentare notevolmente, con un'incidenza del melanoma destinata a crescere di quasi il 50% entro il 2040.* Gli atleti, in particolare quelli che praticano sport all'aperto, sono maggiormente a rischio poiché esposti a livelli di raggi UV significativamente più elevati e spesso oltre i limiti di sicurezza.

La Roche-Posay, brand dermocosmetico che migliora la vita consigliato da 100.000 dermatologi a livello mondiale, prosegue da 50 anni la sua lotta contro il tumore della pelle, utilizzando la creatività per colmare il divario tra consapevolezza e azione e per rendere la protezione solare parte della quotidianità in modo diretto, personale e impossibile da trascurare.

La campagna mette inoltre in evidenza la gamma Anthelios di La Roche-Posay, tra cui le formule UV Pro-Sport e UVMune, sviluppate per attività ad alta intensità e condizioni estreme, rafforzando così la leadership del brand nell'ambito della protezione solare dermatologica.

Con Shadow Sponsor, La Roche-Posay trasforma un fenomeno naturale in un promemoria universale.

La Roche-Posay. Sponsor ufficiale dell'ombra di Jannik Sinner.E anche della tua.

*Dati statistici forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità

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