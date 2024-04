RedMoringa, società italiana attiva in nutraceutica e cosmetica naturale, lancia una campagna di equity crowdfunding su Crowdfundme con un obiettivo di raccolta da 150 mila euro

Milano, 15/04/2024 - Ecosostenibilità, innovazione e ricerca vanno spesso di pari passo. Lo sanno bene i fondatori di RedMoringa, Luca Gilardi e Alberto Montabone, che hanno portato a frutto la loro esperienza e anni di studio, lanciando sul mercato nell’ormai lontano 2020 un prodotto che è antico ma al contempo nuovissimo.

Si tratta della Moringa Oleifera, una pianta officinale di origine orientale, conosciuta da millenni ed impiegata per vari usi, ma che mai è stata alla base di un'intera linea di prodotti d’integrazione alimentare e cosmetica naturale. Sono questi, infatti, gli utilizzi che RedMoringa fa di questa pianta.

Una campagna di crowdfunding ambiziosa per un'azienda in grande espansione

Per sostenere il proprio brand, i fondatori dell'azienda hanno di recente lanciato una campagna di crowdfunding, sul portale Crowdfundme, attraverso la quale mirano a raggiungere la cifra di 150mila euro. L'investimento si presenta estremamente appetibile per tutti quegli investitori interessati ad investire sul futuro della nutraceutica e della cosmetica naturale, e vogliosi non solo di affidare parte dei propri capitali a un'azienda dall’avvenire promettente, ma anche di contribuire a un progetto dai risvolti etici e ambientali.

Il piano d’espansione, a fronte della suddetta raccolta, è infatti estremamente concreto e si svilupperà su 3 macro aree.

Mercati Online Europei

• Sviluppo dei punti vendita già esistenti, in forma digitale, in Bulgaria, Germania e Francia e preparazione dei prodotti per Spagna e UK

Innovazione Prodotto

• Sviluppo di 14 nuovi integratori, già studiati nel 2023, con formule innovative ed un occhio attento alle neomamme e alle coppie che cercano figli e di 3 nuovi cosmetici testati clinicamente.

Mercato Offline Italiano

• Consolidamento della Partnership esclusivista con la catena Natura e ampliamento dei rivenditori offline

Occupazione

• “tutto ciò non può essere fatto da soli” così il commento di Alberto circa la necessità di assumere nuovi talenti nel digital e nelle vendite. L’azienda infatti aprirà a breve le posizioni per assumere 2 nuovi dipendenti, in 2 aree fondamentali: vendite e marketing.

Ma cos'è la Moringa Oleifera?

La Moringa è una pianta, anche definita “il superalimento degli dei” dallo scrittore Thorsten Weiss, originaria della regione subtropicale, può arrivare a 7 metri d’altezza e vanta moltissimi usi. Tutte le sue parti, dalle foglie, all’olio di semi fino alle radici sono commestibili e i baccelli non ancora maturi sono consumati come verdura.

La Moringa contiene:

• 4 volte più betacarotene delle carote

• 7 volte più vitamina C delle arance

• 46 antiossidanti

• Tutti gli aminoacidi essenziali

Grazie alle sue numerose proprietà è utilizzata prevalentemente per:

• Metabolismo dei lipidi e funzionalità digestiva

• Prevenire l’invecchiamento cellulare, cutaneo e degli organi interni in virtù delle molteplici proprietà antiossidanti

• Aumentare le difese del sistema immunitario

• Regolare il livello di zuccheri nel sangue

• Proteggere l’intestino dagli stati di infiammazione cronica

Se vuoi approfondire le proprietà della moringa

Le enormi potenzialità dei mercati attuali RedMoringa

I settori in cui è impegnata RedMoringa, integratori alimentari e cosmetici (in particolare cosmesi “green”) sono entrambi in rapida ascesa ed espansione. Nel prossimo decennio, infatti, la loro crescita sfiorerà il 9%, stando alle stime più recenti, con un giro d'affari complessivo di oltre 17 miliardi di euro annui solo in Italia.

