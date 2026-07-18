Superteam Wheels lancia il set di ruote Ultra SL SE All-Scenario con mozzi DT180

WASHINGTON, 18 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Superteam Wheels, marchio di ruote in fibra di carbonio di fama mondiale, ha lanciato ufficialmente il suo set di ruote di punta Ultra SL SE. Concentrandosi sulla "adattabilità a tutte le situazioni e sull'equilibrio tra peso e rigidità", risolve il dilemma del compromesso dei ciclisti grazie alla produzione intelligente cinese, con mozzi DT180, raggi in fibra di carbonio e design aerodinamici, adatti sia alle competizioni professionali che all'uso quotidiano.

Per aiutare i ciclisti a comprendere le modifiche apportate al set di ruote Ultra SL SE, Chris Zeng, responsabile di Superteam Wheels, lo analizza in modo esaustivo attraverso una serie di domande e risposte:

D1: Perché l'Ultra SL SE è un set di ruote adatto a tutte le situazioni?

R1: Perché risolve principalmente il dilemma del compromesso tra peso delle ruote e rigidità per i ciclisti. L'Ultra SL SE pesa solo 1210 g ± 10 g, bilanciando leggerezza e rigidità grazie alla disposizione ottimizzata del cerchio e ai raggi in fibra di carbonio. Dotato di mozzi DT180, consente la trasmissione diretta della potenza e si adatta a tutte le situazioni, incarnando davvero il concetto di "un unico set di ruote per tutte le esigenze".

D2: Quali sono i principali aggiornamenti e vantaggi dell'Ultra SL SE rispetto alla precedente generazione di ruote H2?

R2: Sono state introdotte tre migliorie principali: la larghezza esterna del cerchio è stata ottimizzata a 28 mm (30 mm per il vecchio modello), il mozzo è stato aggiornato al DT180, mentre il design del cerchio e il processo di lavorazione del tessuto in carbonio sono stati ottimizzati. I vantaggi sono l'eccellente rapporto peso/rigidità; entrambi i modelli sono dotati del design aerodinamico bionico "a pinna di squalo", che ottimizza l'aerodinamica e riduce la resistenza al vento. Secondo i test effettivi, a 40 km/h, rispetto a un cerchio da 25 mm senza design aerodinamico, la resistenza al vento è ridotta del 17,62% e l'area di resistenza aerodinamica del 17,83%, migliorando notevolmente l'efficienza di marcia.

D3: Quali miglioramenti pratici apporta alla guida effettiva il design con altezza del cerchio maggiore davanti e minore dietro del set di ruote Ultra SL SE?

R3: Il design da 51 mm davanti e 48 mm dietro bilancia controllabilità e aerodinamica: il cerchio anteriore migliora la controllabilità e riduce l'impatto del vento trasversale, mentre quello posteriore mantiene l'aerodinamica per favorire la marcia. La differenza di 3 mm apporta miglioramenti significativi nella guida effettiva, consentendo l'adattamento a qualsiasi situazione.

D4: Perché scegliere i mozzi DT180?

R4: Esistono molti mozzi eccellenti, ma abbiamo scelto i DT180 per le loro prestazioni eccezionali e la loro diffusione ancora limitata sul mercato internazionale. Abbinandoli a raggi in carbonio si ottiene un equilibrio ottimale tra rigidità e peso. Grazie all'innovazione di Superteam e alla sua consolidata catena di fornitura, abbiamo creato un prodotto economico e dalle elevate prestazioni a beneficio dei ciclisti di tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni: https://superteamwheels.com/

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