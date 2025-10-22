circle x black
Miami Fashion Week® Returns October 20-25, 2025 With Global Icons, Latin American Visionaries and Miami Talent

22 ottobre 2025 | 17.10
MIAMI, Oct. 22, 2025 /PRNewswire/ -- Miami Fashion Week® (MIAFW) returns October 20–25, 2025, with a week-long celebration of style, sustainability, and culture. This year's edition unites global fashion powerhouses, Latin American innovators, and Miami's brightest talent—cementing Miami's role as the world's most colorful crossroads of international fashion.

"Miami Fashion Week is where creativity meets opportunity," says Lourdes Fernandez-Velasco, Executive Director of Miami Fashion Week. "From emerging Miami talent to international icons, we aim to inspire collaboration, spark innovation, and showcase fashion as a force for culture and sustainability."

Officially kicking off on Monday, October 20 with a press conference at the Freedom Tower at Miami Dade College, a landmark symbolizing Miami's cultural heritage and creative energy, speakers and guests included Lourdes Fernandez-Velasco (Executive Director, Miami Fashion Week), Commissioner Oliver G. Gilbert III, Madeline Pumariega (President, Miami Dade College), and leading fashion designers.

Program Highlights

Beatriz de la CámaraSitka SemschNicole MillerNaeem Khanticketed eventBrenda NoyJenny PolancoYenny BastidaJhoan Sebastian Grey

Supported by Miami-Dade County, MIAFW continues to champion inclusivity and cultural diversity while strengthening Miami's position as a global fashion hub. Participating designers gain access to the Mana Fashion Showroom, connecting directly with buyers, retailers, and industry leaders through exclusive business roundtables and shared promotional support.

About Miami Fashion Week®Recognized by the CFDA's Fashion Calendar alongside New York, London, Paris, and Milan, MIAFW is rooted in art, sustainability, and innovation, it bridges continents by spotlighting Latin American designers, international powerhouses, and Miami talent. For more information, visit www.miamifashionweek.com and follow @miamifashionweek.

