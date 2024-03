Pubblicati i risultati 2023 di Snaitech

27 marzo 2024. “Il mercato dell’intrattenimento in Italia ed a livello globale è in continua trasformazione, regolatoria, tecnologica e concorrenziale. Nel 2024 fronteggeremo con determinazione le sfide che ci attendono, dal difficile contesto macroeconomico e geopolitico alla sempre maggior competitività del nostro settore con i molteplici consolidamenti tra operatori fino al crescente dinamismo che caratterizza le abitudini dei consumatori nella ricerca di un’esperienza di gioco sempre più evoluta. Sono convinto che, grazie alla forza e alla voglia di crescere che caratterizzano il nostro gruppo, saremo in grado di trasformare tutte queste sfide in opportunità mantenendo fisso lo sguardo verso il futuro, trainati dalla forza dell’innovazione e dal supporto dei nostri valori di sempre, gli stessi che caratterizzano lo sport: passione, dedizione ed entusiasmo”

Tutto ciò trova conferma nelle performance del 2023 presentate questa mattina a Londra che vedono proseguire la crescita di Snaitech sostenuta dal grande impegno del team e dalla forza e credibilità del nostro brand. I ricavi hanno raggiunto i 946,6 milioni di euro con un EBITDA pari a 256,1 milioni di euro e un Free Cash Flow di 192,7 milioni.

Un risultato trainato dalla forza del brand Snai e dal successo di entrambi i segmenti – retail e online – a conferma dell’efficacia della nostra strategia fondata sulla multi canalità". Ha sottolineato Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech.