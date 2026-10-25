Una nuova ricerca rivela la crescente preferenza dei consumatori per le fibre naturali mentre Woolmark lancia Return to Real

SYDNEY, 26 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Mentre i consumatori diventano sempre più selettivi nelle proprie scelte di abbigliamento, una nuova ricerca Ipsos commissionata da Woolmark negli Stati Uniti, in Francia, Germania, Italia e Cina rivela una crescente preferenza per le fibre naturali.

In media, nei cinque mercati, l'82% dei consumatori preferisce le fibre naturali a quelle sintetiche quando prezzo, stile e vestibilità sono equivalenti. La lana Merino è stata preferita al poliestere in tutti i mercati analizzati, con una preferenza media del 65% nei cinque mercati.

I risultati indicano un cambiamento più ampio nel settore della moda. A livello mondiale, l'interesse nelle ricerche Google per «Merino wool» è più che raddoppiato negli ultimi cinque anni. In media, nei cinque mercati, il 67% dei consumatori afferma che sarebbe disposto a pagare di più per capi realizzati principalmente con fibre naturali.

«I consumatori vogliono sapere di cosa è fatto un capo, cosa comporta nell'uso quotidiano e se le dichiarazioni relative al prodotto sono affidabili», ha dichiarato Bryan Fry, Amministratore delegato di Woolmark. «Questo riporta le fibre, e le evidenze che ne dimostrano le caratteristiche, al centro del dibattito».

In media, nei cinque mercati, il 71% dei consumatori ritiene importante la certificazione o la verifica indipendente del contenuto e della qualità delle fibre.

Da oltre 60 anni, Woolmark sostiene attività di ricerca, test, formazione e certificazione per fornire evidenze sulla qualità e sulle prestazioni della lana.

Il nuovo rapporto Natural Intelligence di Woolmark analizza il comfort termico della lana Merino, la gestione dell'umidità e degli odori, la durabilità e il comfort a contatto con la pelle. Il rapporto comprende una ricerca durata quattro anni, condotta in collaborazione con la North Carolina State University, che mostra come gli strati base in lana Merino al 100% abbiano contribuito a creare un microclima più stabile a contatto con la pelle durante attività caratterizzate da fasi alternate di movimento e pausa.

Questi risultati costituiscono la base di Return to Real, la nuova piattaforma globale del marchio Woolmark che celebra la Natural Intelligence della lana Merino: prestazioni perfezionate dalla natura nel corso di migliaia di anni e comprese attraverso la ricerca scientifica.

La campagna, lanciata a livello internazionale attraverso pubblicità esterna, media digitali e creator, riprende il principio promosso da Woolmark negli anni Sessanta secondo cui «you can't fake the real thing» («non si può imitare ciò che è autentico»), con messaggi tra cui «Not all intelligence is artificial» («Non tutta l'intelligenza è artificiale») e «The original wearable tech» («La tecnologia indossabile originale»).

«La tecnologia evolve rapidamente, ma innovare non significa sempre partire da zero», ha dichiarato Fry. «A volte significa guardare con occhi nuovi a ciò che la natura ha già perfezionato».

Fonte: Ipsos AWI Natural Fibre Perception Report (Rapporto Ipsos AWI sulla percezione delle fibre naturali). Interviste online con 300 partecipanti per ciascun mercato in Cina, Francia, Germania, Italia e Stati Uniti, di età compresa tra 18 e 65 anni. Periodo di rilevazione: 7–8 settembre 2026.

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