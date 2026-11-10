Rockwell Automation presenta PanelView Pro: visualizzazione ad alte prestazioni per la produzione moderna

Il nuovo pannello operatore HMI combina prestazioni, robustezza e design modulare e semplifica la migrazione dalle applicazioni FactoryTalk View ME

MILWAUKEE, Wis., 10 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale dedicata all'automazione industriale e alla trasformazione digitale, ha annunciato il lancio di PanelView™ Pro, un pannello operatore grafico ad alte prestazioni progettato per operare anche nelle condizioni industriali più gravose. Sviluppato per le applicazioni FactoryTalk® View Machine Edition (ME), PanelView Pro combina prestazioni più veloci, robustezza e un'architettura modulare che semplifica la manutenzione e la gestione del ciclo di vita, fornendo al contempo un percorso di migrazione agevole per le applicazioni esistenti.

In un contesto in cui le aziende manifatturiere sono sempre più chiamate a modernizzare infrastrutture obsolete, conciliare la continuità operativa con l'evoluzione dei requisiti di cybersecurity e conformità normativa rappresenta una sfida crescente. L'aggiornamento dei sistemi di interfaccia operatore (HMI) richiede spesso la riprogettazione dell'applicazione, modifiche ai pannelli e fermi di produzione. PanelView Pro risponde a queste sfide consentendo alle aziende di continuare a utilizzare le applicazioni FactoryTalk View ME esistenti durante la transizione a una piattaforma hardware di nuova generazione.

"I produttori hanno bisogno di tecnologie di visualizzazione in grado di rispondere alle esigenze di processi operativi sempre più complessi, supportando al contempo gli obiettivi di modernizzazione a lungo termine", ha affermato Angela Rapko, vice president and general manager, visualization & asset management, Rockwell Automation. "PanelView Pro offre le prestazioni, la robustezza e la flessibilità che i clienti si aspettano da un moderno pannello operatore grafico con un design modulare che semplifica la manutenzione e aiuta a salvaguardare gli investimenti già effettuati nelle applicazioni FactoryTalk View ME.Le caratteristiche principali di PanelView Pro includono:

"Le aziende manifatturiere hanno bisogno di soluzioni concrete per modernizzare le infrastrutture HMI obsolete, mantenendo la continuità produttiva, rafforzando la sicurezza informatica e preparandosi all'adozione di abilitate dall'AI che richiedono una maggiore visibilità sui processi di fabbrica e informazioni contestualizzate", ha affermato Craig Resnick, vicepresidente di ARC Advisory Group. "PanelView Pro risponde a queste priorità offrendo prestazioni di visualizzazione più elevate, una maggiore robustezza e un'architettura modulare che supporta il riutilizzo delle applicazioni, semplifica la migrazione da FactoryTalk View ME e aiuta a proteggere gli investimenti esistenti. Questo approccio orientato all'intero ciclo di vita può aiutare a ridurre i costi, la complessità e il rischio operativo associato alla modernizzazione, supportando nel lungo periodo la resilienza, la manutenibilità e decisioni operative più consapevoli."

PanelView Pro si inserisce nel portafoglio di soluzioni di visualizzazione di Rockwell Automation e offre ai clienti un percorso chiaro per modernizzare le applicazioni FactoryTalk View ME, semplificare la gestione del ciclo di vita e mantenere un'esperienza hardware coerente tra le varie soluzioni di visualizzazione. PanelView Pro sarà disponibile per i clienti a partire dal quarto trimestre del 2026, mentre ulteriori componenti modulari e nuove configurazioni saranno introdotti progressivamente nel corso del 2027.

Per ulteriori informazioni su PanelView Pro, visitate il sito https://www.rockwellautomation.com/it-it/products/hardware/hmi/panelview-pro.html.

FAQ

Cos'è PanelView Pro?PanelView Pro di Rockwell Automation è un pannello operatore grafico ad alte prestazioni progettato per le applicazioni industriali più complesse. Combina un'elevata velocità di elaborazione, una visualizzazione grafica reattiva, funzionalità avanzate di cybersecurity e un'architettura modulare che semplifica la manutenzione e la gestione del ciclo di vita. Offre inoltre un percorso di migrazione agevole per le applicazioni FactoryTalk View ME esistenti, aiutando i clienti a modernizzare i propri sistemi senza richiedere una riprogettazione estesa.

A chi è destinato PanelView Pro?PanelView Pro è progettato per costruttori di macchine (OEM), integratori di sistemi e utenti finali che desiderano modernizzare l'infrastruttura HMI obsoleta, riducendo al minimo i tempi di inattività, l'impegno di progettazione e il rischio operativo.

Quale sfida risolve PanelView Pro?Molte aziende manifatturiere devono sostituire hardware HMI obsoleto, ma temono che questo comporti la necessità di riprogettare le applicazioni, riconfigurare i pannelli e interrompere la produzione. PanelView Pro offre un percorso di migrazione a basso impatto che aiuta a preservare gli investimenti esistenti in FactoryTalk View ME durante la transizione a un hardware moderno.

In che modo PanelView Pro semplifica la manutenzione?La sua architettura modulare che separa il display dai moduli logici, consente ai clienti di sostituire i singoli componenti anziché dover intervenire su un intero pannello operatore. Ciò può contribuire a ridurre i costi di manutenzione, migliorare la manutenibilità e semplificare la gestione dei ricambi. Informazioni su Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Rockwell Automation, con sede a Milwaukee, Wisconsin, conta circa 26.000 dipendenti impegnati a supportare i nostri clienti in oltre 100 Paesi, secondo i dati di fine anno 2025. Per saperne di più su come stiamo realizzando la Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitate www.rockwellautomation.com.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/rockwell-automation-presenta-panelview-pro-visualizzazione-ad-alte-prestazioni-per-la-produzione-moderna-302934148.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.