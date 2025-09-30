NTC e Sightsavers Italia insieme per la salute degli occhi: un impegno concreto per ridurre le disuguaglianze

MILANO, 30 settembre 2025 /PRNewswire/ -- In occasione della Giornata Mondiale della Vista, NTC, azienda farmaceutica italiana con una forte vocazione all'innovazione in ambito oftalmologico, annuncia con orgoglio il rinnovo della collaborazione con Sightsavers Italia ETS, organizzazione internazionale impegnata da 75 anni nella prevenzione della cecità evitabile e nella promozione dei diritti delle persone con disabilità nei Paesi a basso reddito.

La partnership si fonda su un obiettivo chiaro e urgente: sostenere attivamente le operazioni di cataratta nei bambini, patologia che rappresenta una delle principali cause di cecità infantile nel mondo. La cataratta può manifestarsi già alla nascita o insorgere in età precoce, e un intervento tempestivo è essenziale per evitare danni irreversibili allo sviluppo della vista.

«Rimuovere la cataratta nei bambini è un atto di giustizia sociale oltre che sanitaria», afferma Riccardo Carbucicchio, CEO di NTC. «È per questo che questa collaborazione con Sightsavers Italia è per noi motivo di particolare orgoglio: rappresenta un passo concreto nel nostro impegno verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU, in particolare l'SDG 10, che promuove la riduzione delle disuguaglianze. La vista non deve essere un privilegio, ma un diritto accessibile a tutti, ovunque nel mondo».

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre 2,2 miliardi di persone soffrono di gravi problemi alla vista, e più di un miliardo di questi casi è evitabile. Nel solo 2024, Sightsavers ha effettuato oltre 497.000 operazioni di cataratta, salvando o restituendo la vista – e spesso anche la dignità e l'autonomia – a persone che altrimenti avrebbero affrontato una vita in condizioni di disabilità.

L'intervento di NTC si inserisce in un percorso aziendale di responsabilità sociale e attenzione alla salute globale, che ha già visto l'azienda impegnata in progetti di ricerca e accesso a terapie innovative in oftalmologia e in altri ambiti terapeutici. Attraverso questa collaborazione con Sightsavers Italia, NTC conferma il proprio impegno a favore delle comunità più vulnerabili, con un focus specifico sull'infanzia e sul diritto alla salute degli occhi.

NTC Srl è una società italiana specializzata nella ricerca, sviluppo e commercializzazione di farmaci, dispositivi medici e nutraceutici. Opera a livello globale come azienda B2B, vendendo a più di 200 partner in quasi 100 paesi. Il portafoglio di prodotti è ampio, principalmente in oftalmologia.

NTC ha una divisione italiana che si è affacciata nel 2017 sul mercato locale.

