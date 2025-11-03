circle x black
Cerca nel sito
 

Travolto in bici da un'auto pirata, morto Ettore Pausini: lo zio di Laura

L'uomo aveva 78 anni ed era il fratello del padre della cantante. Lo scontro è avvenuto sugli Stradelli Guelfi alle porte di Bologna

Travolto in bici da un'auto pirata, morto Ettore Pausini: lo zio di Laura
03 novembre 2025 | 07.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lutto per Laura Pausini. Lo zio è stato investito in bici alle porte di Bologna ed è morto. Lo rivela 'il Resto del Carlino'. Ettore Pausini aveva 78 anni ed era il fratello del padre della cantante. L’auto che lo ha travolto è fuggita subito dopo l’incidente. Lo scontro è avvenuto sugli Stradelli Guelfi alle porte di Bologna. Sono in corso le indagini per rintracciare il pirata.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente stradale morte investimento laura pausini ettore pausini laura pausini oggi ettore pausini bologna incidente bologna
Vedi anche
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza