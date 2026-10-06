Rockwell Automation espande i servizi gestiti SecureOT per supportare i firewall Fortinet e l'infrastruttura esistente dei clienti

Le nuove soluzioni aiutano le aziende manifatturiere a proteggere e gestire gli ambienti OT, indipendentemente dagli investimenti infrastrutturali esistenti

MILWAUKEE, 6 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi due nuove aggiunte alla sua suite di soluzioni di cybersecurity industriale SecureOT™: Firewall Managed Services con Fortinet e Infrastructure Managed Services. Le nuove offerte offrono alle aziende manifatturiere maggiore flessibilità nelle modalità di protezione e gestione degli ambienti di operational technology (OT), supportando sia i firewall Fortinet sia l'infrastruttura esistente di proprietà del cliente.

Con il continuo aumento delle minacce rivolte alle operation industriali e la persistente difficoltà nel reperire professionisti qualificati nella sicurezza OT, le aziende manifatturiere sono alla ricerca di nuove modalità per rafforzare la resilienza senza aggiungere complessità. L'ultima ricerca di Rockwell ha rilevato che la cybersecurity è ora tra i principali rischi esterni per le aziende manifatturiere, riflettendo una crescente preoccupazione legata alla sempre maggiore connessione tra gli ambienti IT e OT. I nuovi servizi forniscono monitoraggio, manutenzione e gestione professionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, progettati per aiutare le aziende manifatturiere a ridurre i rischi, migliorare la resilienza e mantenere la continuità operativa.

Firewall Managed Services con Fortinet

Firewall Managed Services di Rockwell supporta ora i firewall Fortinet FortiGate, estendendo così la gamma di opzioni hardware standard disponibili per i clienti. I firewall FortiGate offrono sicurezza ad alte prestazioni agli ambienti OT con una scalabilità economicamente vantaggiosa tra i vari siti, funzionalità avanzate di rilevamento delle minacce supportate dai dati sulle minacce OT di FortiGuard Labs e un TCO inferiore rispetto a molte soluzioni alternative.

Nell'ambito di questo servizio, Rockwell gestisce i firewall Fortinet per conto del cliente, occupandosi di monitoraggio, gestione degli allarmi, gestione delle modifiche alle regole, applicazione di patch e aggiornamenti del firmware. I clienti ottengono un unico punto di contatto per il monitoraggio dello stato e la manutenzione dei propri firewall. L'obiettivo è la semplicità: un unico contratto di servizi gestiti, un unico team di professionisti e un'attività in meno di cui preoccuparsi.

Infrastructure Managed Services Infrastructure Managed Services offre una soluzione scalabile e completamente gestita, progettata per rafforzare la resilienza operativa degli ambienti di rete e di elaborazione industriali. Combinando un supporto globale 24/7 e un monitoraggio sicuro con la gestione del ciclo di vita dell'hardware, la soluzione aiuta le organizzazioni industriali a mantenere elevati livelli di disponibilità e uptime, a ridurre i rischi informatici e a diminuire i costi operativi. Infrastructure Managed Services offre soluzioni chiavi in mano per la gestione di architetture difendibili, tra cui Data Center Industriali (IDC), Appliance VersaVirtual™ (VVA), firewall e switch di rete.

I servizi gestiti si sono ora ampliati per supportare le organizzazioni nella gestione delle infrastrutture esistenti di loro proprietà, inclusi server, piattaforme di virtualizzazione, switch e sistemi di backup di fornitori come Fortinet. Questo è pensato per le aziende manifatturiere che hanno già investito nella propria infrastruttura ma che desiderano avvalersi dell'esperienza operativa di Rockwell per la sua gestione futura.

"Le aziende manifatturiere hanno bisogno di soluzioni di cybersecurity che si adattino alle loro esigenze operative e non viceversa", ha dichiarato Aaron White, global capability manager, infrastructure managed services, Rockwell Automation. "Sia che stiano standardizzando i firewall Fortinet o che cerchino un supporto professionale per la gestione dell'infrastruttura che hanno già implementato, questi servizi SecureOT offrono la flessibilità e l'esperienza nel settore necessarie per contribuire a proteggere le operazioni critiche e a mantenere l'operatività."

Sia Firewall Managed Services con Fortinet sia Infrastructure Managed Services sono ora disponibili come parte della suite di soluzioni SecureOT di Rockwell Automation, che aiuta le aziende manifatturiere a valutare, proteggere e migliorare continuamente la propria postura di sicurezza OT.

Per saperne di più sui servizi gestiti SecureOT e sulle ultime soluzioni per la sicurezza informatica di Rockwell, visitare https://www.rockwellautomation.com/fr-fr/capabilities/industrial-cybersecurity.html

Domande frequenti:

Quali sono i nuovi servizi gestiti SecureOT di Rockwell Automation?Rockwell Automation ha introdotto Firewall Managed Services con Fortinet e Infrastructure Managed Services, ampliando il proprio portafoglio SecureOT di soluzioni gestite per la cybersecurity e le infrastrutture per le attività industriali.

Cosa offre Firewall Managed Services con Fortinet?Il servizio fornisce la gestione professionale dei firewall Fortinet FortiGate, inclusi monitoraggio 24/7, gestione degli allarmi, aggiornamenti del firmware, gestione delle modifiche alle regole, applicazione di patch e supporto operativo continuo. Il servizio è incentrato sullo stato di salute e sulla manutenzione dell'appliance firewall del cliente, offrendo così l'accesso a una delle piattaforme firewall più diffuse del settore.

Che cos'è Infrastructure Managed Services?Infrastructure Managed Services offre monitoraggio professionale, gestione del ciclo di vita e supporto operativo per reti industriali, server, piattaforme di virtualizzazione, firewall e infrastrutture OT correlate. Il servizio aiuta le aziende manifatturiere a migliorare la continuità operativa, ridurre il rischio informatico ed estendere il valore degli investimenti esistenti, liberando risorse interne che possono così concentrarsi su altre attività.

Le aziende manifatturiere possono utilizzare i servizi gestiti SecureOT con l'infrastruttura già di loro proprietà?Sì. Infrastructure Managed Services ora supporta anche infrastrutture di proprietà del cliente di fornitori leader, tra cui Fortinet. Ciò consente alle aziende manifatturiere di avvalersi del supporto professionale di Rockwell senza dover sostituire l'hardware esistente o rinunciare a investimenti tecnologici già effettuati.

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Rockwell Automation, con sede a Milwaukee, Wisconsin, conta circa 26.000 dipendenti impegnati a supportare i nostri clienti in oltre 100 Paesi, secondo i dati di fine anno 2025. Per saperne di più su come stiamo realizzando la Connected Enterprise® nelle imprese industriali, visitate il sito www.rockwellautomation.com.

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