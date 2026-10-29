Rockwell Automation introduce le funzionalità SecureOT per aiutare gli OEM ad affrontare le nuove normative emergenti sulla cybersecurity

Le funzionalità SecureOT aiutano i costruttori di macchine a identificare le vulnerabilità, a documentare la postura di cybersecurity e a supportare la conformità normativa lungo l'intero ciclo di vita delle macchine

MILWAUKEE, 29 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale specializzata in automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi le nuove funzionalità di sicurezza informatica SecureOTTM progettate per aiutare i costruttori di macchine (OEM) a semplificare le attività di conformità, a rafforzare l'approccio secure-by-design e a gestire meglio i rischi informatici durante l'intero ciclo di vita delle macchine.

Le normative in materia di cybersecurity, come il Cyber Resilience Act (CRA) e il Regolamento macchine (MR), prevedono importanti scadenze di conformità nel 2026 e 2027. Con l'evoluzione del quadro normativo e dei requisiti applicabili ai costruttori di macchine, gli OEM sono sempre più chiamati a dimostrare il proprio livello di preparazione in materia di cybersecurity, mantenere una documentazione dettagliata e fornire supporto continuo per gli asset installati. Secondo i risultati dell'OEM Advantage Playbook di Rockwell Automation, tale pressione si avverte in tutto il mercato: quasi due OEM su cinque stanno già affrontando requisiti di conformità in continua evoluzione, mentre il 63% prevede che i rischi informatici persisteranno. Nonostante ciò, a molti manca la visibilità sulla loro attuale preparazione e sui passi necessari per aumentarla. Le funzionalità SecureOT di Rockwell contribuiscono ad affrontare queste sfide fornendo agli OEM gli strumenti per una gestione proattiva della cybersecurity e rendendo la conformità normativa un processo più ripetibile e scalabile.

Rockwell Automation ha ampliato SecureOT introducendo funzionalità specifiche per gli OEM, tra cui valutazioni della cybersecurity, servizi di consulenza, visibilità a livello di macchina, identificazione delle vulnerabilità e reporting di conformità per aiutare i costruttori di macchine ad affrontare l'evoluzione dei requisiti normativi. Basate sulla piattaforma SecureOTTM, queste funzionalità consentono alle organizzazioni di identificare le vulnerabilità, documentare la postura di cybersecurity e supportare la conformità normativa durante l'intero ciclo di vita delle macchine.

Combinando tecnologia, servizi e competenze di cybersecurity industriale, SecureOT aiuta gli OEM a superare un approccio reattivo alla conformità normativa, adottando una gestione del rischio informatico più proattiva e scalabile.

Le funzionalità principali includono:

"Gli OEM si trovano ad affrontare una pressione senza precedenti per dimostrare la propria preparazione in materia di cybersecurity, pur continuando a innovare e a fornire macchine di alta qualità nei tempi previsti", ha dichiarato Rick Kaun, direttore globale dei servizi di cybersecurity di Rockwell Automation. "Combinando la tecnologia SecureOT, i servizi di consulenza e l'expertise di Rockwell Automation, aiutiamo gli OEM a trasformare la cybersecurity in un vantaggio strategico di business anziché considerarla un semplice adempimento normativo".

Per saperne di più su SecureOT e su come Rockwell aiuta i costruttori di macchine ad affrontare l'evoluzione dei requisiti di sicurezza informatica, cliccate qui.

Domande frequenti:

In che modo SecureOT aiuta gli OEM a rafforzare la loro preparazione in materia di sicurezza informatica?SecureOT aiuta gli OEM a valutare il proprio livello di preparazione in materia di cybersecurity, identificare le vulnerabilità, documentare la postura di cybersecurity delle macchine e supportare la conformità normativa durante l'intero ciclo di vita delle macchine. Combinando valutazioni della cybersecurity, servizi di consulenza e le funzionalità della piattaforma SecureOT, gli OEM possono ottenere una maggiore visibilità sui rischi relativi informatici e al contempo implementare pratiche secure-by-design.

In che modo SecureOT può aiutare gli OEM a prepararsi a normative come il Cyber Resilience Act e il Regolamento macchine?L'utilizzo della piattaforma SecureOT aiuta gli OEM a ottenere visibilità sui rischi di cybersecurity delle macchine, supportando al contempo un approccio secure-by-design per l'intero ciclo di vita del prodotto. Questo strumento riduce al minimo i tempi e i rischi associati alle attività di progettazione necessarie per supportare la conformità normativa, semplificando al contempo la predisposizione della documentazione richiesta.

Cosa differenzia l'approccio di Rockwell Automation alla sicurezza informatica per gli OEM?Rockwell Automation combina competenze nell'automazione industriale, tecnologia di cybersecurity OT, valutazioni, servizi di consulenza e visibilità a livello di macchina in un approccio unificato. Ciò aiuta gli OEM a creare programmi di sicurezza informatica scalabili che supportino lo sviluppo secure-by-design, la gestione continuativa delle vulnerabilità, la documentazione di conformità e il supporto lungo l'intero ciclo di vita delle macchine.

Informazioni su Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Rockwell Automation, con sede a Milwaukee, Wisconsin, conta circa 26.000 dipendenti impegnati a supportare i nostri clienti in oltre 100 Paesi, secondo i dati di fine anno 2025. Per saperne di più su come stiamo realizzando la Connected Enterprise® nelle imprese industriali, visitate il sito www.rockwellautomation.com.

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