Salute: a Nemi il 7 novembre giornata di prevenzione con vaccini e screening gratuiti

Dalle ore 10 alle 17, nel centro storico di Nemi, un’intera giornata dedicata alla tutela della salute. In programma vaccinazioni antinfluenzali, anti-Covid, HPV e Herpes Zoster, screening oncologici, controllo della vitamina D e promozione dell’App LazioPerLaSalute. Il Sindaco Alberto Bertucci: «La prevenzione è il primo passo per tutelare la salute e migliorare la qualità della vita».

NEMI – La prevenzione come strumento fondamentale per tutelare la salute individuale e collettiva. È questo l’obiettivo della Giornata della Prevenzione e della Tutela della Salute, in programma sabato 7 novembre 2026, dalle ore 10 alle 17, a Nemi, presso la sala al piano terra di Corso Vittorio Emanuele 18, adiacente alla Polizia Locale, nel centro storico.

L’iniziativa, promossa dal Com. di Nemi in collaborazione con la ASL Roma 6 e la Regione Lazio, rappresenta un’importante occasione per avvicinare i cittadini ai servizi sanitari, favorire la diagnosi precoce e sensibilizzare la popolazione sull’importanza dei controlli periodici.

Nel corso della giornata sarà possibile accedere gratuitamente a diverse attività di prevenzione, con il coinvolgimento dei professionisti sanitari e dei servizi territoriali.

Vaccinazioni e screening: tutti i servizi disponibili

Il programma della giornata prevede una serie di interventi dedicati alla prevenzione e alla tutela della salute.

Vaccinazioni

Saranno disponibili le seguenti vaccinazioni, secondo le fasce di età e le indicazioni previste dalle disposizioni sanitarie vigenti:

Vaccinazione antinfluenzale. Vaccinazione antipneumococcica. Vaccinazione anti-Covid. Vaccinazione contro il Papillomavirus HPV, per tutti a partire dai 12 anni di età. Vaccinazione contro l’Herpes Zoster.

Le attività saranno curate dal Dipartimento di Prevenzione e dai Servizi Vaccinali della ASL Roma 6.

Screening oncologici

Per favorire la diagnosi precoce e promuovere la prevenzione oncologica, sarà possibile effettuare:

Prenotazione dello screening mammografico. Distribuzione dei kit per lo screening del tumore del colon-retto.

Le attività saranno curate dai Referenti Screening della ASL Roma 6.

Controllo della vitamina D

Nel corso della giornata sarà inoltre possibile effettuare uno screening per la rilevazione dei livelli di vitamina D attraverso un prelievo capillare.

Il servizio sarà curato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 6.

LazioPerLaSalute: servizi sanitari a portata di smartphone

La giornata sarà anche un’occasione per conoscere e attivare l’App LazioPerLaSalute, attraverso il supporto dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità (IFeC) del Dipartimento del Territorio – Distretto di appartenenza.

L’iniziativa intende promuovere una maggiore conoscenza degli strumenti digitali messi a disposizione dei cittadini per facilitare l’accesso ai servizi sanitari.

Il Sindaco Alberto Bertucci: «La prevenzione è il primo passo per tutelare la salute»

«La prevenzione è uno degli strumenti più importanti per proteggere la salute e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Come Amministrazione comunale, riteniamo fondamentale promuovere iniziative che avvicinano la popolazione ai servizi sanitari e rendano più accessibili le attività di controllo e diagnosi precoce. La Giornata della Prevenzione rappresenta un’importante occasione per prendersi cura di sé, informarsi e compiere un gesto concreto per il proprio benessere. Ringrazio la ASL Roma 6 e la Regione Lazio per la collaborazione e tutti gli operatori sanitari che saranno presenti. Invito l’intera cittadinanza a partecipare, perché una comunità più attenta alla salute è una comunità più forte e consapevole», dichiara il Sindaco di Nemi, Alberto Bertucci.

L’Amministrazione comunale rinnova così il proprio impegno nella promozione di iniziative rivolte alla tutela della salute pubblica, favorendo la collaborazione con le istituzioni sanitarie e l’accesso ai servizi di prevenzione sul territorio.

La prevenzione rappresenta un gesto concreto per il benessere individuale e collettivo. Anche un semplice controllo può contribuire a individuare precocemente eventuali problematiche e migliorare la qualità della vita.

Informazioni per i cittadini

Evento: Giornata della Prevenzione e della Tutela della Salute Data: sabato 7 novembre 2026 Orario: dalle ore 10 alle 17 Luogo: sala al piano terra, Corso Vittorio Emanuele 18, adiacente alla Polizia Locale, centro storico di Nemi Ingresso: gratuito Organizzazione: Com. di Nemi, ASL Roma 6 e Regione Lazio

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Per alcune attività potrebbero essere previsti requisiti di età o indicazioni specifiche, secondo le disposizioni regionali vigenti.

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