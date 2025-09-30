L'ELENCO DELLE COMPAGNIE AEREE CHE ACCETTANO LE CARTE UNIONPAY ORA INCLUDE ANCHE TAP AIR PORTUGAL

TAP Air Portugal annuncia la sigla di una partnership con UnionPay International per accettare pagamenti dai titolari di carte UnionPay su più canali e in più paesi.

LISBONA, Portogallo, 30 settembre 2025/PRNewswire/ -- UnionPay International, la società di carte leader mondiale nel settore, e TAP Air Portugal, membro di Star Alliance, hanno raggiunto un accordo per consentire ai clienti della compagnia aerea di effettuare pagamenti con carte di credito, di debito e prepagate UnionPay sul sito web, sull'app e negli uffici TAP. Grazie a questa partnership, gli oltre 16 milioni di passeggeri che volano con TAP Air Portugal potranno pagare i biglietti e i servizi con carte UnionPay.

I titolari di carte UnionPay in tutto il mondo – privati, aziende e agenzie di viaggio – potranno avvantaggiarsi di un accesso più semplice ai servizi TAP. La nuova opzione di pagamento rafforza ulteriormente l'offerta digitale TAP e il suo impegno a sviluppare soluzioni incentrate sul cliente, consentendo di effettuare acquisti di biglietti online con la massima sicurezza e agilità.

La partnership con UnionPay International rafforza inoltre il focus strategico di TAP sulla crescita, ampliando l'accessibilità ai pagamenti per centinaia di milioni di titolari di carte UnionPay nell'area Asia-Pacifico, in particolare in Cina, e offrendo l'accettazione di questo popolare metodo di pagamento in mercati chiave per entrambe le aziende oltre che in Europa, come Sud America e Africa.

Spiega Gonçalo Pires, direttore finanziario TAP Air Portugal: "UnionPay è una delle più grandi e solide reti di pagamento al mondo e questa partnership rappresenta un'iniziativa naturale nella strategia TAP volta a offrire metodi di pagamento molto utili nei principali mercati mondiali. Accettando i pagamenti UnionPay offriamo comodità, sicurezza e semplicità ai clienti TAP in Cina, Europa, Brasile, Stati Uniti e Africa, rafforzando l'esperienza del cliente".

Aggiunge Larry Wang, amministratore delegato UnionPay International: "Siamo lieti di collaborare con TAP Air Portugal, una delle principali compagnie aeree europee con una solida rete globale. Questa collaborazione offrirà ai titolari di carte UnionPay maggiore comodità e flessibilità nella prenotazione e nel pagamento dei voli, supportando al contempo l'espansione delle vendite TAP nel mercato asiatico. Insieme, stiamo rendendo i viaggi internazionali più semplici e prevedibili."

