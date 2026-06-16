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Qobuz registra una crescita del fatturato del 45,7% nel 2025 nel mercato dello streaming musicale a pagamento, in crescita dell'8,8%

16 giugno 2026 | 13.57
LETTURA: 2 minuti

PARIGI, 16 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Nel 2025, il mercato globale della musica registrata ha raggiunto i 31,7 miliardi di dollari (IFPI), con lo streaming che rappresenta il 69,6% e traina la crescita del settore. Nel settore dello streaming, il modello di abbonamento a pagamento è in testa con una crescita dell'8,8%. Posizionata nel segmento degli abbonamenti a pagamento, Qobuz registra una crescita dei ricavi del 45,7%, oltre cinque volte superiore al tasso di mercato, e conta 1,2 milioni di utenti attivi mensili.

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La storia di successo di un'azienda indipendente che si è globalizzata

Fondata nel 2007 e di proprietà dal 2015 di un gruppo privato, principalmente a conduzione familiare francese, Qobuz è oggi un attore globale nel settore dello streaming musicale.

Questi risultati confermano la solidità di un modello indipendente basato sulla qualità dell'offerta e sul coinvolgimento degli abbonati, piuttosto che sul volume.

"Dall'acquisizione nel 2015, abbiamo scelto un percorso strutturato e coerente: una strategia di differenziazione, un'esecuzione disciplinata e team pienamente impegnati. Nessuna dispersione, nessun finanziamento pubblico. È questa coerenza che oggi sta generando una crescita forte e sostenibile", ha dichiarato Georges Fornay, Vice CEO di Qobuz.

Un protagonista di spicco in un mercato dominato dai giganti

In un settore dominato dalle grandi aziende tecnologiche, Qobuz si è costruita una posizione unica basata sul rispetto per la musica, gli artisti e gli ascoltatori.

Questo si traduce in scelte fondamentali:

Queste scelte hanno un impatto concreto sui pagamenti dei diritti d'autore all'interno dell'industria musicale. Nel 2025, Qobuz è stata la prima e unica piattaforma di streaming a rendere pubblico la sua tariffa media di royalty per riproduzione, convalidata da una società leader del settore, pari a 18,73 dollari per 1.000 riproduzioni, pagati ai titolari dei diritti.

Qobuz dimostra che le aziende con una vera passione e una chiara visione per la musica hanno un ruolo importante in un settore in cui spesso prevalgono gli obiettivi finanziari e industriali.

Comunicato stampa completo qui

Contatto: pr@qobuz.com

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