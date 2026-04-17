Notizie da Artmarket.com: Artprice conferma il successo di Artprice News, la prima agenzia di stampa al mondo totalmente dedicata all'arte e al suo mercato, in 11 lingue e 122 paesi, con Cision PR Newswire e X

PARIGI, 17 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Artprice by Artmarket, leader mondiale nell'informazione sul mercato dell'arte da 28 anni, ha compiuto un passo fondamentale grazie al lancio di Artprice News®: la prima agenzia di stampa a livello globale dedicata all'arte e al suo mercato, diffusa in 122 paesi e 11 lingue nell'ambito di una profonda integrazione operativa con Cision PR Newswire, X e la nostra piattaforma intuitiva proprietaria basata sull'IA ArtMarket® per Google News e i principali servizi di notizie automatizzati in modo continuo. Ad esempio, i 20 articoli di Artprice News menzionati di seguito raggiungono un totale di 3 milioni di lettori su https://www.artprice.com/artprice-news.

Secondo Thierry Ehrmann, fondatore di Artprice e CEO di Artmarket.com: "Grazie al lancio di Artprice News®, stiamo compiendo un passo storico. Artprice di Artmarket, già leader mondiale nell'ambito dei database del mercato dell'arte da quasi 30 anni, sta diventando ora la principale agenzia di stampa a livello globale quotidiana per le notizie sull'arte e sul mercato dell'arte. Grazie a tale duplice approccio (dati autorevoli e informazioni continue) godiamo di una posizione unica per supportare la trasformazione del mercato dell'arte nell'era dell'IA".

Monitoraggio a livello globale completo delle notizie sul mondo dell'arte: la potenza combinata di Artprice e Intuitive ArtMarket®

La capacità di Artprice by Artmarket di monitorare e documentare tutte le novità a livello globale del mercato dell'arte si basa su un'infrastruttura tecnologica molto sofisticata, grazie a un'alleanza strategica tra i suoi database storici, la sua Intranet proprietaria connessa a 7.200 case d'asta partner in tutto il mondo e, ora, oltre al suo servizio di IA proprietario, le funzionalità di ricerca in tempo reale di Artprice Intuitive ArtMarket® AI e Blind Spot AI®.

Notizie Artprice: copertura a livello globale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in 122 paesi e 11 lingue

Tale dispiegamento strategico costituisce un importante cambio di paradigma: Artprice passa da una programmazione settimanale con la sua agenzia stampa ArtMarket Insight®, che proseguirà, a un flusso di notizie a livello globale continuo e quotidiano grazie ad Artprice News in 122 paesi e 11 lingue, con i suoi partner di lunga data Cision PR Newswire e X.

D'ora in poi, i lettori di Artprice News avranno accesso gratuito a migliaia di analisi storiche, artistiche, scientifiche ed economiche di ArtMarket Insight®, che ha da tempo ha dato prova del proprio valore:

per un'agenzia di stampa a livello globale come Artprice News, ciò costituisce una solida base editoriale, arricchita dalle voci più autorevoli del mercato dell'arte, che le conferisce un'innegabile legittimità, supportata da migliaia di analisi storiche, artistiche, scientifiche ed economiche fornite dall'agenzia di stampa ArtMarket Insight®.

Questa capacità distributiva senza pari consente ad Artprice by Artmarket di raggiungere un pubblico globale di appassionati e professionisti, tra cui collezionisti, gallerie d'arte, case d'asta, musei, periti, istituzioni culturali, compagnie assicurative, funzionari doganali e fiscali, consulenti legali, istituzioni finanziarie e media internazionali, consolidando, in tal modo, il suo ruolo di agenzia di stampa quotidiana leader a livello mondiale sul mercato dell'arte.

La trasformazione di Artprice non si limita alla portata della sua distribuzione. Si fonda su un'infrastruttura tecnologica rivoluzionaria che integra le sue applicazioni proprietarie di IA, Intuitive ArtMarket® e Blind Spot AI®, risultato di decenni di sviluppo algoritmico.

La nostra IA proprietaria, sviluppata per Artprice e Artprice News, utilizza un'enorme quantità di dati provenienti dai suoi 180 database vettoriali proprietari. Gli algoritmi di Artprice sono in grado di analizzare miliardi di registri anonimizzati, decine di milioni di opere d'arte e di individuare tendenze artistiche notevolmente complesse e trasversali, che sfuggono al mondo accademico, istituzionale e commerciale.

