Secondo un nuovo report di Rockwell Automation, il 90% delle aziende manifatturiere del Life Science oggi considera la trasformazione digitale essenziale per il successo aziendale

Una nuova ricerca evidenzia che le aziende del settore stanno investendo in dati connessi, cybersicurezza e IA per migliorare la qualità, rafforzare la conformità normativa e ottimizzare le performance operative

MILWAUKEE, 1 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale, ha pubblicato oggi "Il nuovo modello operativo per la produzione nel settore Life Science: dalla conformità alla readiness continua", un report di approfondimento sul settore basato sui contributi dei responsabili decisionali delle attività produttive e delle operation industriali nel comparto Life Science. Il nuovo report esamina come le aziende manifatturiere stiano costruendo le fondamenta digitali per tenere il passo con un settore in rapida evoluzione.

Secondo la ricerca State of Smart Manufacturing di Rockwell Automation, il 90% delle aziende manifatturiere del settore life science afferma che la trasformazione digitale è necessaria e il 58% ha implementato tecnologie di smart manufacturing su larga scala o in alcune aree delle proprie attività operative.

Con il progredire del percorso di modernizzazione delle aziende manifatturiere, il rapporto evidenzia come i dati connessi, cybersecurity e applicazioni di IA validate possano contribuire a migliorare la visibilità, rafforzare i processi di qualità e supportare una readiness continua.I risultati principali del rapporto includono:

"Le aziende manifatturiere erano solite trattare la preparazione normativa come un progetto a termine", ha affermato Matt Weaver, vice president, global industry – life sciences, Rockwell Automation. "Ora, deve diventare una disciplina quotidiana integrata nel modus operandi dello stabilimento. Le aziende che connettono i propri dati, mettono in sicurezza i sistemi e validano le implementazioni di IA saranno pronte ad affrontare le richieste future da parte delle autorità di regolamentazione o del mercato."

Il report delinea inoltre sette azioni che le aziende manifatturiere del settore life science possono intraprendere per gettare le basi di una readiness continua, tra cui la gestione delle evidenze, la resilienza informatica, la gestione operativa dei dati industriali, la definizione di casi d'uso per l'IA e la governance dell'IA. Leggete il report completo — Il nuovo modello operativo per la produzione nel settore Life Science: dalla conformità alla readiness continua — QUI.

Domande frequenti:

Che cos'è la readiness continua? La readiness continua è la capacità di un'organizzazione di mantenere visibilità in tempo reale sulle operation, integrità dei dati e controllo validato su tutti i sistemi connessi per adattarsi ai cambiamenti normativi, scalare la trasformazione digitale e migliorare costantemente le performance.

In che modo le aziende del settore life science possono trarre maggior valore dai loro investimenti digitali? Le aziende manifatturiere del settore life science possono ottenere maggior valore dagli investimenti digitali connettendo dati, sistemi e flussi di lavoro tra le funzioni di produzione, qualità, ingegneria e gestione. Ciò crea una maggiore visibilità su tutte le operazioni, supporta un processo decisionale più rapido e stabilisce una base affidabile per funzionalità avanzate come l'IA, l'analisi predittiva e i programmi di miglioramento continuo.

In che modo le aziende del settore life science utilizzano l'IA? Secondo la ricerca, nei prossimi 12 mesi le aziende produttrici del settore life science prevedono di utilizzare l'IA e il machine learning per migliorare il controllo qualità (50%), la sicurezza informatica (45%) e l'ottimizzazione dei processi (44%).

Metodologia I dati citati in questo rapporto si basano sulle risposte di 104 responsabili e dirigenti di aziende manifatturiere, OEM, integratori di sistemi e società EPC del settore Life Sciences in 16 Paesi. Fa parte dell'11° rapporto annuale State of Smart Manufacturing di Rockwell Automation, che ha intervistato 1.560 decision maker in vari settori e che è stato condotto in collaborazione con Sapio Research e Rockwell Automation.

Informazioni su Rockwell Automation Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Rockwell Automation, con sede a Milwaukee, Wisconsin, conta circa 26.000 dipendenti impegnati a supportare i nostri clienti in oltre 100 Paesi, secondo i dati di fine anno fiscale 2025. Per saperne di più su come stiamo realizzando la Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitate www.rockwellautomation.com.

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