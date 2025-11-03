Smartee e Straumann annunciano partnership strategiche per velocizzare l'innovazione nell'ortodonzia

SHANGHAI, 3 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology e Straumann Group annunciano una partnership strategica, che prevede lo sviluppo congiunto della piattaforma ortodontica di nuova generazione, la co-innovazione nelle tecnologie degli allineatori trasparenti e una percentuale a una cifra di investimenti azionari in Smartee da parte di Straumann.

Junfeng Yao, fondatore, presidente e amministratore delegato di Smartee, ha dichiarato: "Questa collaborazione strategica tra Smartee e Straumann Group non rappresenta solo una solida alleanza commerciale basata su punti di forza complementari, ma anche un'iniziativa orientata al futuro e volta a plasmare il futuro del settore dentale".

Florian Kirsch, vicepresidente esecutivo e responsabile globale IDT di Straumann Group, ha affermato: "Siamo orgogliosi di unire le forze con un partner globale forte del calibro di Smartee. Insieme accelereremo l'innovazione nell'ortodonzia e costruiremo una piattaforma che renderà i trattamenti prevedibili e di alta qualità più accessibili a medici e pazienti in tutto il mondo".

In qualità di leader nel mercato cinese degli allineatori trasparenti, Smartee vanta oltre 20 anni di esperienza e ha sviluppato in modo indipendente una serie di tecnologie ortodontiche innovative, oltre a consolidate competenze nella produzione intelligente.

Straumann Group, leader mondiale nel settore dell'igiene orale, mette a disposizione la sua solida notorietà internazionale e l'estesa rete mondiale di vendita e marketing come forte supporto per rendere accessibile la tecnologia Smartee nei mercati internazionali.

Congiuntamente, questa partnership integrerà i punti di forza principali di entrambe le aziende per stimolare la crescita nel mercato globale della salute orale con maggiore efficienza e velocità, per rispondere alla crescente domanda di trattamenti ortodontici di qualità elevata.

Informazioni su Smartee Dental Technology

Fondata nel 2004 e con sede a Shanghai, Smartee è leader mondiale nella tecnologia degli allineatori trasparenti e nelle soluzioni ortodontiche digitali. Con una forte presenza internazionale, Smartee gestisce quattro centri di ricerca e sviluppo e quattro impianti produttivi in Cina e Spagna. L'azienda serve oltre 99.000 professionisti dell'ortodonzia in più di 57 paesi, offrendo un'ampia gamma di allineatori progettati per risolvere vari problemi di malocclusione nei pazienti di tutte le età: bambini, adolescenti e adulti.

Il suo impegno per l'innovazione e la qualità fanno di Smartee un'azienda pionieristica nel settore dell'ortodonzia, con soluzioni all'avanguardia che combinano le novità più recenti in fatto di ortodonzia digitale, di diagnostica AI e di piani di trattamento personalizzati.

Informazioni su Straumann Group

Straumann Group (SEI: STMN) è leader mondiale nelle soluzioni ortodontiche e di sostituzione dentale che restituiscono sorrisi e sicurezza. Riunisce marchi globali e internazionali, tra cui Anthogyr, ClearCorrect, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann e altre aziende e partner di proprietà totale o parziale del gruppo, sinonimo di eccellenza, innovazione e qualità nell'odontoiatria sostitutiva, correttiva e digitale. In collaborazione con cliniche, istituti e università leader, il gruppo ricerca, sviluppa, produce e fornisce impianti, strumenti, protesi CADCAM, allineatori ortodontici, biomateriali e soluzioni dentali digitali mirate alla correzione, sostituzione e restauro dei denti oppure alla prevenzione della loro caduta.

Con sede a Basilea, in Svizzera, attualmente il gruppo impiega circa 12.000 persone in tutto il mondo. I suoi prodotti, soluzioni e servizi sono disponibili in oltre 100 paesi grazie a un'estesa rete di filiali e partner per la distribuzione.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2807986/Smartee_Straumann_Announce_Strategic_Partnerships.jpg

