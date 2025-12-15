Piramal Pharma Solutions dimostra il suo impegno verso l'eccellenza con un eccezionale Net Promoter Score

MUMBAI, India, 15 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, un'organizzazione leader mondiale nello sviluppo e nella produzione su contratto (CDMO) e parte di Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ha ottenuto un eccezionale Net Promoter Score (NPS) pari a 55 per il periodo di tempo corrispondente all'anno fiscale 2025 (aprile 2024 - marzo 2025). Tale risultato è la dimostrazione dell'impegno costante dell'azienda nei confronti di eccellenza e collaborazione.

L'NPS è un parametro ampiamente riconosciuto per valutare la fedeltà dei clienti, che misura la probabilità che questi ultimi raccomandino un determinato prodotto o servizio ai propri colleghi. Piramal Pharma Solutions conduce sondaggi annuali tra clienti e promotori per valutare le proprie prestazioni e garantire la capacità di risposta alle mutevoli esigenze dei clienti. Queste indagini sono coordinate dal team Customer Centricity dell'azienda e convalidate da DNV, un esperto terzo in materia di garanzia e gestione del rischio, che ne garantisce accuratezza e attendibilità.

Le informazioni ottenute da queste indagini vengono analizzate attentamente, per orientare le strategie aziendali e i piani attuabili per l'anno a venire. Tali piani vengono poi ulteriormente perfezionati e implementati in tutta l'organizzazione, ottimizzando l'erogazione dei servizi e il coinvolgimento dei clienti in tutte le aree aziendali.

Quest'anno, l'NPS di Piramal Pharma Solutions ha superato di gran lunga il punteggio negativo medio riportato da molti CDMO concorrenti, rafforzando la propria posizione di leader affidabile nel settore.

Il risultato può essere attribuito all'impegno costante di Piramal Pharma Solutions nel dare centralità a pazienti, clienti e consumatori, che è profondamente radicato nella sua rete globale. L'organizzazione dà priorità a queste parti interessate in ogni sua azione e decisione, assicurandosi che i suoi obiettivi operativi e le sue strategie aziendali siano in linea con le loro esigenze. Tale strategia favorisce una migliore comunicazione e collaborazione in ogni fase, rafforzando le partnership a lungo termine e intensificando i rapporti con i clienti.

Piramal Pharma Solutions non vuole solo garantire la soddisfazione del cliente, ma desidera entusiasmarlo. Grazie all'attenzione concentrata sulle esigenze dei propri stakeholder, l'azienda non si limita a soddisfare le aspettative dei clienti, ma le supera.

"Le informazioni raccolte dal sondaggio NPS di quest'anno guideranno le nostre iniziative strategiche nel nostro percorso futuro, consentendoci di migliorare ulteriormente il coinvolgimento dei clienti e l'efficienza operativa", ha affermatoPeter DeYoung, CEO di Piramal Global Pharma. "Continueremo a impegnarci per un miglioramento continuo, perfezionando la nostra offerta di servizi e potenziando i nostri processi per garantire il massimo valore a clienti, consumatori e pazienti in tutto il mondo."

Il team Customer Centricity garantisce l'integrità dei dati NPS collaborando con vari dipartimenti durante l'intero processo di controllo esterno. Il team si occupa della raccolta dei dati e della presentazione dei risultati al Consiglio di amministrazione, che esamina le informazioni per la pubblicazione nel Rapporto annuale sulla sostenibilità, con il controllo di DNV. Questa strategia strutturata dimostra l'impegno di Piramal Pharma Solutions verso la trasparenza e attendibilità in tutti i parametri di performance.

Informazioni su Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un'organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni complete di sviluppo e produzione per l'intero ciclo di vita del farmaco. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete integrata a livello globale di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi – soluzioni per la ricerca farmaceutica, servizi di sviluppo di processi e prodotti farmaceutici, forniture per sperimentazioni cliniche, fornitura commerciale di principi attivi farmaceutici e forme farmaceutiche finite. Inoltre, offriamo servizi appositi come lo sviluppo e la produzione di principi attivi farmaceutici altamente potenti, coniugati anticorpo-farmaco, riempimento/finitura sterile, prodotti e servizi peptidici e potenti medicinali solidi per uso orale. PPS offre inoltre servizi di sviluppo e produzione di farmaci biologici, tra cui vaccini e terapie geniche, resi possibili grazie alla società partner di Piramal Pharma Limited, Yapan Bio Private Limited.

Informazioni su Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL), (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati tramite i suoi 17* stabilimenti internazionali di sviluppo e produzione e una rete di distribuzione globale attiva in oltre 100 paesi. PPL è capogruppo di Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione su contratto; Piramal Critical Care (PCC), una complessa business unit di farmaci generici ospedalieri; e la business unit Piramal Consumer Healthcare, che vende prodotti da banco per i consumatori e per il benessere. Inoltre una delle società associate di PPL, AbbVie Therapeutics India Private Limited – una joint venture tra AbbVie e PPL – si è affermata come una delle imprese principali nel settore farmaceutico indiano, specificamente nell'ambito della terapia oftalmologica. PPL inoltre detiene una partecipazione strategica di minoranza in Yapan Bio Private Limited, che opera nei segmenti dei prodotti biologici/bioterapeutici e dei vaccini.

* Include una struttura tramite l'investimento di minoranza di PPL in Yapan Bio.