Per monitorare decine di migliaia di eventi quotidiani specifici del mondo dell'arte e del suo mercato, Artprice news si affida a Intuitive ArtMarket® e Blind Spot AI®, che le consentono di indirizzare con precisione le informazioni necessarie all'utente, grazie alle migliaia di suggerimenti notevolmente precisi generati dalla sua IA proprietaria Intuitive ArtMarket®.

Il circolo virtuoso dell'indicizzazione a livello globale: come Artprice News, PR Newswire, X e Intuitive ArtMarket® stanno creando il miglior ecosistema informativo possibile per il mercato dell'arte.

La solida alleanza a livello operativo tra Artprice News, il suo partner storico PR Newswire (Cision), X e Intuitive ArtMarket® crea un ecosistema informativo senza precedenti, fondato su un circolo virtuoso strategico di indicizzazione, diffusione e valorizzazione editoriale, che avvantaggia contemporaneamente i tre attori e, soprattutto, gli utenti finali di tutto il mondo.

Con quasi 30 anni di esperienza, Artprice by Artmarket ha consolidato il suo ruolo di principale fonte di informazioni sul mercato dell'arte a livello globale. La sua forza risiede nelle sue fondamenta uniche e senza pari:

- Oltre 35 milioni di risultati d'asta e indici che includono oltre 904.000 artisti- Il più grande archivio documentario al mondo (di proprietà di Artprice): 210 milioni di immagini e incisioni di opere d'arte da manoscritti e cataloghi d'asta dal 1700 ad oggi- Una rete a livello globale di 7.200 case d'asta partner aggiorna continuamente i suoi database grazie alla sua Intranet dedicata, raggiungendo oltre 9,3 milioni di membri in tutto il mondo.

Tale posizione unica all'interno del mercato globale dell'arte è stata riconosciuta, tra le altre onorificenze, da uno studio sulla reputazione condotto durante il 36° Congresso del Comitato Internazionale di Storia dell'Arte (CIHA, Lione 2024), in cui Artprice si è classificata come la fonte di informazioni sul mercato dell'arte più nota tra oltre 1.000 partecipanti provenienti da 60 paesi.

Scopri i 20 articoli più letti di Artprice News dal nostro lancio e tuffati in questi pezzi imperdibili, che hanno conquistato migliaia di appassionati d'arte. Un'occasione unica per rivivere i momenti fondamentali del mercato dell'arte!

1. Caravaggio a Londra: "Amor vincit omnia" presentato per la prima volta nel Regno Unito, un articolo su un'opera che ha suscitato polemiche e dato vita a migliaia di commenti sui nostri social media!https://www.artprice.com/artprice-news/12251/caravaggio-in-london-victorious-cupid-presented-for-the-first-time-in-the-uk2. Gargantua di Daumier (1831): la caricatura per la quale l'artista andò in prigione. Molti dei nostri lettori hanno notato in questo disegno una somiglianza con una figura politica attuale e tu?https://www.artprice.com/artprice-news/14147/gargantua-by-daumier-1831-the-caricature-that-sent-the-artist-to-prison

3. Pennsylvania Academy of the Fine Arts: A Nation of Artists, una grande mostra d'arte americana per il 250° anniversario degli Stati Uniti, questo articolo ha riscosso un notevole successo tra i nostri lettori americani: vuoi sapere perché?https://www.artprice.com/artprice-news/13868/pennsylvania-academy-of-the-fine-arts-a-nation-of-artists-a-major-american-art-exhibition-for-the-250th-anniversary-of-the-united-states

4. Banksy finalmente smascherato? Le ultime rivelazioni sulla sua vera identità: il mondo è affascinato da Banksy, è chiaro, e tutti vorrebbero sapere chi è veramente. Vale anche per te?https://www.artprice.com/artprice-news/13925/banksy-finally-unmasked-what-new-investigations-reveal-about-his-true-identity

5. Gustave Courbet al Leopold Museum di Vienna: una grande retrospettiva del maestro del Realismo nel 2026, una mostra che ha affascinato i nostri lettori, sicuramente a causa di un dipinto storico. Ma quale?https://www.artprice.com/artprice-news/12833/gustave-courbet-at-the-leopold-museum-in-vienna-a-major-retrospective-of-the-master-of-realism-in-2026

6. Il Louvre dà avvio al più grande restauro di dipinti della sua storia: i 24 Rubens del ciclo di Maria de' Medici. Questi dipinti al Museo del Louvre hanno sempre affascinato il mondo dell'arte, ed è facile capire il perché!https://www.artprice.com/artprice-news/14051/the-louvre-launches-the-largest-painting-restoration-in-its-history-the-24-rubens-of-the-marie-de-medici-cycle

