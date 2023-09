Domus Flegrea e Domus Relais Posillipo: “Terapia occupazionale e terza età, le attività che migliorano la vita degli anziani”

Gestire in modo ottimale il tempo libero attraverso attività ricreative e di socializzazione personalizzate per il benessere psicofisico degli ospiti senior

Napoli, 19 settembre 2023. L'importanza della terapia occupazionale nelle case albergo per anziani, sia a livello motorio che ricreativo, rappresenta uno dei cardini essenziali dell’offerta rivolta ai propri ospiti, attraverso un coinvolgimento dinamico della persona in attività quotidiane al fine di favorirne il benessere fisico, psicologico e sociale.

“La terapia occupazionale calibrata sulla persona è un elemento chiave nel raggiungimento degli obiettivi della strategia di invecchiamento sano e attivo grazie alla sua capacità di preservare l'indipendenza funzionale in età avanzata e di mantenere una buona qualità di vita”, spiega Michele Turizio, titolare delle due case albergo per anziani di Napoli. I nostri soggiorni prevedono un programma di attività ricreative e di interazione sociale che aiuta la salute mentale, contribuendo al mantenimento delle funzioni cognitive e al contenimento del rischio di depressione e di demenza, riducendo anche stress e ansia, migliorando al contempo la qualità del sonno e la vitalità. Nelle nostre due strutture abbiamo a cuore il benessere degli ospiti, per i quali è molto importante svolgere attività di vari tipi, impegnando il proprio tempo in maniera attiva, positiva, creativa e gratificante. Tutto questo è ovviamente gestito da personale competente in un ambiente adeguato, accogliente e armonioso”.

Domus Flegrea e Domus Relais Posillipo, ubicate nel territorio partenopeo, sono strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera destinata ad anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti. Le strutture offrono camere, singole e doppie, dotate di tutti i più moderni comfort ed ampi spazi comuni sia interni che esterni. Accessibilità, sicurezza, autonomia, dieta sana e bilanciata, svago ed intrattenimento, fanno della Domus Flegrea e della Domus Relais Posillipo i luoghi ideali per garantire alle persone anziane soggiorni sereni, spensierati e soprattutto, adeguati alle diverse esigenze.

“Il nostro concetto di ospitalità e cura degli anziani è a 360 gradi: spazi confortevoli, strutturati per promuovere sia i momenti di privacy che di vita comunitaria, offrendo tutti quei servizi di assistenza e supporto nelle attività di tutti i giorni, con possibilità di attività occupazionali, ricreative e di mantenimento”, prosegue Turizio. “La terapia occupazionale, in altre parole, interviene nell’ambito della stimolazione psicofisica, utilizzando attività espressive, manuali rappresentative, ludiche, della vita quotidiana. In questo modo, gli anziani vengono naturalmente coinvolti in occupazioni diversificate, attentamente selezionate e graduate a seconda dei loro bisogni e desideri, affiancati sempre dalla supervisione di personale esperto e qualificato”.

Le attività proposte dalle due strutture ricettive mirano dunque a sviluppare la socializzazione, a stimolare la curiosità e gli interessi, a mantenere le abilità fisiche e mentali, in definitiva, a migliorare la qualità della vita creando un ambiente confortevole e familiare dove trascorrere soggiorni piacevoli e stimolanti godendo della compagnia di persone che condividono interessi simili.

Contatti:

www.domusflegrea.it

www.domusrelaisposillipo.com