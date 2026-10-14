Rio Ferdinand, Deborah Meaden e Simon Squibb nella giuria di CoCreate Pitch Europe 2026, la competizione di Alibaba.com dedicata alle startup

CoCreate Pitch Europe torna a in cerca del suo prossimo Grand Winner, a 12 mesi dal successo del fondatore di CoolTowel™ Harrison Nott, sedicenne, che ha visto la sua attività crescere di dieci volte

LONDRA, 14 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Alibaba.com annuncia il ritorno di CoCreate Pitch Europe, la competizione dedicata alle startup che sviluppano prodotti innovativi, con l'obiettivo di valorizzare una nuova generazione di imprenditori.

Dopo il successo della prima edizione, CoCreate Pitch 2026 si terrà a Londra il 19 e 20 novembre, con una giuria composta da personalità di spicco del mondo imprenditoriale e non solo. Già giudice nel 2025, l'ex calciatore Rio Ferdinand OBE¹ tornerà alla guida della giuria, affiancato dall'imprenditrice e investitrice Deborah Meaden² e dall'imprenditore e creator Simon Squibb³.

CoCreate Pitch 2026 4 è una competizione internazionale dedicata all'innovazione di prodotto, supportata dall'intelligenza artificiale, che offre alle startup di tutto il mondo l'opportunità di aggiudicarsi il titolo di vincitore assoluto (Grand Winner) di Alibaba.com. Il montepremi complessivo è di 1 milione di dollari, suddiviso tra le edizioni statunitense ed europea della competizione, ciascuna delle quali premierà un proprio vincitore assoluto.

Lo scorso anno, il titolo di vincitore europeo di CoCreate Pitch 2025 è stato assegnato a Harrison Nott, fondatore sedicenne di CoolTowel™. Dopo averlo conosciuto durante la competizione, Rio Ferdinand ha scelto di continuare ad affiancarlo, offrendogli mentorship e consulenza imprenditoriale nel corso dell'anno. Un esempio concreto delle opportunità di networking e collaborazione che CoCreate è in grado di creare.

Grazie ai 200.000 dollari ricevuti come premio, Harrison ha potuto accelerare l'espansione della propria attività, potenziando le operazioni e ampliando il team di supporto, in particolare nelle aree della logistica e del servizio clienti. Rio Ferdinand ha inoltre contribuito ad aprire nuove opportunità di visibilità e relazione, mettendo Harrison in contatto con importanti network e pubblici internazionali e favorendo la crescita della notorietà del brand oltre i confini nazionali. La combinazione di sostegno economico e mentorship ha contribuito a far crescere l'attività di Harrison di dieci volte. All'inizio di quest'anno, in una sola giornata, l'azienda ha generato ricavi equivalenti a quasi due terzi dell'intero fatturato dell'anno precedente.

Accanto a Rio Ferdinand, i finalisti di quest'anno avranno l'opportunità di incontrare Deborah Meaden, una delle figure più note del panorama imprenditoriale britannico, personaggio televisivo e investitrice con una lunga esperienza. Dopo una carriera nel settore del turismo e del tempo libero, Meaden ha ceduto la propria attività nel comparto delle vacanze per dedicarsi a tempo pieno agli investimenti. Nel corso degli anni ha sostenuto oltre 50 aziende in fase di crescita ed espansione, maturando una profonda conoscenza delle sfide che le piccole imprese si trovano oggi ad affrontare.

A completare la giuria, insieme a Ferdinand e Meaden, sarà Simon Squibb, imprenditore, investitore in startup, autore e figura di riferimento sui social media. Fondatore di numerose attività e autore di What's Your Dream?, bestseller al primo posto nella classifica del Sunday Times, Squibb conta oltre 22 milioni di follower sui social media e registra complessivamente 2 miliardi di visualizzazioni all'anno attraverso i propri contenuti. È diventato così una delle voci più influenti nel mondo dell'imprenditorialità. Ha investito in oltre 81 aziende, tra cui Lovable, Skillstore e Stan, e ha destinato più di 425.000 sterline al sostegno di persone impegnate a realizzare i propri progetti imprenditoriali.

Ai tre giudici si unirà Jonathan Anguelov5, cofondatore di Aircall, unicorno francese del settore tecnologico, riconosciuto tra i principali protagonisti del cambiamento economico in Francia con meno di 40 anni.

