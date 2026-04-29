Rocca di Papa, nasce il Museo diffuso del bosco: arte contemporanea e natura protagoniste fino al 25 ottobre

Al via nei Castelli Romani un progetto innovativo di turismo esperienziale

A Rocca di Papa prende ufficialmente il via il “Museo diffuso del bosco”, un’iniziativa che coniuga arte contemporanea, valorizzazione ambientale e turismo sostenibile nel cuore dei Castelli Romani. Il progetto si inserisce nell’ambito di Experience Park, format avviato nel 2024 e organizzato da Valica S.p.A., realtà leader nel marketing tecnologico applicato ai settori turismo ed enogastronomia.

L’iniziativa è patrocinata dall’amministrazione di Rocca di Papa, dal Parco Regionale dei Castelli Romani, dalla Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini e da Sistema Castelli Romani, con il coinvolgimento di numerosi partner territoriali e operatori del settore.

Un museo a cielo aperto tra Monte Cavo e Via Sacra

Il Museo diffuso del bosco si sviluppa lungo i sentieri del Parco dei Castelli Romani, tra Monte Cavo e la storica Via Sacra, trasformando il paesaggio naturale in uno spazio espositivo immersivo. L’obiettivo è promuovere una fruizione consapevole del territorio, attraverso un dialogo diretto tra arte e ambiente.

Il progetto si distingue per il suo carattere innovativo: non un museo tradizionale, ma un percorso aperto e accessibile, in cui le installazioni artistiche si integrano con l’ecosistema boschivo, offrendo un’esperienza culturale, educativa ed emozionale.

Cinque installazioni per raccontare il rapporto tra uomo e natura

Il percorso si articola attraverso cinque installazioni artistiche che affrontano, con linguaggi diversi, il tema del rapporto tra uomo e natura. Tra queste spicca “Flora”, opera monumentale in legno dell’artista Marco Martalar, realizzata con materiali di recupero e simbolo di resilienza ambientale.

Lungo la Via Sacra trovano spazio anche sculture di animali in metallo Corten, perfettamente integrate nel paesaggio, che richiamano la biodiversità del territorio. Le altre installazioni approfondiscono il tema del benessere psicofisico legato alla natura, della qualità della vita e della percezione del paesaggio, attraverso opere che invitano il visitatore a rallentare e a osservare con maggiore consapevolezza.

Experience Park tra mobilità sostenibile e valorizzazione enogastronomica

Il Museo diffuso del bosco si inserisce in un’offerta più ampia proposta da Experience Park, che include servizi di noleggio e-bike e percorsi di trekking, con l’obiettivo di incentivare forme di mobilità sostenibile e turismo lento.

A completare l’esperienza, l’area gastronomica della Baita di Monte Cavo propone una selezione di piatti tipici dei Castelli Romani, valorizzando le eccellenze locali e contribuendo a rafforzare il legame tra territorio e tradizione culinaria.

Le istituzioni: “Un modello virtuoso di valorizzazione del territorio”

Il presidente del Parco, Ivan Boccali, ha definito il progetto “un esempio virtuoso di come sia possibile coniugare tutela ambientale, cultura e benessere, promuovendo una fruizione sostenibile del patrimonio naturale”.

Sulla stessa linea il sindaco Massimiliano Calcagni, che ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti “un’importante occasione di crescita culturale e turistica per il territorio, capace di valorizzare il bosco come elemento identitario e risorsa strategica”.

Informazioni e accesso

Il Museo diffuso del bosco è visitabile gratuitamente tutti i giorni dal 25 aprile al 25 ottobre. L’area gastronomica è aperta dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi, con orari variabili in base alla stagione.

L’iniziativa si candida a diventare un punto di riferimento nel panorama del turismo esperienziale nazionale, contribuendo a rafforzare l’attrattività dei Castelli Romani attraverso un modello integrato che unisce cultura, ambiente e sviluppo sostenibile.

Contatti:

KTP.Agency

emiliano.stampa@gmail.com

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di KTP.Agency