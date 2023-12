PIRAMAL PHARMA SOLUTIONS CELEBRA L'APERTURA DEL SUO STABILIMENTO AMPLIATO PER LA PRODUZIONE DI ADC A GRANGEMOUTH, IN SCOZIA

• Inaugurazione e messa in servizio di un impianto multifunzionale all'avanguardia per la produzione di coniugati anticorpo-farmaco (ADC) che espande la capacità di circa il 70-80%

• Adrian Gillespie, direttore generale dell'agenzia Scottish Enterprise, si unisce al gruppo dirigente di Piramal e alla dirigenza del sito per celebrare l'evento

• La messa in servizio dello stabilimento rappresenta il momento culminante di un investimento da 45 milioni di sterline volto a rispondere alla domanda in rapida crescita di produzione di ADC, con il supporto di una sovvenzione di 2,4 milioni di sterline dell'agenzia governativa Scottish Enterprise

MUMBAI, India e GRANGEMOUTH, Scozia, 20 dicembre 2023 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione per lo sviluppo e la produzione a contratto (CDMO) e parte di Piramal Pharma Ltd. (PPL) (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ha celebrato oggi l'inaugurazione del suo stabilimento ampliato di produzione di coniugati corpo-farmaco (ADC) a Grangemouth, in Scozia (Regno Unito).

Tra le autorità presenti alla cerimonia e all'inaugurazion della messa in servizio formale dello stabilimento c'era anche Adrian Gillespie, direttore generale dell'agenzia Scottish Enterprise. In rappresentanza di Piramal erano presenti Nandini Piramal, presidente, Piramal Pharma Limited; Peter DeYoung, CEO, Piramal Pharma Solutions; Herve Berdou, COO, Piramal Pharma Solutions; Chris Leahy, vicepresidente senior dipartimento finanziario, Piramal Pharma Solutions e Francois Houbart, direttore generale e responsabile del sito di Grangemouth, Piramal Pharma Solutions.

Piramal Pharma Solutions è un'azienda leader globale per sviluppo e produzione di ADC, con centinaia di carichi utili sviluppati e più di un migliaio di lotti di ADC prodotti. Questa espansione migliora ulteriormente la capacità del sito di circa il 70-80%, consentendo un aumento della produzione di lotti ADC per uso commerciale. L'espansione della capacità, portata a termine per la commercializzazione entro quest'anno fiscale, offre due nuove suite di produzione di ADC, appositamente sviluppate per integrare le tre già esistenti. L'investimento da 45 milioni di sterline è stato finanziato tramite una combinazione di sovvenzioni del governo fornite da Scottish Enterprise, prestiti bancari, co-investimenti dei clienti e capitale proprio.

I principali beneficiari dell'espansione sono la base clienti di Piramal e i pazienti a cui si rivolge l'azienda, che possono ora godere di un maggiore supporto grazie alla migliore capacità del sito di garantire il ciclo di vita completo di sviluppo e produzione di ADC. A questo si aggiunge ADCelerate™, la soluzione con marchio dell'azienda per il rapido sviluppo nelle fasi iniziali di farmaci ADC. Questa offerta integrata associa lo sviluppo degli anticorpi monoclonali (mAb), del linker/carico utile, della coniugazione e del riempimento/finitura sterile in un unico programma integrato in quattro siti Piramal globali, tra cui quello di Grangemouth. Questa strategia semplifica le attività di sviluppo e produzione, accelerando il processo mediante il quale nuovi composti possono raggiungere i pazienti che ne hanno bisogno. Programmi quali ADCelerate, associati a una forza lavoro altamente qualificata come quella di Grangemouth, sono un esempio di come Piramal porta la migliore scienza ai propri clienti e pazienti.

L'espansione del sito include inoltre un centro dedicato alla customer experience per i clienti che visitano il sito durante attività di sviluppo e/o produzione, assieme ai nuovi laboratori di controllo qualità, ai magazzini, allo spazio per gli uffici e alle utility di supporto. L'edificio, che ha fatto ricorso a una tecnologia edile modulare per accelerarne il completamento, è stato progettato per poter ospitare un'ulteriore espansione. Possibili miglioramenti futuri potrebbero includere una nuova suite sterile di riempimento/finitura dedicata agli ADC e due suite di produzione su larga scala aggiuntive in grado di gestire dimensioni superiori di lotti.