Harrison Nott, CEO e fondatore di CoolTowel™, ha dichiarato: «Vincere CoCreate Pitch lo scorso anno ha cambiato il percorso di crescita della mia azienda. Non si tratta soltanto del premio in denaro, ma anche delle relazioni e della visibilità che la competizione offre per portare la propria attività a un livello successivo.

Il network che ho costruito grazie a CoCreate Pitch mi ha aperto porte che prima potevo soltanto sognare, come far arrivare CoolTowel™ nelle mani di atleti professionisti e celebrità. Il supporto di Rio, attraverso la mentorship e i consigli pratici ricevuti negli ultimi nove mesi, ha fatto davvero la differenza. Per questo incoraggio chiunque abbia un'idea di prodotto innovativa a mettersi in gioco e partecipare a CoCreate Pitch 2026. È un'opportunità unica per far crescere la propria attività».

Kuo Zhang, Presidente di Alibaba.com, ha commentato: «Siamo entusiasti di tornare a Londra e di ascoltare le proposte di alcune delle realtà imprenditoriali in crescita più promettenti d'Europa, che si contenderanno il nostro importante montepremi. Nell'ultimo anno, il percorso di crescita dell'azienda di Harrison ha dimostrato il valore aggiunto che CoCreate Pitch può offrire agli imprenditori, soprattutto quando alle opportunità della competizione si affiancano i consigli e l'esperienza di una giuria composta da professionisti di primo piano, insieme al supporto dei team di Alibaba.com e Accio».

L'edizione di quest'anno di CoCreate Pitch è supportata da Accio, che mette a disposizione degli imprenditori un team di agenti AI preconfigurati in grado di gestire le diverse fasi dell'attività di una PMI, dall'analisi di mercato alla progettazione e alla ricerca di fornitori, fino all'ottimizzazione dei negozi online e al monitoraggio delle scorte. Per la competizione 2026 è inoltre disponibile un agente dedicato, il CoCreate Pitch Agent, che aiuta i candidati a trasformare le prime idee di prodotto in proposte strutturate da presentare alla giuria e in piani di business concreti e operativi.

Le candidature per l'evento di Londra chiuderanno il 16 ottobre 2026. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina ufficiale di CoCreate Pitch event.

Note per la stampa1 Rio Ferdinand è un ex calciatore del Manchester United, considerato uno dei migliori difensori della sua generazione. Nel corso della carriera ha conquistato sei titoli di Premier League e la UEFA Champions League nel 2008, oltre ad aver rappresentato l'Inghilterra in tre edizioni dei Campionati mondiali di calcio.

Oltre alla carriera sportiva e alla presenza nel mondo dei media, Ferdinand ha consolidato il proprio ruolo di imprenditore e investitore. È Presidente di New Era Ingenious, agenzia creativa e di talent management specializzata in contenuti e partnership di brand sviluppati con gli atleti, ed è attivo nella produzione di contenuti attraverso il canale digitale Rio Ferdinand Presents. Ha inoltre costruito un portafoglio diversificato di investimenti che comprende il settore immobiliare, il lifestyle, la tecnologia e i media, dimostrando una visione imprenditoriale che va ben oltre il mondo del calcio.

2 Deborah Meaden è un'imprenditrice, manager, autrice e investitrice, nota soprattutto per il sostegno a startup e imprese nelle prime fasi di sviluppo, con particolare attenzione alle realtà impegnate a ridurre gli impatti negativi sull'ambiente e sulla società. Promuove pratiche etiche e responsabili sia nel mondo imprenditoriale sia nella vita quotidiana, nella convinzione che la tutela dell'ambiente sia fondamentale per la sicurezza e il benessere delle generazioni future. Grazie alla propria esperienza, affianca le aziende nell'adozione di modelli di business più sostenibili ed è attivamente coinvolta in diverse organizzazioni benefiche impegnate nella tutela ambientale.

