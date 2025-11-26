Roma capitale del Wedding Tourism: AIWP alla Camera dei deputati per il valore della professione Wedding Planner acclarata dalle Norme Uni

Roma, 26/11/2025. Una professione sempre più richiesta, centrale e con competenze regolamentate: il Wedding Planner entra ufficialmente nell’agenda del turismo italiano. Domani, giovedì 27 novembre 2025, alle ore 16, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati (via della Missione 4), si terrà la conferenza stampa “Il ruolo professionale del Wedding Planner nel turismo”, un appuntamento insieme a AIWP – Associazione Italiana Wedding Planner, promosso dall’On. Erica Mazzetti.

L’incontro accende l’attenzione su tre pilastri ormai riconosciuti come strategici per il sistema Paese: professionalità regolamentata, sostenibilità integrata e sviluppo del comparto Wedding Tourism, oggi uno dei segmenti più competitivi dell’industria turistica italiana.

La conferenza riunisce Parlamento, ENIT, Dimore Storiche Italiane e la rappresentanza professionale conforme alle norme UNI 11954 e 11955, con l’obiettivo di riconoscere il Wedding Planner come garante di qualità, sostenibilità operativa e valorizzazione responsabile dei territori, elementi ormai indispensabili nelle politiche turistiche contemporanee.

“Per la prima volta in sede parlamentare – sottolinea AIWP – il Wedding Tourism viene presentato come filiera economica strutturata, capace di generare attrattività internazionale, crescita sostenibile e tutela del patrimonio culturale, integrando competenze professionali certificate e visione strategica sul territorio”.

Interverranno:

Carlo De Romanis, responsabile nazionale Dipartimento Turismo Forza Italia;

Alessandra Priante, presidente ENIT;

Maria Pace Odescalchi, presidente Associazione Dimore Storiche Italiane;

Silvia Sottocasa, vicepresidente AIWP con delega alla sostenibilità;

Delia Cualbu, vicepresidente AIWP con delega al Destination Wedding;

Pasquale Brescia, vicepresidente AIWP;

Clara Trama, presidente AIWP.

