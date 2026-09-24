Supermicro fornisce ora rack NVIDIA Vera Rubin NVL72

SAN JOSÉ, California, 24 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per l'IA, enterprise, storage e 5G/Edge, fornisce ora rack NVIDIA Vera Rubin NVL72 integrati con tecnologia Data Center Building Block Solutions® (DCBBS) e il suo stack di raffreddamento a liquido diretto (DLC-2).

"Abbiamo dedicato anni allo sviluppo dello stack di raffreddamento a liquido, alla capacità di produzione e ai team di distribuzione proprio per questo momento", ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "I nostri clienti possono ora ordinare un'unità scalabile e ricevere sistemi pronti per la produzione con integrazione end-to-end, perché progettiamo e costruiamo ogni strato tra la piastra di raffreddamento e la torre di raffreddamento. Il nostro sviluppo della tecnologia DLC-2 è ciò che distingue Supermicro e ci consente di offrire la soluzione più completa per la piattaforma NVIDIA Vera Rubin".

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La piattaforma NVIDIA Vera Rubin è stata progettata in combinazione con la tecnologia di raffreddamento a liquido diretto per fornire un throughput IA per watt a livelli di efficienza irraggiungibili con il solo raffreddamento ad aria. Con un numero di operazioni di IA al secondo nettamente superiore si verifica un carico di calore maggiore: il calore deve essere trasferito attraverso l'intero ciclo di distribuzione dei fluidi, dalle piastre di raffreddamento attraverso i collettori, fino alla torre di raffreddamento. Supermicro testa e convalida ogni rack con lo stack completo di raffreddamento a liquido, accelerando la messa in linea in fase di implementazione.

Il percorso di produzione di Supermicro spazia dall'ingegneria meccanica dei singoli nodi di sistema, dalla produzione su larga scala di rack raffreddati a liquido, alla piena distribuzione in loco di cluster basati sull'architettura di riferimento NVIDIA. DCBBS di Supermicro fornisce una competenza termica senza pari e un portafoglio interno completo di componenti di raffreddamento a liquido. Le piastre di raffreddamento, i collettori, i kit di tubi flessibili, gli scaffali di alimentazione per rack, le unità di distribuzione di raffreddamento in-row (CDU), le CDU in-rack, le CDU sidecar liquid-to-air, gli scambiatori di calore sulla porta posteriore e le torri di raffreddamento dal lato dell'impianto provengono tutti dallo stesso portafoglio.

Le soluzioni DCBBS di Supermicro per NVIDIA Vera Rubin NVL72 includono:

Per facilitare l'implementazione dei rack NVIDIA Vera Rubin NVL72, il blueprint di DCBBS di Supermicro definisce una distinta dei materiali equilibrata per un determinato involucro di potenza, da 5 MW a scala gigawatt. Il blueprint di DCBBS basato su un'unità scalabile Vera Rubin NVL72 fornisce 1.152 GPU NVIDIA Rubin con 331 TB di memoria HBM4 su 16 rack di calcolo, con capacità di raffreddamento bilanciata, distribuzione di energia, archiviazione ad alte prestazioni, archiviazione di memoria di contesto e rete. Un team Supermicro gestisce il progetto attraverso ispezione del sito, progettazione, integrazione, test, consegna, distribuzione e supporto continuo.

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Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: Supermicro (NASDAQ: SMCI) è leader mondiale nelle soluzioni IT complete, ottimizzate per le applicazioni. Fondata e operativa a San José, in California, Supermicro si impegna a introdurre per prima sul mercato innovazioni destinate alle infrastrutture IT aziendali, cloud, IA e 5G Telco/Edge. L'azienda offre soluzioni IT complete che comprendono server, sistemi per l'IA, storage, IoT, sistemi switch, software e servizi di assistenza. Le competenze di Supermicro nella progettazione di schede madri, sistemi di alimentazione e chassis rafforzano ulteriormente le capacità di sviluppo e produzione dell'azienda, favorendo l'innovazione di nuova generazione, dal cloud all'edge, per i clienti di tutto il mondo. I prodotti sono progettati e realizzati internamente negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi, facendo leva su attività operative globali per conseguire scalabilità ed efficienza. Sono inoltre ottimizzati per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale attraverso il Green Computing. Il pluripremiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti di ottimizzare i sistemi per specifici carichi di lavoro e applicazioni, scegliendo tra un'ampia gamma di soluzioni realizzate a partire da componenti modulari, flessibili e riutilizzabili. I sistemi supportano un insieme completo di form factor, processori, memorie, GPU, soluzioni storage, networking, alimentazione e raffreddamento, tra cui climatizzazione, free cooling ad aria e raffreddamento a liquido.

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