3 Simon Squibb è un imprenditore, business angel e autore di What's Your Dream?, bestseller al primo posto nella classifica del Sunday Times. Con oltre 22 milioni di follower sui social media e 2 miliardi di visualizzazioni annuali complessive dei suoi contenuti, è diventato una figura di riferimento nel mondo dell'imprenditorialità. Ha investito in oltre 81 aziende, tra cui Lovable, Skillstore e Stan, e ha destinato più di 425.000 sterline a sostegno di persone impegnate a realizzare i propri sogni.

Nel 2025 ha lanciato l'iniziativa "Elevator of Dreams" presso il Virgin Hotels London-Shoreditch. Continua inoltre a promuovere un accesso più ampio alle opportunità imprenditoriali attraverso progetti come HelpBnk, The Doorbell of Dreams e il movimento #GiveWithoutTake movement.

4 Quest'anno CoCreate Pitch si articola in tre categorie: General SMEs Track, dedicata alle PMI; 0-to-1 Startup Track, rivolta alle startup nelle prime fasi di sviluppo; e Students Track, dedicata agli studenti. La categoria 0-to-1 Startup Track, pensata per gli imprenditori che utilizzano Accio Work per trasformare idee iniziali in progetti concreti, rappresenta attualmente il 65% delle candidature complessive. Un dato che evidenzia il crescente interesse degli imprenditori nelle fasi iniziali di sviluppo verso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per passare dall'idea alla realizzazione di un prototipo e al lancio sul mercato. Per il regolamento completo della competizione, le condizioni di partecipazione e i dettagli sui premi è possibile consultare il sito ufficiale di CoCreate Pitch. L'organizzatore si riserva il diritto di interpretazione finale del regolamento.

5 Jonathan Anguelov è il fondatore di Offstone, piattaforma di investimento immobiliare che offre accesso a opportunità riservate di investimento attraverso accordi tra gruppi selezionati di investitori. Da sempre appassionato di real estate, consente agli investitori di partecipare alle sue stesse operazioni e beneficiare dei relativi rendimenti.

Prima di fondare Offstone, ha cofondato Aircall, uno dei principali unicorni tecnologici europei, oggi valutato oltre 1,3 miliardi di dollari. Specializzata nella telefonia aziendale e nell'intelligenza artificiale vocale, Aircall si è affermata come realtà di riferimento nell'ecosistema tecnologico europeo.

Tra i business angel più attivi in Francia, Anguelov ha investito in oltre 40 startup francesi e internazionali. Il suo percorso personale è stato tutt'altro che convenzionale. Figlio di padre sconosciuto e di una madre immigrata bulgara che non sapeva scrivere, è cresciuto nel sistema francese di assistenza ai minori, passando tra famiglie affidatarie e strutture di accoglienza fino ai 18 anni. Considera questa infanzia difficile all'origine della propria forza interiore e del coraggio che lo ha accompagnato nel percorso imprenditoriale.

Informazioni su CoCreate

CoCreate è un evento internazionale di riferimento per il sourcing, che mette in contatto venditori e-commerce, retailer e grossisti di tutto il mondo con produttori di primo piano ed esperti del settore. Favorendo la collaborazione e il confronto diretto, l'evento offre alle imprese l'opportunità di scoprire prodotti innovativi, ottimizzare le proprie catene di approvvigionamento e sviluppare partnership in grado di sostenere la crescita nel lungo periodo.

Informazioni su Alibaba.com

Lanciata nel 1999, Alibaba.com è una delle principali piattaforme globali per l'e-commerce business-to-business (B2B), al servizio di buyer e fornitori in oltre 200 Paesi e regioni del mondo. Offre servizi che coprono diversi aspetti del commercio, tra cui strumenti che aiutano le imprese a raggiungere un pubblico globale per i propri prodotti e consentono ai buyer di scoprire prodotti, trovare fornitori ed effettuare ordini online in modo rapido ed efficiente. Alibaba.com fa parte di Alibaba International Digital Commerce Group.

Informazioni su Accio

Accio è l'AI agentica per le imprese sviluppato da Alibaba.com, progettato per rispondere alle esigenze operative delle PMI di tutto il mondo e utilizzabile senza configurazioni complesse. Attraverso agenti specializzati, è in grado di svolgere attività articolate, dalla progettazione dei prodotti alla ricerca di fornitori, fino alla negoziazione e alla gestione delle relazioni con i clienti (CRM), all'interno di un'unica conversazione continuativa.

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