Movement Labs raccoglie 38 milioni di dollari in serie A per portare Move di Facebook su Ethereum

SAN FRANCISCO, 26 aprile 2024/PRNewswire/ -- Movement Labs, un team di sviluppo blockchain con sede a San Francisco, ha ottenuto 38 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie A guidato da Polychain Capital. Il finanziamento sosterrà la missione dell'azienda di portare la Move Virtual Machine di Facebook su Ethereum, affrontando le vulnerabilità dei contratti intelligenti e migliorando il throughput delle transazioni.

Il round di investimento ha visto la partecipazione di importanti società di venture capital tra cui Hack VC, Placeholder, Archetype, Maven 11, Robot Ventures, Figment Capital, Nomad Capital, Bankless Ventures, OKX Ventures, dao5 e Aptos Labs, dimostrando una forte fiducia del settore nell'ecosistema di Movement.

Fondata nel 2022, Movement Labs mira ad affrontare le principali vulnerabilità dei contratti intelligenti all'interno dell'ecosistema Ethereum, introducendo al contempo un nuovo ambiente di esecuzione progettato per oltre 30.000 transazioni al secondo (TPS). Sfruttando un interprete di bytecode completamente compatibile con EVM ed Ethereum per il pagamento, la blockchain di layer 2 Zero-Knowledge di Movement porterà parallelizzazione e sicurezza dei contratti intelligenti agli utenti che desiderano rimanere all'interno dell'ecosistema Ethereum.

Tra il 2022 e il 2023, gli hacker hanno sfruttato contratti intelligenti per oltre 5,4 miliardi di dollari, colpendo i principali protocolli, come Curve e KyberSwap, attraverso comuni attacchi di rientro. Move-EVM di Movement consente agli sviluppatori di Move e Solidity di distribuire codice completamente verificato in fase di esecuzione, impedendo l'esecuzione di vettori di attacco come la reentrancy. Il team lo chiama "approccio integrato", in cui più elementi modulari come il sequenziamento condiviso, i dimostratori di verifica formale incorporati, la disponibilità alternativa dei dati e il pagamento con Ethereum possono combinarsi per alimentare un'unica blockchain, migliorando la sicurezza e le prestazioni.

"I due maggiori problemi dell'infrastruttura blockchain al momento sono la scarsa esperienza utente e lo sfruttamento dei contratti intelligenti", ha affermato il cofondatore di Movement, Rushi Manche. "Il co-fondatore Cooper Scanlon e io abbiamo iniziato a costruire Movement per aumentare la velocità dell'innovazione nel settore delle criptovalute, dove il prossimo Facebook potrà essere costruito on-chain da sviluppatori che non hanno le risorse per grandi team di sviluppo e costosi revisori dei conti. Move affronta le carenze di Solidity e lo stiamo introducendo sul mercato in modo cripto-nativo."

Oltre al più importante Movement L2, Movement Labs introdurrà anche Move Stack, un framework a livello di esecuzione compatibile con molti dei framework rollup di aziende come Optimism, Polygon e Arbitrum. La visione del team è quella di collaborare con altri player di Ethereum per estendere l'esecuzione di contratti intelligenti per gli utenti di tutte le reti e unificarli con un'implementazione di sequenziatore condiviso.

"Mentre l'obiettivo principale della maggior parte degli altri team di rollup è la scalabilità, l'intuizione chiave di Movement è che la scalabilità da sola non è il motivo per cui non abbiamo ancora visto un'adozione di massa. MoveVM offre un'esperienza di sviluppo intuitiva, resistente ai bug e altamente scalabile. Unendo questi vantaggi con gli effetti di rete e le garanzie di sicurezza di base dell'ecosistema Ethereum, crediamo che Movement possa costruire un ecosistema fiorente che ospita una nuova generazione di applicazioni tradizionali", ha affermato Bobby Beniers di Polychain in una nota.

Il team aveva in precedenza annunciato un round pre-seed da 3,4 milioni di dollari nel settembre 2023. Gli utenti potranno interagire con la sua rete quest'estate.

Per ulteriori informazioni su Movement Labs e per ottenere una guida sulla partecipazione al devnet, visitare: movementlabs.xyz, o seguire l'azienda su X @movementlabsxyz e su Discord.

Informazioni su Movement Labs: I co-fondatori, Rushi Manche e Cooper Scanlon, i primi costruttori dell'ecosistema Move, hanno fondato Movement Labs nel 2022 come prima rete blockchain integrata, alimentando il Layer 2 più veloce e sicuro su Ethereum. Progettato per abbinare la sicurezza dei contratti intelligenti e la parallelizzazione con la liquidità EVM e le basi di utenti, Movement sta portando MoveVM su Ethereum attraverso il suo L2 principale e rollup collegati con Move Stack.

