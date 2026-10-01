La Serie T di sesta generazione offre prestazioni elevate ed esperienza d'uso superiore

Un trattore così intuitivo che sembra leggerti nel pensiero

DULUTH, Ga., 1 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Il marchio finlandese di trattori Valtra ha introdotto la Serie T Valtra di sesta generazione, un progresso nelle prestazioni, nell'usabilità e nella connettività dei trattori. Sviluppata intorno alle esigenze degli agricoltori professionisti e dei contoterzisti, la nuova generazione combina una piattaforma ad alte prestazioni completamente riprogettata, il motore AGCO Power CORE75, interfacce operatore di nuova generazione e strumenti digitali integrati per l'agricoltura come FarmENGAGE, per rendere le operazioni quotidiane più produttive e intuitive.

La Serie T Valtra di sesta generazione è un trattore completamente nuovo da 170 a 245 CV che integra nuove soluzioni per la trasmissione, un'interfaccia operatore SmartTouch Gen2 configurabile, automazione avanzata, funzioni di agricoltura di precisione e gestione wireless dei dati aziendali. La Serie T di sesta generazione è progettata attorno all'operatore, risultando così intuitiva da dare quasi l'impressione di leggere nel pensiero. Il suo principale vantaggio deriva dall'unificazione dei flussi di lavoro tra trattore, attrezzatura e gestione aziendale attraverso l'interfaccia SmartTouch Gen2 da 12 pollici, che offre una potenza di elaborazione 10 volte superiore e profili personalizzati per operatori e attrezzature. Sulla base dei test di laboratorio AGCO Power, il nuovo motore AGCO Power CORE75 ha raggiunto una riduzione fino al 5% del consumo specifico di carburante (SFC) nel punto di massima efficienza rispetto al predecessore. Si prevede che i test di validazione indipendenti saranno completati entro la fine del 2026. L'idraulica a velocità di avanzamento automatizzata, la gestione delle attrezzature, i controlli programmabili e la guida integrata riducono le regolazioni ripetitive e il carico di lavoro dell'operatore. La personalizzazione in fabbrica Valtra Unlimited, la connettività PTx FarmENGAGE per flotte miste e le diverse opzioni di trasmissione consentono di configurare la macchina per applicazioni in seminativo, allevamento, contoterzismo, forestale e municipale.

Valtra afferma che la filosofia alla base della Serie T Valtra di sesta generazione è semplice: quando un trattore è progettato attorno all'operatore, il lavoro diventa più facile. Dalla gestione automatizzata della potenza e dalle modalità di guida specifiche per applicazione ai controlli configurabili, alle funzioni di guida e agli strumenti di gestione aziendale connessi, il trattore riduce la complessità affinché gli operatori possano concentrarsi sul lavoro anziché sulla macchina.

"La Serie T Valtra di sesta generazione rappresenta il nuovo lancio di trattore più significativo nella storia di Valtra", afferma Matti Tiitinen, Vice President Sales and Marketing, Valtra EME. "Rappresenta un importante salto in avanti sia per la laboriosa Serie T sia per la nostra interfaccia SmartTouch, leader del settore per facilità d'uso. Abbiamo ascoltato attentamente ciò di cui agricoltori e contoterzisti ci hanno detto di avere bisogno: maggiori prestazioni, minori costi operativi, migliore connettività, opzioni di personalizzazione e un trattore più facile da utilizzare. Ora stiamo offrendo tutto questo sotto forma di una Serie T completamente nuova. Il risultato è una macchina che risulta straordinariamente naturale nell'utilizzo, aiutando gli operatori a ottenere di più con meno sforzo ogni giorno."

Prestazioni progettate intorno all'efficienza

Al centro della Serie T Valtra di sesta generazione si trova il nuovo motore AGCO Power CORE75, un sei cilindri da 7,5 litri che eroga fino a 245 CV e 1.184 Nm di coppia nel modello T236. Il motore è abbinato allo Smart Power Management, che ottimizza automaticamente il comportamento di motore e trasmissione per bilanciare prestazioni ed economia di carburante in base al lavoro da svolgere e alle preferenze dell'operatore. Questo consente al trattore di offrire una forte capacità di trazione a bassi regimi contribuendo al tempo stesso a ridurre il consumo di carburante fino al 5% rispetto al precedente motore AGCO Power 74HD (sulla base dei test di laboratorio AGCO Power relativi al consumo specifico di carburante nel punto di massima efficienza. I test di validazione indipendenti dovrebbero essere completati entro la fine del 2026). Gli operatori possono selezionare le modalità Eco, Normale o Power in base alle condizioni, mentre l'ampio intervallo di coppia disponibile ai bassi regimi aiuta a mantenere le prestazioni al variare dei carichi. Insieme, il motore e la strategia di controllo garantiscono prestazioni reattive senza richiedere continui interventi da parte dell'operatore.

