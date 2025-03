Puoi prevenire le malattie delle piante? Ora è possibile con Plantvoice

Bolzano, 18 Marzo 2025. Le malattie delle piante rappresentano una delle principali sfide per l’agricoltura moderna. Batteri, virus e funghi possono distruggere interi raccolti, compromettendo la produzione e causando perdite economiche ingenti. Il cambiamento climatico, l’intensificazione agricola e la globalizzazione hanno aumentato la diffusione di nuove fitopatie, rendendo sempre più difficile il loro controllo.

In Italia, il settore agricolo ha già affrontato emergenze come la Xylella fastidiosa sugli ulivi e la moria del kiwi, due malattie che hanno avuto un impatto devastante sulle coltivazioni. Oggi più che mai, prevenire è fondamentale per garantire la sostenibilità delle produzioni agricole​.

Come prevenire le malattie delle piante?

Fino a poco tempo fa, la prevenzione delle malattie delle piante si basava su controlli visivi e trattamenti preventivi con fitofarmaci, che però non sempre risultavano efficaci. Il problema principale è che molte patologie diventano visibili solo quando il danno è già irreparabile.

L’unica strategia vincente è individuare i sintomi prima che si manifestino visibilmente, e questo è finalmente possibile grazie a tecnologie avanzate come Plantvoice.

Come funziona Plantvoice?

Plantvoice è una tecnologia innovativa basata su un biosensore miniaturizzato inserito nel fusto delle piante, in pratica un innesto intelligente, che analizza in tempo reale la linfa. Questo sistema è in grado di rilevare variazioni biochimiche che indicano la presenza di uno stress fisiologico, molto prima che la pianta mostri sintomi visibili​.

I dati raccolti vengono elaborati da un software di intelligenza artificiale, che avvisa l’agricoltore in caso di anomalie. In questo modo è possibile:

Intervenire tempestivamente per prevenire la diffusione delle malattie

Ridurre l’uso di fitofarmaci, intervenendo solo quando necessario

Migliorare la qualità e la produttività delle colture, ottimizzando le risorse

Un’arma contro le malattie emergenti

Negli ultimi anni, diverse fitopatie si sono diffuse rapidamente, causando danni significativi alle colture. Il monitoraggio costante della salute delle piante può essere determinante per identificare fattori di stress e anomalie biochimiche prima che una malattia si manifesti in modo evidente.

Plantvoice aiuta gli agricoltori a:

Rilevare alterazioni nella linfa delle piante prima che la malattia si diffonda

Isolare le piante infette prima che contagino l’intera coltivazione

Supportare una gestione più efficiente delle risorse, riducendo sprechi e perdite

Dove viene già utilizzato Plantvoice?

Plantvoice viene attualmente impiegato su diverse tipologie di colture per prevenire malattie e migliorare la qualità delle produzioni. Tra le principali applicazioni troviamo:

Mais: per prevenire lo sviluppo di aflatossine, tossine nocive per la salute umana e animale

Kiwi: per monitorare lo stato fisiologico delle piante e prevenire la moria del kiwi, una patologia che sta minacciando la produzione di questa coltura

Mele: per ottimizzare la gestione dello stress delle piante e ottenere frutti con forma, colore e caratteristiche conformi agli standard del mercato

Piccoli frutti (fragole, ciliegie, lamponi): per migliorare la resa produttiva e monitorare lo stato delle piante in modo continuativo.

Il futuro della prevenzione è qui

Grazie a Plantvoice, prevenire le malattie delle piante non è più impossibile. Con l’uso di sensori avanzati e intelligenza artificiale, gli agricoltori possono finalmente proteggere le loro coltivazioni in modo efficace, riducendo perdite e migliorando la qualità del raccolto.

Plantvoice rappresenta una vera rivoluzione per l’agricoltura, offrendo strumenti concreti per rendere le coltivazioni più resilienti, sostenibili e produttive.

Per maggiori informazioni:

Plantvoice

Sito web: https://plantvoice.farm/it