Peter DeYoung, CEO di Piramal Pharma Solutions, ha dichiarato: "Il mercato globale degli ADC sta attraversando un periodo di forte crescita, così come la linea di Grangemouth, generando la necessità di una capacità aggiuntiva per soddisfare la domanda dei clienti. Questa espansione ci consentirà di rispondere a un'ulteriore crescita e di accettare progetti futuri. Stiamo osservando come il mercato si stia indirizzando verso una produzione su grande scala commerciale, una tendenza a cui il nuovo stabilimento è in grado di rispondere. Abbiamo ora raddoppiato la nostra capacità di produzione di ADC, rafforzando la nostra possibilità di assistere i clienti durante l'intero ciclo di vita del farmaco."

Adrian Gillespie, direttore generale di Scottish Enterprise, ha dichiarato: "L'inaugurazione di oggi segna il completamento dell'investimento di benvenuto di Piramal da 45 milioni di sterline nel settore scozzese delle scienze della vita, volto alla creazione e alla tutela di posti di lavoro di alta qualità. Siamo lieti del fatto che l'azienda abbia scelto la Scozia come sede ideale per il suo lavoro all'avanguardia nell'ambito degli ADC, una nuova area in crescita dell'innovazione medica. Siamo impazienti di proseguire e rafforzare il nostro rapporto con Piramal."

Il Segretario per la Wellbeing Economy Neil Gray ha dichiarato: "Questo investimento da 45 milioni di sterline nell'innovazione farmaceutica aiuta a sviluppare i punti di forza della Scozia negli ambiti di salute e scienze della vita, creando nuovi lavori e opportunità come parte di un'economia del benessere equa e in crescita. Rafforza inoltre la reputazione di Grangemouth in qualità di centro manifatturiero fondamentale per la Scozia."

Il segretario Gray ha aggiunto: "La strategia nazionale per l'innovazione della Scozia definisce la nostra visione per diventare una tra le piccole nazioni più innovative al mondo nel corso del prossimo decennio, collaborando con partner per sviluppare un'eccellenza leader mondiale nelle nostre aree prioritarie."

Informazioni su Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un'organizzazione per lo sviluppo e la produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per l'intero ciclo di vita del farmaco. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete integrata a livello globale di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la ricerca farmaceutica, servizi di sviluppo di processi e prodotti farmaceutici, forniture per sperimentazioni cliniche, fornitura commerciale di principi attivi farmaceutici (API) e forme farmaceutiche finite. Inoltre, offriamo servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di principi attivi altamente potenti, coniugati anticorpo-farmaco, riempimento/finitura sterile, prodotti e servizi peptidici e potenti medicinali solidi per uso orale. PPS offre inoltre servizi di sviluppo e produzione di farmaci biologici, tra cui vaccini e terapie geniche, resi possibili grazie alla società partner di Piramal Pharma Limited, Yapan Bio Private Limited.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.piramalpharmasolutions.com | LinkedIn| Facebook | X (in precedenza Twitter)

Informazioni su Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), offre un ampio portfolio di prodotti e servizi differenziati attraverso una rete di 17 stabilimenti di sviluppo e produzione globale e una rete di distribuzione globale in oltre 100 paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), un'azienda di farmaci complessi generici ospedalieri; e la divisione India Consumer Healthcare, che vende prodotti da banco. Inoltre, una delle aziende partner di PPL, AbbVie Therapeutics India Private Limited (in precedenza Allergan India Private Limited) è una joint venture tra Allergan (ora parte di AbbVie) e PPL, ed è diventata un'azienda leader nel settore delle terapie oftalmologiche. Inoltre, PPL detiene una partecipazione di minoranza in Yapan Bio Private Limited. Nell'ottobre del 2020, PPL ha ricevuto un investimento per la crescita strategica del 20% da parte del Carlyle Group.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.piramal.com/pharma | LinkedIn| Facebook | X (in precedenza Twitter)

Informazioni su Scottish Enterprise

Scottish Enterprise (SE) è l'agenzia nazionale per lo sviluppo economico della Scozia e un ente pubblico non ministeriale del governo scozzese. Offre supporto alle attività per consentire loro di innovare e crescere per trasformare l'economia scozzese, concentrandosi sulle nuove opportunità di mercato attraverso investimenti oculati, innovazione e internazionalizzazione.

Seguiteci su X (in precedenza Twitter) e su LinkedIn.

