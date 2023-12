Riposo e benessere: i migliori materassi consigliati da inmaterassi.it

Salerno, 19 dicembre 2023. Dormire bene è essenziale per il benessere psicofisico. Il riposo notturno, infatti, costituisce una importante fase di 'recupero' delle energie fisiche e mentali profuse nello svolgimento delle attività quotidiane. A differenza di quanto si possa pensare, però, l'efficacia del sonno non è legata alla quantità di tempo che si trascorre dormendo quanto, piuttosto, alla qualità del riposo. In altre parole, dormire 'tanto' non sempre è sinonimo di riposo adeguato e, cosa più importante, molto spesso non soddisfa - in parte o del tutto - il bisogno fisiologico del nostro organismo di 'ricaricare le pile'.

Le insonnie, ovvero i più comuni disturbi del sonno, ostacolano un riposo efficace e ristoratore; le difficoltà di addormentamento, così come i risvegli notturni frequenti o prematuri, impediscono di raggiungere quella fase di sonno profondo indispensabile per la funzione ristoratrice del riposo. Uno dei fattori che incide maggiormente, da questo punto di vista, è certamente il supporto utilizzato per dormire: la rete e, soprattutto, il materasso possono incidere notevolmente sulla qualità del riposo; ragion per cui, è bene scegliere con cura il sistema e il prodotto più adatti alle proprie esigenze. I fattori da prendere in considerazione sono diversi, a cominciare dalle abitudini durante il sonno. A rendere ancor più complessa la scelta contribuisce la disponibilità di un'offerta di mercato ampia come non mai, rispetto alla quale non sempre è facile orientarsi correttamente.

Ragion per cui, vediamo di seguito quali sono i materassi per il riposo consigliati dagli esperti di Inmaterassi.it, uno shop online specializzato che opera da anni nel settore.

Memory foam e water foam

I supporti di questo tipo presentano un'imbottitura realizzata con una schiuma poliuretanica viscoelastica, già da tempo largamente impiegata nell'industria del bedding per la produzione di sistemi per il riposo (materassi, guanciali, cuscini ergonomici e affini).

Il memory foam è così chiamato perché, grazie alle particolari proprietà di deformazione elastica, è in grado di 'memorizzare' la forma del corpo appoggiato su di esso. I materassi in memory sono quindi in grado adattarsi al profilo ergonomico di chi li utilizza, in quanto reagiscono in maniera puntuale alle sollecitazioni esterne (pressione e calore). Il supporto offerto dall'imbottitura risulta quindi costante, a favore di un maggiore comfort durante il riposo che favorisce il mantenimento di una postura corretta mentre si dorme. È fondamentale, infatti, che la colonna vertebrale, le gambe, le spalle e la zona lombo sacrale siano allineate e supportate correttamente, al fine di evitare tensione e stress eccessivo a carico delle articolazioni e della muscolatura. Questo genere di sollecitazioni 'negative', infatti, possono produrre indolenzimento a livello locale e, nei casi, peggiori evolversi in nevralgie, cervicaglia e dolori muscolari, con ripercussioni negative sulla qualità del sonno.

In alternativa, è possibile optare per un supporto in water foam, una schiuma sintetica a base di acqua, ottenuta mediante una mistura di sostanze quali isocianati, polioli e additivi specifici. Questo tipo di materiale presenza caratteristiche molto simili al memory, oltre ad essere traspirante, antiacaro ed estremamente confortevole.

Materassi in lattice

Simile al memory per prestazioni e 'rendimento', il lattice (o, meglio, la schiuma di lattice) è un materiale di origine naturale, anallergico e traspirante; assicura un notevole comfort durante il riposo, abbinato ad una capacità di sostegno uniforme e costante. A differenza del memory, però, ha una maggiore tendenza a deformarsi in maniera permanente e, per questo, talvolta è necessario girare il materasso per evitare che la deformazione risulti irreversibile.

I materassi in lattice, così come quelli in memory o water foam si adattano soprattutto a chi predilige supporti non particolarmente rigidi ma, piuttosto, morbidi e accoglienti. Per questo, sono consigliati in special modo a chi tende a dormire su di un fianco oppure in posizione supina a pancia in giù.