Mercati così attivi attirano naturalmente tutti coloro che hanno volontà, determinazione e buone idee: è proprio il caso di RedMoringa, che ha sviluppato una linea d’integratori alimentari e di cosmetici naturali tutti a base di Moringa.

La Moringa infatti coadiuva l’assorbimento dei principi attivi di tutti gli integratori, giocando un ruolo attivo non solo nella comunicazione, ma soprattutto nella funzionalità dei prodotti.

RedMoringa conta oggi già 14 integratori alimentari in commercio, alcuni dei quali possono considerarsi dei veri e propri bestseller come il “Cellulite” o l “Energia” con migliaia di unità vendute mensilmente e centinaia di recensioni positive di clienti soddisfatti.

Per quanto riguarda i cosmetici invece, RedMoringa ha voluto anticipare il mercato grazie alle proprietà anti inquinamento dell’estratto peptidico dei semi di Moringa. Studi recenti hanno infatti dimostrato una diretta correlazione tra problemi all’epidermide ed inquinamento atmosferico, problema che purtroppo assilla sempre più centri urbani e che non ha una facile, né veloce, soluzione.

L’intera gamma Beauty, formata ad oggi da 20 cosmetici diversi, è composta da ingredienti naturali in percentuali variabili tra il 98% e il 99,5%, altamente funzionali e ovviamente a base di estratto di Moringa. Ciò rende l’intera gamma, che spazia dagli shampoo per capelli di diverso tipo all’olio barba, un potente anti pollution.

I mercati in Sviluppo RedMoringa

Per affrontare il mercato degli animali invece RedMoringa ha deciso di utilizzare un nuovo brand, “WellFido” (by RedMoringa) i cui primi prodotti saranno disponibili già entro il primo quadrimestre 2024, dapprima sul medesimo shop ed entro il terzo quadrimestre 2024 anche presso uno shop e uno store dedicati.

Il mercato PET, ed in particolar modo quelli del beauty e degli integratori per animali è infatti uno dei settori in più rapido sviluppo in assoluto e come tutti i mercati emergenti chi avrà la capacità di posizionarsi con prodotti di alta qualità, utili e riconosciuti come tali avrà un vantaggio competitivo.

Con questo spirito a fine 2023 l’azienda ha commissionato ad una società specializzata la ricerca e sviluppo di 2 nuovi integratori con moringa per cani e nello specifico un multivitaminico particolarmente indicato per diete domestiche ed un integratore anti tartaro. Parallelamente ha sviluppato con l’attuale produttore di cosmesi un balsamo per il naso ed uno per le zampe, 100% naturali, a base di olio di moringa.

I cosmetici saranno pronti entro fine aprile mentre i primi 2 integratori saranno lanciati entro giugno 2024.

Chi è RedMoringa

Nata a Torino dall’idea di Luca e Alberto a fine 2020, l’azienda RedMoringa ha chiuso il 2023 con un fatturato superiore ai 500.000€, con un incremento rispetto all’anno precedente del 130%. È già ben collocata sui mercati digitali italiani e lavora per raggiungere un ambizioso obiettivo: quello di coniugare ambiente e salute, per offrire ai propri consumatori prodotti di elevata qualità e beneficio per l’organismo ma di basso impatto ambientale.

L'obiettivo non è fermarsi all’Italia, ma riuscire a promuovere il benessere naturale della Moringa in tutta Europa. A fine 2023 sono stati completati lo Shop e lo Store Amazon dedicati al mercato francese e da qualche settimana hanno visto la luce quelli per il mercato Tedesco e Bulgaro ed in pipeline ci sono anche Spagna e Regno Unito.

“Riuscire ad affrontare il mercato europeo in così poco tempo mi riempie d’orgoglio e nuove energie” commenta Luca Gilardi, ceo di RedMoringa.

