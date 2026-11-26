La linea combina tecnologie per la protezione dal freddo e dagli agenti atmosferici con soluzioni stilistiche pensate per le attività sulla neve e i momenti di relax in montagna.

Columbia amplia la propria offerta di abbigliamento per gli sport invernali con Roffe Ridge™, una nuova collezione da sci dedicata alle donne, che affianca alle caratteristiche tecniche dei capi un design ispirato all’estetica delle giacche imbottite della linea AMAZE.

La proposta comprende una giacca da sci imbottita e pantaloni coordinati, caratterizzati da volumi ampi, tagli squadrati e abbinamenti tono su tono. La scelta di tessuti opachi dalla consistenza vellutata e l’attenzione alle finiture rispondono all’obiettivo di sviluppare capi destinati sia alla pratica sportiva sia ai momenti di relax in quota, mantenendo le caratteristiche tecniche necessarie per affrontare le condizioni invernali.

La giacca da sci imbottita Roffe Ridge™

La giacca da sci imbottita Roffe Ridge™ integra diverse tecnologie sviluppate per la protezione dagli agenti atmosferici e il mantenimento della temperatura corporea.

La tecnologia impermeabile e traspirante Omni-Tech™ contrasta la penetrazione di neve e umidità, mentre la fodera termoriflettente Omni-Heat™ Infinity, la costruzione Heat Seal e l’imbottitura in piumino certificato RDS (Responsible Down Standard), con potere di riempimento pari a 650, contribuiscono a trattenere il calore corporeo, contenendo il peso complessivo del capo.

I pantaloni da sci Roffe Ridge™

A completare la collezione, i pantaloni da sci Roffe Ridge™ sono realizzati in tessuto elasticizzato in quattro direzioni, con una struttura progettata per favorire la libertà di movimento durante l’attività sportiva.

Le ginocchia preformate agevolano la mobilità durante le discese, mentre la tecnologia idrorepellente Omni-Shield™ contribuisce a mantenere asciutta la superficie del tessuto. La vestibilità è studiata per valorizzare la silhouette femminile e consentire l’utilizzo del capo anche nei momenti successivi all’attività sportiva.

Con Roffe Ridge™, Columbia amplia la propria proposta di abbigliamento tecnico femminile per la montagna, integrando funzionalità, protezione termica e ricerca stilistica in una collezione destinata a diversi contesti di utilizzo, dalla pratica dello sci all’après-ski.

Prezzi al pubblico:

Giacca da sci imbottita Roffe Ridge™ – 330 euro Pantaloni da sci Roffe Ridge™ – 140 euro

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