7. Record mondiale: un dipinto di Raja Ravi Varma venduto per quasi 18 milioni di dollari a Mumbai. Questa vendita storica ha suscitato un forte interesse tra i nostri lettori, non da ultimo perché il dipinto stesso è diventato una vera icona.https://www.artprice.com/artprice-news/14183/world-record-a-painting-by-raja-ravi-varma-sold-for-nearly-18-million-dollars-in-mumbai

8. Edward Hopper, "Gas": solitudine sul ciglio della strada... e presagio della crisi petrolifera. Scopri questo dipinto, uno straordinario riflesso dell'attuale panorama artistico, che ha catturato i nostri lettori!https://www.artprice.com/artprice-news/13970/edward-hopper-gas-solitude-by-the-roadside-and-the-foreshadowing-of-the-oil-crisis

9. Cappella Sistina: il grande restauro del "Giudizio Universale" di Michelangelo, trent'anni dopo, una vera impresa a livello tecnico, che ridona splendore a questo storico e ammiratissimo capolavoro di Michelangelo.https://www.artprice.com/artprice-news/13718/sistine-chapel-the-major-restoration-of-michelangelo-s-last-judgment-thirty-years-on

10. Riapertura del Museo Bonnat-Helleu a Bayonne, Francia: Capolavori in mostra, ingresso gratuito e programma 2025, i nostri lettori hanno amato scoprire questo museo poco noto, sede di alcuni tesori davvero straordinari!https://www.artprice.com/artprice-news/872/reopening-of-the-bonnat-helleu-museum-in-bayonne-france-masterpieces-on-display-free-admission-and-2025-program

11. Tiziano, Noli me tangere: il capolavoro che racconta la storia della mattina di Pasqua. Ami questo stupendo dipinto di Tiziano come i nostri lettori?https://www.artprice.com/artprice-news/14153/titian-noli-me-tangere-the-masterpiece-that-tells-the-story-of-easter-morning

12. Michaelina Wautier a Vienna: un omaggio reale al Kunsthistorisches Museum, quest'artista ha realizzato opere davvero straordinarie: a te scoprirle!https://www.artprice.com/artprice-news/233/michaelina-wautier-in-vienna-a-royal-tribute-at-the-kunsthistorisches-museum

13. Il Giudizio Universale di Michelangelo: perché questo affresco nella Cappella Sistina ha provocato uno scandalo. Leggendo questo articolo, scoprirai anche tu perché quest'opera storica ha dato vita a un tale scandalo, quando è stata mostrata per la prima volta.https://www.artprice.com/artprice-news/13298/michelangelo-s-last-judgment-why-this-fresco-in-the-sistine-chapel-caused-a-scandal

14. Disegnare il Rinascimento italiano: i disegni di Leonardo da Vinci e Michelangelo alla King's Gallery. Il fascino dei disegni di Leonardo da Vinci è davvero senza tempo!https://www.artprice.com/artprice-news/566/drawing-the-italian-renaissance-the-drawings-of-leonardo-da-vinci-and-michelangelo-at-the-king-s-gallery

15. Andrea Mantegna: perché il Lamento sul Cristo morto sconvolse il Rinascimento. Scopri tu stesso perché quest'opera suscitò tanto scalpore quando fu mostrata per la prima volta!https://www.artprice.com/artprice-news/13406/andrea-mantegna-why-the-lamentation-over-the-dead-christ-shocked-the-renaissance

16. Paul Klee e il cosmo allo Zentrum Paul Klee: capolavori celestiali e visioni poetiche dell'universo. La magia delle opere di Paul Klee sembra essere ancora molto viva!https://www.artprice.com/artprice-news/12179/paul-klee-and-the-cosmos-at-zentrum-paul-klee-celestial-masterpieces-and-poetic-visions-of-the-universe

17. Il fetish e l'erotismo nel surrealismo a Londra: un secolo di desiderio surrealista alla Richard Saltoun Gallery, una mostra veramente speciale, che ha catturato l'interesse dei nostri lettori!https://www.artprice.com/artprice-news/509/fetish-the-erotic-in-surrealism-in-london-a-century-of-surrealist-desire-at-richard-saltoun-gallery

18. Joan Semmel: "In the Flesh" al Jewish Museum di New York - nudi, desiderio e invecchiamento senza compromessi. Insieme ai nostri lettori, scopri le opere profondamente sensuali di Joan Semmel!https://www.artprice.com/artprice-news/13142/joan-semmel-in-the-flesh-at-new-york-s-jewish-museum-nudes-desire-and-unapologetic-ageing