I clienti possono scegliere tra la trasmissione AGCO ML 180 CVT o una nuova trasmissione powershift a 10 rapporti, con velocità di trasporto fino a 57 km/h. Un passo di 2.950 mm, una luce libera da terra fino a 575 mm e un raggio di sterzata di soli 4,9 metri combinano stabilità, manovrabilità ed efficienza nei trasferimenti in un unico pacchetto.

Un sistema di controllo che si adatta all'operatore

La Serie T Valtra di sesta generazione introduce SmartTouch Gen2, caratterizzato da un impressionante avvio rapido, touchscreen ad alta risoluzione da 12 pollici, schermate di lavoro configurabili (fino a 16 quadranti differenti), profili personalizzati per ciascun operatore e attività e fino a 12 pulsanti configurabili. Le funzioni possono essere organizzate in base alle preferenze individuali, mentre le funzioni integrate di guida, ISOBUS e gestione delle attrezzature contribuiscono a semplificare il lavoro quotidiano. Una nuova funzione di assistenza integrata con informazioni espandibili e codici QR scansionabili riduce la curva di apprendimento per i nuovi operatori.

La Serie T Valtra di sesta generazione è disponibile anche con il nuovo bracciolo Active Gen2. Active Gen2 offre una disposizione dei comandi semplice e intuitiva, con controlli dedicati e funzioni configurabili, consentendo agli operatori un accesso rapido alle principali funzioni del trattore.

Che i clienti scelgano SmartTouch Gen2 o Active Gen2, l'obiettivo rimane lo stesso: un trattore che sembri familiare fin dal primo giorno e che permetta agli operatori di lavorare in modo efficiente con una formazione minima. Entrambe le interfacce operative si sincronizzano automaticamente e istantaneamente con il display sul montante A, mantenendo le informazioni più importanti facilmente visibili.

Agricoltura connessa direttamente dalla fabbrica

La Serie T Valtra di sesta generazione è predisposta in fabbrica per PTx FarmENGAGE, offrendo ai clienti nuovi modi per gestire i dati delle macchine, la pianificazione e la comunicazione tra ufficio e campo. Gli operatori possono trasferire più facilmente attività, documentazione e informazioni agronomiche, contribuendo a migliorare l'efficienza dell'intera attività agricola, anche in presenza di flotte miste.

Funzioni aggiuntive di automazione come Tractor Implement Management (TIM), Idraulica proporzionale alla Velocità e Gestione Avanzata del Sollevatore Anteriore contribuiscono a migliorare la costanza operativa, ridurre il carico di lavoro dell'operatore e ottimizzare le prestazioni della macchina nelle applicazioni più impegnative.

"La nuova Serie T Valtra di sesta generazione combina controlli intelligenti, elevate prestazioni ai bassi regimi e strumenti di agricoltura connessa in un modo che rende il lavoro più naturale e intuitivo per l'operatore", afferma Johan Grotell, Manager Product Marketing, Valtra EME. "La macchina si adatta a diversi conducenti, attività e attrezzature, aiutando i clienti a ottenere i vantaggi della tecnologia avanzata. Con FarmENGAGE la Serie T inaugura un'era di veri ecosistemi in cui macchina, attrezzatura, gestione aziendale e dati fluiscono liberamente in tutta l'azienda agricola, in modo continuo anche tra flotte miste. Tutto questo rende la nuova Serie T la macchina dei sogni per contoterzisti e agricoltori professionisti."

I clienti possono ordinare la Serie T di sesta generazione a partire dal 1° ottobre, con le prime consegne previste entro la fine dell'anno. Salvo disponibilità.

Caratteristiche Tecniche Principali

https://www.valtra.it/prodotti/seriet.html

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About Valtra

Valtra Inc. develops, manufactures, markets and services Valtra tractors, each of which is designed specifically to meet individual customer needs. Renowned for their versatility and reliability, Valtra tractors are built to withstand the most demanding climates and guarantee the highest level of performance in the toughest working conditions. Valtra is a global brand of AGCO and the leading tractor manufacturer in the Nordic countries, as well as one of the most popular brands in Latin America. www.valtra.com

About AGCOAGCO (NYSE: AGCO) is a global leader in agricultural machinery and precision agriculture technologies. Driven by a Farmer-First strategy, AGCO delivers value through its differentiated leading brands, Fendt™, Massey Ferguson™, PTx™ and Valtra™. AGCO's high-performance equipment and smart farming solutions, including brand-agnostic retrofit technologies and autonomous offerings, empower farmers to drive productivity while sustainably feeding the world. For more information, visit www.agcocorp.com.

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