Schneider Electric nominata "Champion” nella Canalys EMEA Titans Channel Leadership Matrix per il quinto anno consecutivo

•Schneider Electric è stata nominata Vendor Champion nel report annuale di Canalys per la leadership nella gestione del canale EMEA, tra altri otto fornitori

•Lo stato di “Champion” è riconosciuto ai fornitori che raggiungono i più alti livelli di eccellenza anno dopo anno nella gestione dei canali

•Schneider Electric è anche “Leader” per l’impegno costante verso il canale, per la relazione con i Partner e l'attenzione alle pratiche di sostenibilità.

Stezzano (BG) 27 marzo 2024 – Schneider Electric™, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, ha annunciato la nomina per il quinto anno consecutivo di "Champion" nella Canalys Titans Channel Leadership Matrix. Canalys, organizzazione leader mondiale nella ricerca del canale IT, ha riconosciuto Schneider Electric come EMEA Channel Leadership Champion per il suo impegno costante nell'espandere la propria fetta di business attraverso il canale, e per le migliorie apportate ai programmi e agli strumenti offerti.

Secondo Canalys, i "Champion" mostrano alti livelli di eccellenza nella gestione del canale rispetto ai loro pari nel settore, migliorando anche le prestazioni rispetto all’anno precedente e investendo per il futuro. I "Champion" condividono alcune caratteristiche comuni, tra cui un impegno strategico per favorire la crescita attraverso e con i Partner, investimenti per aumentare la redditività dei Partner facilitandone il business, un focus sull'innovazione dei programmi e alti livelli di soddisfazione dei Partner.

Nel 2023, Schneider Electric ha lanciato un nuovo programma per Partner IT semplificato per i suoi Partner elettrici/OT aumentando gli incentivi disponibili. Si è inoltre concentrata sul perfezionamento delle specializzazioni per i suoi Partner IT e per coloro che operano nel settore delle infrastrutture critiche.

Canalys ha specificamente sottolineato l'impegno di Schneider Electric verso i partner di canale, la qualità della gestione degli account e il supporto tecnico e la formazione. I partner considerano l'eccellenza di Schneider Electric nella gestione degli account dei partner (PAM) "un grande vantaggio" sia per aiutare a gestire l'attuale business che per individuare nuove opportunità di business.

Canalys ha inoltre evidenziato il focus di Schneider Electric sulla sostenibilità, designandola come un'opportunità chiave per i Partner, in particolare l’impegno nell'aiutare i clienti a ridurre il consumo energetico e le emissioni. "Il premio è una testimonianza del nostro continuo impegno verso i nostri Partner e il loro successo, e verso l'eccellenza nella gestione del canale IT", ha dichiarato David Terry, Vice President, IT Channels, Schneider Electric, Europe. "Siamo orgogliosi di costruire relazioni ecosistemiche solide e reciproche, di innovare i nostri programmi per accompagnare i nostri Partner nel loro percorso di decarbonizzazione, dando sempre la priorità alla soddisfazione dei Partner in ogni loro passo".

Nel 2024, Schneider Electric intensificherà ulteriormente le opportunità verticali e l’adozione dell’IoT, come i dispositivi sempre connessi e alimentati nel settore sanitario o negli edifici intelligenti, aprendo nuove opportunità importanti per i Partner coinvolti.

"Oltre il 76% del business IT in EMEA viene svolto tramite il canale e una proporzione ancora maggiore degli investimenti dei clienti è influenzata dai Partner", ha dichiarato Alastair Edwards, Chief Analyst di Canalys. "Nell’industria tecnologica diversi fornitori stanno passando a modelli di go-to-market guidati dai Partner, riconoscendo il loro ruolo nel favorire l’espansione del business IT migliorare l'efficienza delle vendite e offrire un'esperienza cliente migliorata. Il successo del fornitore dipende sempre più dalla ideazione e dall'esecuzione di strategie che supportano un ecosistema di Partner diversificato. I Partner del canale apprezzano la solida e affidabile relazione con Schneider Electric e riconoscono il suo focus nel guidare insieme ai propri stakeholder la crescita futura, supportata da miglioramenti continui nei programmi e nei processi".

Il rapporto EMEA Titans Channel Leadership Matrix valuta le prestazioni del canale EMEA di circa 30 fornitori tecnologici con almeno 12 miliardi di dollari di vendite globali (oltre il 25% realizzato attraverso Partner) o tra 2 miliardi e 12 miliardi di dollari di vendite globali (oltre il 50% realizzato attraverso Partner). La posizione di un fornitore nella Canalys Leadership Matrix si basa sul feedback dei Partner del canale raccolto negli ultimi 12 mesi tramite il Canalys Vendor Benchmark, le metriche di performance recenti e una valutazione delle prestazioni e delle prospettive del canale da parte di un panel di analisti di Canalys.

Per saperne di più sul nuovo mySchneider IT Solution Provider Partner Program, visita il sito web dedicato.

Hashtags: #LifeIsOn, #sustainability, #APC, #netzero, #Channel, #GreenPremium