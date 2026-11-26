Tra le novità il debutto della linea Citadell Mountain™ dedicata al freeride e l’ampliamento della gamma Platinum Peak™ con nuovi capi imbottiti.

Per la stagione Autunno/Inverno 2026-2027, Columbia rinnova la collezione Titanium Ski, dedicata agli sport sulla neve, con l’introduzione della linea Citadell Mountain™, sviluppata per la pratica del freeride, e il ritorno della gamma Platinum Peak™, che si amplia con nuovi modelli imbottiti.

La collezione si inserisce nel percorso di ricerca e sviluppo del marchio nell’ambito dell’abbigliamento tecnico per gli sport invernali. L’impiego di materiali ad alte prestazioni e di tecnologie per l’impermeabilizzazione, la traspirabilità e l’isolamento termico risponde alle diverse esigenze di sciatori e snowboarder, dalle piste battute agli itinerari in alta montagna, con particolare attenzione alla protezione dagli agenti atmosferici, alla libertà di movimento e alla versatilità.

Citadell Mountain™: una nuova linea dedicata al freeride

Tra le principali novità della stagione figura Citadell Mountain™, linea sviluppata con il contributo dello snowboarder professionista Curtis Siszek, specializzato nel backcountry. La gamma comprende la giacca Citadell Mountain™ Shell e la salopette da sci Citadell Mountain™, progettate per rispondere alle esigenze di chi pratica sci e snowboard fuoripista.

I capi adottano la tecnologia OutDry™ Extreme, caratterizzata da una membrana impermeabile posizionata direttamente sulla superficie esterna del tessuto. Questa costruzione, a differenza dei sistemi tradizionali, non richiede un ulteriore strato di tessuto protettivo e consente di impedire la penetrazione dell’acqua, mantenendo la traspirabilità anche durante le attività fisiche più intense e in condizioni meteorologiche avverse.

I pannelli anteriori resistenti all’abrasione sono studiati per limitare l’usura dovuta al contatto con sci, snowboard e altre attrezzature, mentre le tasche sul petto con inserti in rete favoriscono la circolazione dell’aria e facilitano l’accesso agli oggetti essenziali.

La dotazione tecnica comprende inoltre il sistema RECCO®, cuciture nastrate, cappuccio compatibile con il casco e accorgimenti specifici per la pratica dello sci.

La linea è progettata per essere integrata in un sistema di abbigliamento a strati, in funzione delle diverse fasi dell’attività sportiva, dalle risalite alle discese tecniche in ambiente alpino.

Prezzi:

Giacca Citadell Mountain™ Shell donna – 450 euro | Link Giacca Donna Giacca Citadell Mountain™ Shell uomo – 450 euro | Link Giacca Uomo Salopette da sci Citadell Mountain™ – 400 euro | Link Salopette

Platinum Peak™: abbigliamento tecnico per la pista e il fuoripista

Torna nella collezione Titanium la linea Platinum Peak™, che comprende la giacca Platinum Peak™ II 3L Shell e i pantaloni coordinati, sviluppati con particolare attenzione alla leggerezza, alla traspirabilità e alla resistenza dei materiali.

I capi integrano la membrana impermeabile e traspirante Omni-Tech™ e prevedono l’impiego di materiali riciclati. La maggiore copertura, le ampie aperture di ventilazione e i dettagli specifici per la pratica dello sci rendono la linea adatta sia alle discese in pista sia alle escursioni fuoripista.

Prezzi:

Giacca Platinum Peak™ II 3L Shell donna – 400 euro | Link Giacca Donna Giacca Platinum Peak™ II 3L Shell uomo – 400 euro | Link Giacca Uomo Pantaloni da sci impermeabili Platinum Peak™ II 3L donna – 300 euro | Link Pantaloni Donna Pantaloni da sci impermeabili Platinum Peak™ II 3L uomo – 300 euro | Link Pantaloni Uomo

Platinum Peak™ Insulated: le novità per le basse temperature

Per la stagione Autunno/Inverno 2026-2027, la linea Platinum Peak™ si amplia con l’introduzione di una giacca da sci imbottita e dei pantaloni coordinati, caratterizzati da un isolamento termico mirato, progettato per trattenere il calore senza limitare la libertà di movimento.

La tecnologia impermeabile e traspirante Omni-Tech™ è abbinata a Omni-Heat™ Arctic, che sfrutta l’energia solare per contribuire al mantenimento della temperatura corporea. A queste tecnologie si aggiunge un’imbottitura in materiale riciclato, distribuita strategicamente per incrementare la protezione dal freddo preservando la leggerezza dei capi.

Tra le caratteristiche tecniche figurano cappucci compatibili con il casco, ghetta antineve, tasche dedicate allo skipass e alla maschera da sci e sistemi di ventilazione.

I nuovi modelli sono destinati alla pratica degli sport invernali anche nelle giornate caratterizzate da temperature particolarmente rigide, durante le risalite in seggiovia e in condizioni di esposizione al vento e alle nevicate intense.

Prezzi:

Giacca da sci imbottita Platinum Peak™ donna – 400 euro | Link Giacca Imbottita Donna Giacca da sci imbottita Platinum Peak™ uomo – 400 euro | Link Giacca Imbottita Uomo Pantaloni da sci imbottiti Platinum Peak™ – 250 euro | Link Pantaloni Imbottiti

Con l’introduzione di Citadell Mountain™ e l’ampliamento della linea Platinum Peak™, Columbia diversifica la proposta Titanium Ski per la stagione Autunno/Inverno 2026-2027, integrando materiali tecnici, sistemi di impermeabilizzazione e soluzioni di isolamento termico in capi destinati alle diverse modalità di pratica degli sport sulla neve, dalla pista alle attività in alta montagna.

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