19. Da Napoli a Beirut: Artemisia Gentileschi, la riscoperta del genio di un'eroina barocca al Columbus Museum of Art. Artemisia Gentileschi: scopri il meraviglioso viaggio di quest'artista e le sue opere più rappresentative in questo articolo.https://www.artprice.com/artprice-news/419/from-naples-to-beirut-artemisia-gentileschi-the-rediscovered-brilliance-of-a-baroque-heroine-at-the-columbus-museum-of-art

20. Nan Goldin al Grand Palais di Parigi: "This Will Not End Well", una retrospettiva immersiva delle sue opere maggiori. Scopri tutto quello che c'è da sapere su questa mostra, ancora in corso a Parigi.https://www.artprice.com/artprice-news/13646/nan-goldin-at-the-grand-palais-in-paris-this-will-not-end-well-an-immersive-retrospective-of-her-major-works

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Artmarket e il suo dipartimento Artprice sono stati fondati nel 1997 da Thierry Ehrmann, CEO dell'azienda. Sono controllati dal Groupe Serveur (fondato nel 1987). cfr. la biografia certificata da Who's Who In France©:https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket è un attore globale nel mercato dell'arte, che include tra le proprie strutture il dipartimento Artprice, leader mondiale nella raccolta, gestione e valorizzazione delle informazioni storiche e contemporanee sul mercato dell'arte (archivi documentari originali, codici manoscritti, libri annotati e cataloghi d'asta acquisiti nel corso degli anni), conservate in banche dati contenenti oltre 30 milioni di indici e risultati d'asta su oltre 906.400 artisti.

Artprice Images® consente l'accesso illimitato alla più grande banca dati di immagini del mercato dell'arte al mondo, con non meno di 181 milioni di immagini digitali di fotografie o riproduzioni incise di opere d'arte dal 1700 ai giorni nostri, commentate dai nostri storici dell'arte.

Artmarket, con il suo dipartimento Artprice, arricchisce costantemente i propri database provenienti da 7.200 case d'asta e pubblica continuamente le tendenze del mercato dell'arte per le principali agenzie e testate giornalistiche del mondo in 121 Paesi e 11 lingue.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.com mette a disposizione dei suoi 9,3 milioni di membri (accesso riservato ai membri) gli annunci pubblicati dai suoi Membri, che costituiscono oggi il primo Mercato Standardizzato® globale per l'acquisto e la vendita di opere d'arte a prezzi fissi.

Il mercato dell'arte ha ora un futuro grazie all'Intuitive Artmarket® AI di Artprice.

Artmarket, con il suo dipartimento Artprice, ha ricevuto per due volte il riconoscimento di Stato "Azienda innovativa" dalla Banca pubblica di investimento francese (BPI), che ha sostenuto l'azienda nel suo progetto di consolidamento della propria posizione di attore globale nel mercato dell'arte.

Artprice by Artmarket pubblica il Rapporto annuale 2025 sul mercato globale dell'arte, pubblicato a marzo 2026:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

Artprice by Artmarket pubblica il suo Rapporto sul mercato dell'arte contemporanea 2025: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

Riepilogo dei comunicati stampa di Artmarket con il suo dipartimento Artprice: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Segui tutte le notizie di Art Market in tempo reale con Artmarket e il suo dipartimento Artprice su Facebook e Twitter:www.facebook.com/artpricedotcom/ (oltre 6,4 milioni di iscritti)twitter.com/artmarketdotcom twitter.com/artpricedotcom

Scopri l'alchimia e l'universo di Artmarket e del suo dipartimento Artprice, su https://www.artprice.com/video, la cui sede principale è il famoso Museo d'Arte Contemporanea Abode of Chaos/La Demeure of Chaos, ovvero "la dimora del caos", come definito dal New York Times: https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

Madame Rachida Dati, Ministro della Cultura francese, ha concesso il riconoscimento ufficiale alla Dimora del Caos di Thierry Ehrmann come "opera d'arte totale", sede centrale mondiale di Artprice by Artmarket.https://www.prnewswire.com/ news-releases/madame-rachida-dati-ministro-francese-della-cultura-ha-concesso-il-riconoscimento-ufficiale-alla-dimora-del-caos-di-thierry-ehrmann-come-opera-d'arte-totale-sede-globale-di-artprice-by-artmarket-302409684.html

La Demeure du Chaos/Dimora del caos: opera d'arte totale e architettura singolare.

Opera bilingue riservata, ora resa pubblica: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

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Contatta Artmarket.com e il suo dipartimento Artprice: Thierry Ehrmann, ir@artmarket.com.

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