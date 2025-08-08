Xinhua Silk Road: Liangzhu dà il via al dialogo tra le civiltà cinese e quella romana

PECHINO, 8 agosto 2025 /PRNewswire/ -- In concomitanza con la "Giornata di Hangzhou Liangzhu" del 2025, il 6 luglio si è tenuto a Liangzhu, nella provincia di Zhejiang, nella Cina orientale, un dialogo interculturale tra Liangzhu e Roma, le due antiche città simbolo delle civiltà orientale e occidentale. Oltre 110 delegati cinesi e italiani si sono riuniti per approfondire la saggezza condivisa in materia di costruzione di città antiche e conservazione del patrimonio.

Sia Roma che Liangzhu non sono semplicemente "musei a cielo aperto" sparsi, ma anche "laboratori viventi" per la conservazione del patrimonio culturale, ha spiegato Cristiano Varotti, rappresentante capo dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) in Cina.

Varotti ha osservato che individuare un terreno comune aiuta a gettare le basi per un futuro condiviso, favorisce la comprensione reciproca e sostiene gli sforzi congiunti per affrontare le sfide globali.

Gli esperti hanno sottolineato che Liangzhu incarna la logica spaziale dell'"armonizzazione con la natura", mentre Roma è un esempio di sofisticata gestione dell'acqua, entrambi elementi che ispirano l'edilizia urbana odierna.

Il dialogo tra civiltà implica anche la cooperazione pratica. Donato Abruzzese, professore associato presso l'Università di Roma Tor Vergata, ha evidenziato l'applicazione della realtà virtuale e delle tecnologie 3D per ridurre al minimo il contatto fisico e migliorare l'interazione con i siti del patrimonio culturale.

Gli esperti sottolineano che trovare un equilibrio tra archeologia, conservazione e sviluppo umano resta fondamentale.

Dopo aver visitato le rovine di Liangzhu, Olga Di Cagno, archeologa e consigliera del V Municipio di Roma, ha affermato che i risultati ottenuti dalla Cina nella conservazione di Liangzhu sono stati davvero notevoli.

Impegnandosi a diffondere le intuizioni di Liangzhu sulla conservazione in tutta Italia, Cagno ha osservato che la visita ha rivelato nuovi approcci alla tutela del patrimonio e alla valutazione del valore e ha ritenuto tali scambi inestimabili nell'era della globalizzazione.

Negli ultimi anni Liangzhu ha portato avanti la sua iniziativa di dialogo "Liangzhu e il mondo", impegnandosi a condividere esperienze di tutela e utilizzo del patrimonio e a creare piattaforme per lo scambio culturale internazionale. Nel 2023 ha dialogato con l'Acropoli di Atene, esplorando le radici della civiltà sino-greca e promuovendo la sinergia culturale. Nel 2024 ha dialogato con la storica città spagnola di Toledo sulla rivitalizzazione del patrimonio antico. Attraverso forme innovative come la mostra itinerante mondiale "Viaggio attraverso le civiltà: un incontro con Liangzhu" e la "Banca dati delle giade oltreoceano di Liangzhu", la cultura di Liangzhu ha raggiunto 14 paesi e regioni, tra cui Grecia, Cuba e Brasile.

Come hanno concluso gli esperti, preservare il patrimonio culturale non significa solo onorare il passato, ma anche dare forma a un futuro condiviso.

Link originale: https://en.imsilkroad.com/p/346557.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2746622/image.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.